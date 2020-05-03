البورصة تستهل تعاملاتها بالهبوط.. ومؤشرها الرئيسي ينخفض 1.8%

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٣ مايو ٢٠٢٠ - ١٠:٥٠ ص

البورصة - أرشيفية

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، على تراجع جماعى لجميع المؤشرات، إذ انخفض المؤشر الرئيسي "إيجى إكس 30" بنسبة 1.89% ليصل إلى مستوى 10354 نقطة، وانخفض مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.18% ليصل إلى مستوى 1210 نقطة، كما تراجع مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 1.13% ليصل إلى مستوى 1121 نقطة.

واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الأسبوع الماضي، على ارتفاع جماعي لجميع المؤشرات، مدفوعا بعمليات شراء المستثمرين المصريين، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 200 مليون جنيه، ليسجل مستوى نحو 571.4 مليار جنيه. وسجلت قيم التداول بالبورصة المصرية نحو 1 مليار جنيه وأحجام تداول بـ319.4