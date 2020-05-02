تسجيل 34 وفاة جديدة بفيروس كورونا في موسكو

تحرير:خالد وربي ٠٢ مايو ٢٠٢٠ - ١١:١٩ م

كورونا

أفادت السلطات الصحية الروسية، مساء اليوم السبت، بتسجيل 34 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا في العاصمة موسكو. وأكد مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في موسكو بأن عدد المتوفين بالمرض ارتفع خلال الساعات الـ24 بواقع 34 حالة جديدة، مشيرًا إلى أن أصحاب هذه الحالات، كانوا مصابين بالالتهاب الرئوي. وذكر المركز أن الحصيلة العامة للمتوفين في العاصمة بلغت حتى الآن 729 شخصًا، بعد أن كانت 695 في الإحصائية السابقة طبقا لـ"موقع روسيا اليوم". وتعتبر موسكو أكبر بؤرة لتفشي فيروس كورونا في روسيا، حيث سجلت في العاصمة 62658 حالة إصابة.

ويشير عدد اليوم إلى تراجع نسبي في عدد الوفيات الجديدة بفيروس كورونا في العاصمة الروسية مقارنة مع إحصائيات اليومين السابقين، حيث سجلت في 28 أبريل 67 حالة، وفي 29 أبريل 65، وفي 30 أبريل 47، وفي 1 مايو 37. وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في روسيا، حتى صباح الأحد 124054 شخصًا، بينهم 1222 وفاة و15013