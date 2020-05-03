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في تصعيد مفاجئ.. تبادل لإطلاق النار بين الكوريتين

٠٣ مايو ٢٠٢٠ - ١٠:٤٢ ص
الحدود بين الكوريتين
الحدود بين الكوريتين
كشفت كوريا الجنوبية اليوم الأحد، أن طلقات نارية عدة أطلقت من جارتها الشمالية تجاه موقع حراسة، قرب الحدود بين البلدين، في تصعيد مفاجئ، وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية في بيان، إن عدة طلقات نارية أطلقت من بيونج يانج صباح اليوم الأحد، تجاه موقع حراسة على الحدود، مضيفة أن القوات الكورية الجنوبية ردت بإطلاق رصاصتين باتجاه كوريا الشمالية، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أوخسائر من الطرفين، ولم يرد على الفور أي تعليق من كوريا الشمالية بشأن الواقعة، بحسب رويترز.
وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، أن إطلاق النار وقع في الساعة 0741 من صباح الأحد بتوقيت كوريا الجنوبية، مضيفة أن الجيش الكوري الجنوبي يتخذ الإجراءات اللازمة عبر خط الاتصال العسكري مع الجانب الشمالي لمعرفة الموقف التفصيلي ومنع وقوع حادث إضافي، مؤكدة أنه يحافظ على وضعية الاستعداد التام. ولم
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سيناريو للوفاة.. كيف تعاملت بريطانيا مع إصابة جونسون بكورونا؟

كشف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أنه كان قد تم وضع خطط في حال وفاته أثناء فترة علاجه من مرض (كوفيد-19) بالمستشفى، إذ قال في مقابلة مع صحيفة "ذا صن" البريطانية اليوم الأحد: "لم أكن في حالة رائعة للغاية، وكنت على علم بأن هناك خطط طوارئ موضوعة"، متابعا في إشارة إلى الفيلم الكوميدي لعام 2017 الذي ركز على الأحداث المحيطة بوفاة الزعيم السوفيتي الراحل جوزيف ستالين "كانت لحظة قديمة صعبة، ولن أنكرها. كانت لديهم استراتيجية للتعامل مع سيناريو موت ستالين"،
كورونا

تمديد حالة الطوارئ في فرنسا حتى 24 يوليو بسبب كورونا

أعلن وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران السبت أنه تقرر تمديد حالة الطوارئ الصحية المفروضة في فرنسا لمكافحة فيروس كورونا المستجد لشهرين حتى 24 يوليو، وسيعرض هذا المقترح للتصويت على البرلمان الإثنين. وأسفر فيروس كورونا عن وفاة 24 ألفا و594 شخصا في فرنسا وفق آخر حصيلة رسمية مساء الجمعة. وجاء في مشروع قانون ناقشه مجلس الوزراء وسيحال على البرلمان الإثنين أنه تم تمديد حالة الطوارئ التي بدأت في 24 مارس لأن رفعها في 23 مايو سيكون "سابقا لأوانه" ولأنه "تبين أن خطر انتشار الوباء مجددا" يمكن أن يحصل "في حال تم رفع الإجراءات المعمول بها في شكل مفاجئ".
كورونا والحجر الصحي (2)

الفلبين تفرج عن 10 آلاف سجين للحد من تفشي كورونا

أفرجت السلطات الفلبينية، اليوم السبت، عن نحو 10 آلاف سجين، وذلك في إطار محاولاتها للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في البلاد. وأوضح مساعد قاضي المحكمة العليا الفلبينية ماريو فيكتور ليونين، في تصريح صحفي، أن هذه الخطوة تأتي استجابة للتوجيهات التي أصدرتها المحاكم الابتدائية بإطلاق سراح الأشخاص المسجونين بانتظار محاكماتهم نظرا لعدم امتلاكهم أموال الكفالة، مشيرًا إلى أن المحكمة تدرك تماما مدى الاكتظاظ في السجون، معلنا إطلاق سراح 9731 نزيلا.
فيروس كورونا

