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بعد 6 زلازل بالمتوسط.. هل تتعرض السواحل المصرية لموجات تسونامي؟

تحرير:محمد فتحي ٠٣ مايو ٢٠٢٠ - ١٠:٢١ ص
شواطئ الإسكندرية
شواطئ الإسكندرية
قال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد، قد سجلت فى تمام الساعة 2.51 مساء أمس السبت، هزة أرضية على بعد 250 كم شمال مدينة مرسى مطروح، على إحدى جزر كريت، داخل البحر المتوسط، وكانت شدتها 6.2 على مقياس ريختر. تلى ذلك تسجيل عدد من التوابع حتى الساعة 9 من مساء أمس، وصلت إلى 5 زلازل بشدة تتراوح بين 4.1 إلى 5.1 درجة على مقياس ريختر، وجميعها بعيدة عن السواحل المصرية بمسافات تتراوح بين 250 و350 كم، ولم يرد للمعهد إفادة عن شعور المدن المصرية بها ولا وقوع أي إصابات.
وعلق القاضي، على ما انتشر على بعض مواقع التاصل الاجتماعى، من بيانات عن شعور بعض سكان القاهرة والجيزة بالهزات التي وقعت أمس، مؤكدا أن "هذا مخالف لما رصدته أجهزة المعهد".وتابع: "انتشرت أيضا شائعة تحذير من تعرض السواحل المصرية لموجات تسونامى، وهذا أيضا ما ينفيه المعهد"، موضحا أن تحذيرات التسونامى بمنطقة
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مشروع-جنة-دار-مصر (1)

بدء التسجيل الإلكتروني لحجز 1061 وحدة سكنية في 5 مدن جديدة

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن اليوم الأحد، يبدأ التسجيل إلكترونيا لحجز 1061 وحدة سكنية بالدورين (الأرضى – الأخير) بمشروع "دار مصر"، بـ5 مدن جديدة (15 مايو – السادات – العاشر من رمضان – بدر – برج العرب الجديدة)، موضحا أنه سيبدأ يوم الأحد المقبل، فتح باب التسجيل إلكترونيا لحجز 2662 وحدة سكنية بالدورين (الأرضى – الأخير) بمشروع "سكن مصر"، بـ8 مدن جديدة (6 أكتوبر الجديدة – العبور – القاهرة الجديدة – المنصورة الجديدة – بدر – ناصر "غرب أسيوط" – المنيا الجديدة – غرب قنا).
ارتفاع-درجات-الحرارة (1)

شديد البرودة ليلا.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود االيوم الأحد، طقس مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، بينما يكون معتدلا نهارا باردا ليلا والرياح معتدلة على السواحل الشمالية الغربية، وعلى السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، يسود طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة تنشط أحيانا على وسط سيناء، فيما يكون الطقس مائلا للحرارة نهارا لطيف ليلا والرياح معتدلة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، بينما يسود طقس حار نهارا لطيفا ليلا والرياح معتدلة على شمال الصعيد، ويكون شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا والرياح معتدلة على جنوب الصعيد.
طارق- شوقي

وزير التعليم يعلن طرق تسليم المشروعات البحثية للطلاب

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم السبت، عن طرق التسليم الإلكتروني والورقي للمشروعات البحثية للطلاب من الصف الثالث الابتدائي حتى الثالث الإعدادي. وأضاف شوقي، أن الوزارة تفضل إعداد وتسليم المشروعات إلكترونيًا ولكنها تسمح بإعدادها وتسليمها ورقيًا في حال تعذر الإعداد الإلكتروني. وأشار إلى أن تسليم المشروع ورقيًا ينطبق على فئات طلاب المنازل، وطلاب الخدمات، وطلاب الدمج والتربية الخاصة، والطلاب المصريين في الخارج، وكل من يرغب في تسليم المشروع ورقيًا.
الفريق -مهندس-كامل -الوزير (2)

وزير النقل يتفقد محطات المرحلة الرابعة للخط الثالث

تفقد وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، اللمسات الأخيرة لمحطات المرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق حيث يجري حاليا استكمال اختبارات التشغيل واللمسات الأخيرة لوضع الخط بالخدمة فور وصول بعض المعدات المطلوبة للاختبارات وكذلك وصول الخبراء الأجانب لاصدار شهادة سلامة التشغيل وخاصة في ظل ازمة كوفيد 19 العالمية. كما تفقد وزير النقل أعمال تنفيذ ورشة الخط الثالث للمترو التي تبلغ مساحتها 65 فدان وتعد أكبر ورشة في الشرق الأوسط وأفريقيا والتي تضم جراج ضخم على مساحة 20الف، متر مسطح حيث يضم 15سكة كل منها تتسع لقطارين بإجمالي 30 قطار.
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زلزال

زلزال بقوة 6.2 ريختر يهز مرسى مطروح

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية، تسجيل محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل، مساء اليوم السبت، هزة أرضية بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر، على بعد 200 كم شمال مدينة مرسى مطروح، على إحدى جزر كريت، داخل البحر المتوسط، ولم يصل المعهد إفادة بوقوع أي خسائر أو إصابات.
طقس-معتدل

الأرصاد: غدا طقس مائل للحرارة والعظمى بالقاهرة 28

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يشهد، غدا الخميس، استمرار ارتفاع درجات الحرارة، حيث يسود بالقاهرة الكبرى طقس مائل للحرارة نهارا بارد ليلا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة، ويشهد الوجه البحرى أيضا طقس معتدل نهارا بارد ليلا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة، على أن تشهد السواحل الشمالية الغربية طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح نشطة ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.
محمود-شعراوي

وزير التنمية المحلية: إغلاق سوق الخميس بالمطرية نهائيًا

أعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، عن التنسيق بين محافظة القاهرة ووزارة الداخلية لإيقاف العمل بسوق الخميس بحي المطرية وإغلاقه بصورة نهائية. وأضاف شعراوي، أنه تواصل مع الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، لبحث تخصيص 822 باكية و300 محل، بمساحات مختلفة في أحد المباني التابعة لهيئة الأوقاف بمنطقة المسلة بالمطرية وتبعد عن موقع السوق القديم بمسافة 2 كيلو متر وذلك لنقل الباعة الذين كانوا يوجدون بسوق الخميس.
ماكرون

سفارة فرنسا بالقاهرة تعلق إصدار التأشيرات

أعلنت سفارة فرنسا بالقاهرة، تعليق إصدار التأشيرات من القنصلية الفرنسية بالقاهرة اعتبارا من اليوم وحتى إشعار آخر، وذلك في ضوء انتشار فيروس كورونا، وإغلاق حيز "شنجن". وذكرت السفارة، في بيان اليوم، أن القرار ينطبق على كافة أنواع التأشيرات (تأشيرات الإقامة قصيرة المدة، وتأشيرات الإقامة طويلة المدة، وتأشيرات أراضي ما وراء البحار) وعلى كافة فئات جوازات السفر الرسمية والعادية. وأضافت السفارة الفرنسية أنه تم أيضا إلغاء كافة مواعيد تقديم طلبات التأشيرة لدى شركة "تى ال اس" وهي الشركة المخصصة بتلقي طلبات الحصول على التأشيرات.
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