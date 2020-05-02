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تسجيل 34 وفاة جديدة بفيروس كورونا في موسكو

تحرير:خالد وربي ٠٢ مايو ٢٠٢٠ - ١١:١٩ م
كورونا
كورونا
أفادت السلطات الصحية الروسية، مساء اليوم السبت، بتسجيل 34 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا في العاصمة موسكو. وأكد مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في موسكو بأن عدد المتوفين بالمرض ارتفع خلال الساعات الـ24 بواقع 34 حالة جديدة، مشيرًا إلى أن أصحاب هذه الحالات، كانوا مصابين بالالتهاب الرئوي. وذكر المركز أن الحصيلة العامة للمتوفين في العاصمة بلغت حتى الآن 729 شخصًا، بعد أن كانت 695 في الإحصائية السابقة طبقا لـ"موقع روسيا اليوم". وتعتبر موسكو أكبر بؤرة لتفشي فيروس كورونا في روسيا، حيث سجلت في العاصمة 62658 حالة إصابة.
ويشير عدد اليوم إلى تراجع نسبي في عدد الوفيات الجديدة بفيروس كورونا في العاصمة الروسية مقارنة مع إحصائيات اليومين السابقين، حيث سجلت في 28 أبريل 67 حالة، وفي 29 أبريل 65، وفي 30 أبريل 47، وفي 1 مايو 37. وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في روسيا، حتى صباح الأحد 124054 شخصًا، بينهم 1222 وفاة و15013
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فيروس كورونا

دراسة أمريكية: كورونا يستمر عامين وموجته الثانية أسوأ

توقعت دراسة أعدها خبراء من جامعات مينيسوتا وهارفرد وتولين، أن يستمر انتشار فيروس كورونا لفترة تتراوح بين 18 شهرا وعامين مع إمكانية أن يصيب نحو 70 في المئة من سكان الولايات المتحدة. وأوضح الخبراء المشاركون في الدراسة، أن انتشار الفيروس سيستمر لمدة تصل إلى سنتين حتى تتكون "مناعة القطيع" بين السكان، كما دعوا المسؤولين الحكوميين إلى التوقف عن إخبار الناس بأن الوباء قد ينتهي قريبا، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم.
كورونا والحجر الصحي (5)

الصين ترد على أمريكا بشأن كورونا: «تصريحات غير عقلانية»

نددت هيئة التلفزيون والإذاعة الرسمية في الصين، اليوم الإثنين، بما اعتبرته «تصريحات غير عقلانية ومعيبة» لوزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، حول المصدر المفترض لفيروس كورونا المستجد، ما من شأنه أن يفاقم التوتر في العلاقات بين البلدين. وكان بومبيو قال الأحد: «إن هناك عددا هائلا من الأدلة على أن مصدر وباء كوفيد-19 هو مختبر في مدينة ووهان الصينية، مكررا تصريحات سابقة نفتها منظمة الصحة العالمية». وتروج إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لهذه النظرية بشدة، وتنتقد بشكل متزايد تعاطي الصين مع تفشي الوباء، الذي ظهر للمرة الأولى في مدينة ووهان أواخر العام الماضي.
كورونا والحجر الصحي (8)

وفيات فيروس كورونا حول العالم تتجاوز 250 ألف حالة

تجاوزت حصيلة وفيات فيروس كورونا المستجد في العالم عتبة الـ250 ألف حالة وفاة، إذ سجلت مساء اليوم الاثنين، 3611337 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، بينها 250125 وفاة (6.9%) و1171046 شفاء (32.4%)، حول العالم. وتعتبر الولايات المتحدة الدولة الأولى عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا بـ1199122 حالة، وحصيلة الوفيات جراءه بـ69035 حالة، وتأتي إسبانيا في المركز الثاني من حيث الإصابات بـ248301 حالة والرابعة من حيث الوفيات الناجمة عن المرض بـ25428 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة روسيا اليوم.
المدير -العام -لمنظمة -الصحة -العالمية

