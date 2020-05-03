شديد البرودة ليلا.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم

٠٣ مايو ٢٠٢٠ - ٠٩:٤١ ص

الأرصاد تعلن طقس الأحد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود االيوم الأحد، طقس مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، بينما يكون معتدلا نهارا باردا ليلا والرياح معتدلة على السواحل الشمالية الغربية، وعلى السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، يسود طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة تنشط أحيانا على وسط سيناء، فيما يكون الطقس مائلا للحرارة نهارا لطيف ليلا والرياح معتدلة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، بينما يسود طقس حار نهارا لطيفا ليلا والرياح معتدلة على شمال الصعيد، ويكون شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا والرياح معتدلة على جنوب الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم:الصغرى العظمىالقاهرة 16 31شبين الكوم 16 30طنطا 16 29دمنهور 17 27الإسكندرية 17 25بلطيم 16 25مطروح 13 24السلوم 13 25سيوة 14 31بورسعيد 16 25دمياط 17 24الزقازيق 16 30الإسماعيلية 15 32السويس 16 31العريش 14 27رفح 14 27رأس سدر 20 30نخل 13 33نويبع 24 34طابا 20 31كاترين 12 28الطور