خبراء: كورونا لن ينتهي إلا بعد إصابة 70% من العالم

قال خبراء أوبئة، السبت، إن فيروس كورونا لن ينتهي قبل أن يصيب من 60 إلى 70% من سكان العالم. وأن التوقعات التي تشير إلى انتهائه قريباً غير دقيقة، بحسب وكالة "سبوتنيك". وأضاف الخبراء: "نظرا لأن فيروس كورونا هو فيروس جديد تماما علينا، لا يمتلك أي شخص مناعة ضده. ومن المرجح أن تتراوح مدة استمراره بين 18 و24 شهرا، حتى تتطور مناعة القطيع تدريجياً بين البشر". وتقول البيانات التاريخية إن العدوى الوبائية لا تميل إلى الموت في الصيف، على عكس الإنفلونزا الموسمية، لهذا لن ينتهي الفيروس في وقت قريب.
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منشق: زعيم كوريا الشمالية لا يستطيع الوقوف أو السير

طرح ثاي يونج أحد المنشقين عن نظام كوريا الشمالية، فرضية جديدة لغياب الزعيم كيم جونج أون، الذي أصبح لغزا يتسابق الجميع لحله، قائلا: "غياب كيم عن احتفال بارز للحزب الحاكم في 15 أبريل الجاري أمر غير طبيعي، كيم ليس زعيم كوريا الشمالية فحسب، بل حفيد كيم إيل سونج مؤسس البلاد، الذي كان الحفل مخصصا لذكراه، لذلك فهو لن يغيب عن هذا الحفل، إلا لوجود أسباب قاهرة، فالأمر يشير إلى أن ألما جسديا أصاب الدكتاتور، مما جعله غير قادر على السير بمفرده"، وذلك بحسب ما صرح به لشبكة "سي إن إن" الأمريكية.
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مون يتذكر لحظة عبوره الخط الفاصل بين الكوريتين مع كيم قبل عامين

قال رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن، إن حكومته ستمضي قدما بالتعاون الواقعي والعملي مع جارتها الشمالية، مستذكرا لحظة عبوره الخط الفاصل إلى الشمال مع زعيم كوريا الشمالية قبل عامين، بحسب "روسيا اليوم". وشدد مون خلال كلمة له بمناسبة الذكرى الثانية لقمة "بانمونجوم" التاريخية مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، على أن كوريا الجنوبية لن تقف مكتوفة الأيدي حتى تتحسن الظروف الخارجية، حيث وصلت محادثات نزع الأسلحة النووية بين بيونغ يانغ وواشنطن إلى طريق مسدود، لكنه لم يعلق على تكهنات وسائل الإعلام بشأن صحة كيم، الذي توارى عن عيون العامة لأكثر من أسبوعين.
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مستشار رئيس كوريا الجنوبية يتحدث عن الحالة الصحية لكيم جونج أون

قال تشونغ إن مون، مستشار رئيس كوريا الجنوبية للسياسة الخارجية، إن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون "على قيد الحياة وفي وضع جيد"، حسبما نقلت "روسيا اليوم". وفي حديثه مع قناة :"فوكس نيوز" الأمريكية، أكد المستشار أن "موقف حكومتنا في هذا الشأن ثابت، كيم جونغ أون على قيد الحياة وهو في وضع جيد. لقد كان مقيما في منطقة وونسان منذ 13 أبريل. ولم يتم رصد أي حركات مثيرة للريبة حتى الآن".
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الإعلام الكوري الشمالي يلتزم الصمت حول صحة كيم جونج

وسط تصاعد الشائعات بشأن الحالة الصحية لزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية، اليوم الأحد، أن كيم أعرب عن تقديره للعمال الذين يبنون منشأة في منطقة سامجيون الحدودية الشمالية، كما أصدرت الإذاعة الكورية الشمالية تقريرا مماثلا أيضا، اليوم، أفادت خلاله بأن كيم قدم شكره للعمال، الذين يساهمون بإخلاص في بناء محطة لتوليد الكهرباء. وتجرى عمليات بناء نشطة وأشغال تنموية في مقاطعة سامجيون الواقعة قرب جبل بايكدو، الذي يرمز للأسرة المؤسسة لكوريا.
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