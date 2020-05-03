البورصة تستهل تعاملاتها بالهبوط.. ومؤشرها الرئيسي ينخفض 1.8%
تحرير:رنا عبد الصادق
٠٣ مايو ٢٠٢٠ - ١٠:٥٠ ص
البورصة - أرشيفية
استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، على تراجع جماعى لجميع المؤشرات، إذ انخفض المؤشر الرئيسي "إيجى إكس 30" بنسبة 1.89% ليصل إلى مستوى 10354 نقطة، وانخفض مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.18% ليصل إلى مستوى 1210 نقطة، كما تراجع مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 1.13% ليصل إلى مستوى 1121 نقطة.
واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الأسبوع الماضي، على ارتفاع جماعي لجميع المؤشرات، مدفوعا بعمليات شراء المستثمرين المصريين، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 200 مليون جنيه، ليسجل مستوى نحو 571.4 مليار جنيه.
وسجلت قيم التداول بالبورصة المصرية نحو 1 مليار جنيه وأحجام تداول بـ319.4
واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الأسبوع الماضي، على ارتفاع جماعي لجميع المؤشرات، مدفوعا بعمليات شراء المستثمرين المصريين، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 200 مليون جنيه، ليسجل مستوى نحو 571.4 مليار جنيه.
وسجلت قيم التداول بالبورصة المصرية نحو 1 مليار جنيه وأحجام تداول بـ319.4 مليون ورقة مالية منفذة على 31.1 ألف عملية بيع وشراء وارتفع 96 سهما من عدد 175 سهما متداول، فيما تراجع 55 سهما واستقر 24 سهما.
واتجهت تعاملات المستثمرين نحو الشراء بقيمة بلغت نحو 164.5 مليون جنيه، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين نحو البيع بقيمة بلغت نحو 112.1 مليون جنيه، كما اتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو البيع بقيمة بلغت نحو 52.3 مليون جنيه.