الوفيات بفيروس كورونا تتجاوز 67 ألف حالة في أمريكا

تحرير:خالد وربي ٠٢ مايو ٢٠٢٠ - ١٠:٤٤ م

كورونا

تجاوزت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية، مساء اليوم السبت، حاجز 67 ألف حالة، في تفوق كبير من حيث هذا المؤشر على أي دولة أخرى في العالم. وسجلت في الولايات المتحدة، حتى مساء السبت، 1154760 إصابة مؤكدة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19"، بينها 67075 وفاة (5.8%) و170181 حالة شفاء (14.7%). وتشير إحصاءات مراكز مكافحة الأمراض والجهات الطبية المعنية إلى ارتفاع حصيلة الوفيات على أساس يومي بـ1322 حالة وزيادة الإصابات بـ23640 حالة.

وتعتبر الولايات المتحدة الدولة الأولى عالميًّا من حيث عدد الإصابات والوفيات بالفيروس، وتأتي من نصيبها 33.7% من المرضى المسجلين و27.5% من ضحايا الوباء العالمي. وفي 11 مارس، صنفت منظمة الصحة العالمية الأزمة الصحية بـ"الوباء العالمي"، مما دفع دولا عدة إلى فرض سلسلة تدابير لاحتوائه. وتبقى الولايات المتحدة،