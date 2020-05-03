في تصعيد مفاجئ.. تبادل لإطلاق النار بين الكوريتين

٠٣ مايو ٢٠٢٠ - ١٠:٤٢ ص

الحدود بين الكوريتين

كشفت كوريا الجنوبية اليوم الأحد، أن طلقات نارية عدة أطلقت من جارتها الشمالية تجاه موقع حراسة، قرب الحدود بين البلدين، في تصعيد مفاجئ، وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية في بيان، إن عدة طلقات نارية أطلقت من بيونج يانج صباح اليوم الأحد، تجاه موقع حراسة على الحدود، مضيفة أن القوات الكورية الجنوبية ردت بإطلاق رصاصتين باتجاه كوريا الشمالية، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أوخسائر من الطرفين، ولم يرد على الفور أي تعليق من كوريا الشمالية بشأن الواقعة، بحسب رويترز.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، أن إطلاق النار وقع في الساعة 0741 من صباح الأحد بتوقيت كوريا الجنوبية، مضيفة أن الجيش الكوري الجنوبي يتخذ الإجراءات اللازمة عبر خط الاتصال العسكري مع الجانب الشمالي لمعرفة الموقف التفصيلي ومنع وقوع حادث إضافي، مؤكدة أنه يحافظ على وضعية الاستعداد التام. ولم