الصحة العالمية:كورونا سيبقى معنا لوقت طويل بين البشر

حذرت منظمة الصحة العالمية من أن فيروس كورونا المستجد سيبقى لوقت طويل بين البشر، مشددة على ضرورة تطوير ومشاركة الأدوات لهزيمته، إذ قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهنوم جيبريسوس، في مؤتمر صحفي افتراضي، اليوم الإثنين: "هذا الفيروس سيبقى معنا لوقت طويل، لهذا السبب يجب علينا التوحد من أجل تطوير ومشاركة الأدوات لهزيمته"، مشيدًا بنتيجة مؤتمر المانحين الدولي، بـ "الرد العالمي على فيروس كورونا"، الذي أعلن خلاله اليوم عن تخصيص 7.4 مليار يورو لجهود تطوير لقاح وعلاج من المرض.
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المدير -العام -لمنظمة -الصحة -العالمية

الصحة العالمية:كورونا سيبقى معنا لوقت طويل بين البشر

حذرت منظمة الصحة العالمية من أن فيروس كورونا المستجد سيبقى لوقت طويل بين البشر، مشددة على ضرورة تطوير ومشاركة الأدوات لهزيمته، إذ قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهنوم جيبريسوس، في مؤتمر صحفي افتراضي، اليوم الإثنين: "هذا الفيروس سيبقى معنا لوقت طويل، لهذا السبب يجب علينا التوحد من أجل تطوير ومشاركة الأدوات لهزيمته"، مشيدًا بنتيجة مؤتمر المانحين الدولي، بـ "الرد العالمي على فيروس كورونا"، الذي أعلن خلاله اليوم عن تخصيص 7.4 مليار يورو لجهود تطوير لقاح وعلاج من المرض.
كورونا والحجر الصحي (11)

إصابة رئيس الوزراء الروسي بفيروس كورونا

أعلن رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، إصابته بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19". وخلال اجتماع افتراضي عقده اليوم الخميس مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قال ميشوستين: إنه خضع لفحص طبي خاص بفيروس كورونا المستجد أعطى نتائج إيجابية، مؤكدًا أنه سيلتزم بنظام العزل الصحي الذاتي في ظل إصابته بالمرض، فيما اقترح خلال اجتماع عبر الفيديو مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين أن يتولى نائبه الأول، أندريه بيلووسوف، مهام القائم بأعمال رئيس الوزراء في هذه الفترة طبقا لموقع روسيا اليوم.
كورونا في ايطاليا

رئيس وزراء إيطاليا يحذر من التسرع في رفع قيود كورونا

قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي اليوم الخميس إن بعض المناطق قد تتمكن من تخفيف القيود المفروضة لكبح انتشار فيروس كورونا بشكل أسرع من غيرها، لكنه حذر السلطات المحلية من تقليص القيود على نحو متسرع وفردي. وسجلت إيطاليا 27682 حالة وفاة بفيروس كورونا، وهي أعلى حصيلة في أوروبا، وفرضت مجموعة من أكثر إجراءات العزل العام صرامة في العالم التي يبدو من المؤكد أنها ستدفع اقتصاد البلاد الهش إلى ركود شديد. لكن المناطق التي تديرها الأحزاب اليمينية، التي لا تشارك في الائتلاف الحكومي، عارضت بشدة خططا لتخفيف تدريجي للقيود على مستوى البلاد، بحسب رويترز".
كورونا والحجر الصحي (9)

112 وفاة و806 إصابات بكورونا في هولندا خلال 24 ساعة

أعلنت السلطات الصحية في هولندا اليوم الجمعة، تسجيل 112 وفاة، و806 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 36535، والوفيات إلى 4289، إذ ذكر المعهد الهولندي للصحة العامة في بيان له، أن إجمالي عدد الوفيات بلغ الآن 4289، مؤكدا أنه يشمل فقط الحالات المسجلة، وأن الأرقام الفعلية أعلى. وكانت السلطات الهولندية، قد أعلنت الثلاثاء الماضي تمديد قيود الحجر العام حتى 1 سبتمبر. وأضاف روته، أن تخفيف القيود وإن كان محدودا، إلا أنه ضروري لمنع إعادة تفشي الفيروس، وفقا لروسيا اليوم.
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