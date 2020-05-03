تظاهرات في ألمانيا ضد تدابير العزل الخاصة بكورونا

٠٣ مايو ٢٠٢٠ - ١٠:٢٨ ص

عناصر من الشرطة الالمانية

تجمع آلاف المتظاهرين في شتوتجارت والمئات في برلين ضد إجراءات العزل بسبب كورونا، وطالبوا بالالتزام بحرية التجمع وحرية العقيدة، إذ يخشى منتقدون أن يتم استغلال المظاهرات من جانب أصحاب نظريات المؤامرة واليمين الشعبوي، وطالب ميشائيل بالفيج، الداعي والمسؤول عن المظاهرة، التي وصفت بأنها "غير حزبية"، إلى الالتزام بالحقوق الأساسية بالدستور الألماني مثل حرية التجمع وحرية العقيدة. وقال بالفيج، وهو رائد في أعمال تكنولوجيا المعلومات إنه تواجد في المظاهرة السبت حوالي 5000 مشارك.

لكن شرطة شتوتجارت لم تقدم تقديرات لعدد المشاركين في المظاهرة، ذاكرة أنها سارت بشكل سلمي، وأن المتظاهرين التزموا بقواعد مسافة التباعد عن بعضهم. وتم السماح بالمظاهرة بعدما رفضت المحكمة الدستورية الاتحادية قرارا أصدرته سلطات شتوتجارت في البداية يحظر المظاهرة. وكانت مبادرة بالفيج قد استجاب لها الأسبوع الماضي