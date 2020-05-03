سيناريو للوفاة.. كيف تعاملت بريطانيا مع إصابة جونسون بكورونا؟

٠٣ مايو ٢٠٢٠ - ١٠:١٥ ص

جونسون

كشف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أنه كان قد تم وضع خطط في حال وفاته أثناء فترة علاجه من مرض (كوفيد-19) بالمستشفى، إذ قال في مقابلة مع صحيفة "ذا صن" البريطانية اليوم الأحد: "لم أكن في حالة رائعة للغاية، وكنت على علم بأن هناك خطط طوارئ موضوعة"، متابعا في إشارة إلى الفيلم الكوميدي لعام 2017 الذي ركز على الأحداث المحيطة بوفاة الزعيم السوفيتي الراحل جوزيف ستالين "كانت لحظة قديمة صعبة، ولن أنكرها. كانت لديهم استراتيجية للتعامل مع سيناريو موت ستالين"،

وقضى رئيس الوزراء البريطاني، أسبوعًا في المستشفى بعد إصابته بوباء كورونا أواخر مارس الماضي، حيث أمضى خلاله 3 أيام داخل العناية المركزة، قبل أن يعود إلى داوننج ستريت منذ حوالي أسبوع بعد راحة لعدة أسابيع للتعافي من الفيروس. وكانت كاري سيموندس، خطيبة جونسون، قد وضعت مولودا ذكرا يتمتع بصحة جيدة في مستشفى