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شديد البرودة ليلا.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم

٠٣ مايو ٢٠٢٠ - ٠٩:٤١ ص
الأرصاد تعلن طقس الأحد
الأرصاد تعلن طقس الأحد
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود االيوم الأحد، طقس مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، بينما يكون معتدلا نهارا باردا ليلا والرياح معتدلة على السواحل الشمالية الغربية، وعلى السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، يسود طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة تنشط أحيانا على وسط سيناء، فيما يكون الطقس مائلا للحرارة نهارا لطيف ليلا والرياح معتدلة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، بينما يسود طقس حار نهارا لطيفا ليلا والرياح معتدلة على شمال الصعيد، ويكون شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا والرياح معتدلة على جنوب الصعيد.
درجات الحرارة المتوقعة اليوم:الصغرى العظمىالقاهرة 16 31شبين الكوم 16 30طنطا 16 29دمنهور 17 27الإسكندرية 17 25بلطيم 16 25مطروح 13 24السلوم 13 25سيوة 14 31بورسعيد 16 25دمياط 17 24الزقازيق 16 30الإسماعيلية 15 32السويس 16 31العريش 14 27رفح 14 27رأس سدر 20 30نخل 13 33نويبع 24 34طابا 20 31كاترين 12 28الطور
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مشروع-جنة-دار-مصر (1)

بدء التسجيل الإلكتروني لحجز 1061 وحدة سكنية في 5 مدن جديدة

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن اليوم الأحد، يبدأ التسجيل إلكترونيا لحجز 1061 وحدة سكنية بالدورين (الأرضى – الأخير) بمشروع "دار مصر"، بـ5 مدن جديدة (15 مايو – السادات – العاشر من رمضان – بدر – برج العرب الجديدة)، موضحا أنه سيبدأ يوم الأحد المقبل، فتح باب التسجيل إلكترونيا لحجز 2662 وحدة سكنية بالدورين (الأرضى – الأخير) بمشروع "سكن مصر"، بـ8 مدن جديدة (6 أكتوبر الجديدة – العبور – القاهرة الجديدة – المنصورة الجديدة – بدر – ناصر "غرب أسيوط" – المنيا الجديدة – غرب قنا).
شواطئ الإسكندرية

بعد 6 زلازل بالمتوسط.. هل تتعرض السواحل المصرية لموجات تسونامي؟

قال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد، قد سجلت فى تمام الساعة 2.51 مساء أمس السبت، هزة أرضية على بعد 250 كم شمال مدينة مرسى مطروح، على إحدى جزر كريت، داخل البحر المتوسط، وكانت شدتها 6.2 على مقياس ريختر. تلى ذلك تسجيل عدد من التوابع حتى الساعة 9 من مساء أمس، وصلت إلى 5 زلازل بشدة تتراوح بين 4.1 إلى 5.1 درجة على مقياس ريختر، وجميعها بعيدة عن السواحل المصرية بمسافات تتراوح بين 250 و350 كم، ولم يرد للمعهد إفادة عن شعور المدن المصرية بها ولا وقوع أي إصابات.
طارق- شوقي

وزير التعليم يعلن طرق تسليم المشروعات البحثية للطلاب

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم السبت، عن طرق التسليم الإلكتروني والورقي للمشروعات البحثية للطلاب من الصف الثالث الابتدائي حتى الثالث الإعدادي. وأضاف شوقي، أن الوزارة تفضل إعداد وتسليم المشروعات إلكترونيًا ولكنها تسمح بإعدادها وتسليمها ورقيًا في حال تعذر الإعداد الإلكتروني. وأشار إلى أن تسليم المشروع ورقيًا ينطبق على فئات طلاب المنازل، وطلاب الخدمات، وطلاب الدمج والتربية الخاصة، والطلاب المصريين في الخارج، وكل من يرغب في تسليم المشروع ورقيًا.
الفريق -مهندس-كامل -الوزير (2)

وزير النقل يتفقد محطات المرحلة الرابعة للخط الثالث

تفقد وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، اللمسات الأخيرة لمحطات المرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق حيث يجري حاليا استكمال اختبارات التشغيل واللمسات الأخيرة لوضع الخط بالخدمة فور وصول بعض المعدات المطلوبة للاختبارات وكذلك وصول الخبراء الأجانب لاصدار شهادة سلامة التشغيل وخاصة في ظل ازمة كوفيد 19 العالمية. كما تفقد وزير النقل أعمال تنفيذ ورشة الخط الثالث للمترو التي تبلغ مساحتها 65 فدان وتعد أكبر ورشة في الشرق الأوسط وأفريقيا والتي تضم جراج ضخم على مساحة 20الف، متر مسطح حيث يضم 15سكة كل منها تتسع لقطارين بإجمالي 30 قطار.
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ارتفاع-درجات-الحرارة (4)

مائل للحرارة نهارا وأتربة.. الآرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس اليوم السبت، مائلا للحرارة نهارًا ومائلا للبرودة ليلا مع وجود شبورة مائية صباحًا ورياح معتدلة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وأن يكون شديد الحرارة نهارًا لطيفًا ليلا مع وجود شبورة مائية صباحًا ورياح تنشط مثيرة للرمال والأتربة على شمال الصعيد، وأن يكون شديد الحرارة نهارًا لطيفًا ليلا مع رياح معتدلة على جنوب الصعيد، وأن تشهد السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء طقسًا معتدلا نهارًا مائلا للبرودة ليلا مع رياح معتدلة تنشط أحيانًا على وسط سيناء، وتشهد السواحل الشمالية الغربية طقسًا معتدلا نهارًا باردًا ليلا ورياحًا معتدلة تنشط غربًا، ويشهد جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر طقسًا مائلا للحرارة نهارًا لطيفًا ليلا ورياحًا معتدلة تنشط على بعض المناطق.
طقس-معتدل-فى-ميدان-التحرير

الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارا شديد البرودة ليلا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يشهد اليوم الأحد، ارتفاعا طفيفا بدرجات الحرارة، حيث تشهد القاهرة الكبرى طقسا معتدلا نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة تنشط أحيانا، ويشهد الوجه البحري طقسا معتدلا نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة.
طقس-معتدل

الأرصاد: غدا طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يشهد غدا الأحد، ارتفاعا طفيفا بدرجات الحرارة، حيث تشهد القاهرة الكبرى طقسا معتدلا نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة تنشط أحيانا، ويشهد الوجه البحري طقسا معتدلا نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة.
طقس-معتدل (2)

«شبورة ورياح وبرد».. الأرصاد تُعلن طقس السبت

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدا السبت، طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا على القاهرة الكبرى، وتنتشر الشبورة المائية صباحا والرياح تكون معتدلة وتنشط أحيانا. أما على الوجه البحري فيسود طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وتنتشر الشبورة المائية صباحا والرياح معتدلة، فيما يكون لطيفا نهارا شديد البرودة ليلا على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الغربية وتنتشر الشبورة المائية صباحا والرياح معتدلة. وبحسب التوقعات يسود طقس معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.
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