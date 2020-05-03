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البورصة تستهل تعاملاتها بالهبوط.. ومؤشرها الرئيسي ينخفض 1.8%

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٣ مايو ٢٠٢٠ - ١٠:٥٠ ص
البورصة - أرشيفية
البورصة - أرشيفية
استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، على تراجع جماعى لجميع المؤشرات، إذ انخفض المؤشر الرئيسي "إيجى إكس 30" بنسبة 1.89% ليصل إلى مستوى 10354 نقطة، وانخفض مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.18% ليصل إلى مستوى 1210 نقطة، كما تراجع مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 1.13% ليصل إلى مستوى 1121 نقطة.
واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الأسبوع الماضي، على ارتفاع جماعي لجميع المؤشرات، مدفوعا بعمليات شراء المستثمرين المصريين، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 200 مليون جنيه، ليسجل مستوى نحو 571.4 مليار جنيه. وسجلت قيم التداول بالبورصة المصرية نحو 1 مليار جنيه وأحجام تداول بـ319.4
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محمد-عمران-رئيس-هيئة-الرقابة-المالية

الرقابة المالية: 64 مليار جنيه أصول صناديق الاستثمار

كشف تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية لعام 2019 عن موافقة الادارة على 4 صناديق استثمار جديدة متنوعة ما بين صندوق نقدى ، وثلاثة صناديق تم تأسيسها في شكل شركات مساهمة وفقا لقانون راس المال رقم 95 لسنة 1992 ( اثنان منها صناديق خيرية ). واضاف التقرير الي ان اجمالى عدد الصناديق العاملة في مصر بلغ بنهاية عام 2019 نحو 110 صندوق استثمار ، من بينهم صندوق استثمار عقارى واحد وصندوق مؤشرات واحد ، فيما بلغت صافى أصول صناديق الاستثمار نحو 63.8 مليار جنيه في نهاية 2019 (متضمنة قيمة صناديق الملكية الخاصة) .
هالة-الجوهري

ايتيدا تعتمد صرف دفعة ثانية لمساندة الشركات المُصدرة

أعتمدت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، إجراءات صرف المساندة التصديرية للمجموعة الثانية من الشركات المشتركة بالدورة العاشرة من برنامج المساندة التصديرية لشركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وبلغ إجمالي مبلغ المساندة التصديرية المعتمد صرفه للشركات حوالي 11,863,223 مليون جنيه، يحصل عليها 27 شركة من فئة الشركات المتوسطة، منهم 8 شركات جديدة تستفيد لأول مرة من البرنامج، وبصرف هذه الدفعة يصبح إجمالي عدد الشركات المستفيدة من البرنامج حتى الأن 52 شركة.
اسعار-الذهب-دهب (2)

ارتفاع كبير في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 745 جنيها

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا ملحوظا خلال التعاملات المسائية اليوم السبت، في السوق المحلي، ليرتفع سعر الجرام بحوالي 10 جنيهات، وسجل سعر الأوقية عالميا نحو 1700 دولار، ويعمل في مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجما للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار، مقابل 1.715 مليار دولار خلال 2018.
عاصم-الجزار-وزير-الإسكان (2)

استئناف العمل بالمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بالمدن الجديدة غدا

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه سيتم استئناف العمل بالمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بأجهزة المدن الجديدة، بدءا من غد الأحد، في إطار عودة العمل بالخدمات تدريجيا، والمقدمة لسكان المدن الجديدة، والفائزين بالوحدات السكنية بمختلف أنواعها، مناشدا المواطنين المترددين على مراكز خدمات العملاء بالالتزام بعدم التكدس لمنع إنتشار فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن الالتزام بالإجراءات الوقائية من ارتداء الكمامات والتباعد وأعمال التطهير والتعقيم، شرط أساسى لاستمرار العمل بهذه المراكز، وللتيسير في مهمة مقدمي الخدمات بالمراكز.
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البورصه

تراجع طفيف لمؤشرات البورصة بمستهل التعاملات

استهلت البورصة تعاملات جلسة، اليوم الخميس، على أداء متباين للمؤشرات، وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 10 آلاف و514 نقطة، بينما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.61% ليصل إلى مستوى 1216 نقطة، كما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 100" بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 1129 نقطة، واختتمت البورصة، تعاملات جلسة، أمس الأربعاء، على ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، مدفوعا بعمليات شراء المستثمرين الأجانب.
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البورصة تصعد بمستهل التعاملات ومؤشرها الرئيسي يرتفع

استهلت البورصة تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء، على ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 3.8 مليار جنيه، ليصل إلى مستوى 572.5 مليار جنيه، وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" بنسبة 1.1% ليصل إلى مستوى 10532.8 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.1% ليصل إلى مستوى 1215.5 نقطة، كما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 100" بنسبة 0.73% ليصل إلى مستوى 1133 نقطة.
بورصة (1)

صعود جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل التعاملات

استهلت البورصة تعاملات جلسة، اليوم الإثنين، على ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" بنسبة 0.48% ليصل إلى مستوى 10 آلاف و427 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.45% ليصل إلى مستوى 1202 نقطة، كما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 100" بنسبة 0.44% ليصل إلى مستوى 1125 نقطة. واختتمت البورصة، تعاملات جلسة، أمس الأحد، على ارتفاع جماعى لكافة المؤشرات مدفوعا بعمليات شراء المستثمرين المصريين والعرب.
خسائر-البورصة

البورصة تهبط بمستهل التعاملات ومؤشرها الرئيسي يتراجع

استهلت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة، اليوم الخميس، على تراجع جماعي لكافة المؤشرات، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.25% ليصل إلى مستوى 10 آلاف و212 نقطة، وانخفض مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 1090 نقطة، كما تراجع مؤشر "إيجي إكس 100" بنسبة 0.52% ليصل إلى مستوى 1083 نقطة.
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