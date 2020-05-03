بعد 6 زلازل بالمتوسط.. هل تتعرض السواحل المصرية لموجات تسونامي؟

تحرير:محمد فتحي ٠٣ مايو ٢٠٢٠ - ١٠:٢١ ص

شواطئ الإسكندرية

قال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد، قد سجلت فى تمام الساعة 2.51 مساء أمس السبت، هزة أرضية على بعد 250 كم شمال مدينة مرسى مطروح، على إحدى جزر كريت، داخل البحر المتوسط، وكانت شدتها 6.2 على مقياس ريختر. تلى ذلك تسجيل عدد من التوابع حتى الساعة 9 من مساء أمس، وصلت إلى 5 زلازل بشدة تتراوح بين 4.1 إلى 5.1 درجة على مقياس ريختر، وجميعها بعيدة عن السواحل المصرية بمسافات تتراوح بين 250 و350 كم، ولم يرد للمعهد إفادة عن شعور المدن المصرية بها ولا وقوع أي إصابات.

وعلق القاضي، على ما انتشر على بعض مواقع التاصل الاجتماعى، من بيانات عن شعور بعض سكان القاهرة والجيزة بالهزات التي وقعت أمس، مؤكدا أن "هذا مخالف لما رصدته أجهزة المعهد".وتابع: "انتشرت أيضا شائعة تحذير من تعرض السواحل المصرية لموجات تسونامى، وهذا أيضا ما ينفيه المعهد"، موضحا أن تحذيرات التسونامى بمنطقة