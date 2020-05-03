14 قتيلا وجريحا في هجوم لداعش على مركز شرطة بالعراق

٠٣ مايو ٢٠٢٠ - ١٠:٢٤ ص

هجوم سابق في العراق

ذكرت مصادر أمنية عراقية اليوم الأحد، أن الحصيلة النهائية لهجوم عناصر تنظيم داعش على مركز للشرطة بلغ 4 قتلى و10 مصابين في منطقة زاغنية التابعة لمحافظة ديالى شمال شرقي بغداد، وأوضحت المصادر "أن الحصيلة النهائية لهجوم عناصر بتنظيم داعش بالأسلحة الخفيفة والقناصة على نقطة حماية في مركز شرطة زاغنية في ناحية العبارة بقضاء بعقوبة أسفرت عن مقتل 4 من قوات الشرطة وإصابة 10 آخرين بينهم ضابطين و6 مدنيين تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما سارعت القوات العراقية إلى الانتشار بحثا عن المهاجمين".

وقال مصدر أمني لـ"السومرية نيوز"، إن "هجوم لعناصر من داعش على نقطة أمنية بقرية زاغنية في ناحية العبارة شمال شرقي ديالى أعقبها إطلاق نار من قناص، أسفر عن سقوط قتلى وجرحى". وأضاف المصدر أن "قوة أمنية طوقت مكان الحادث، ونقلت المصابين إلى مستشفى قريب والجثث الى الطب العدلي". وكان مصدر أمني قال في وقت سابق،