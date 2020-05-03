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لمنع تفشي كورونا.. السعودية تعزل المدينة الصناعية الثانية في الدمام

٠٣ مايو ٢٠٢٠ - ١٠:٥١ ص
إجراءات احترازية لمواجهة كورونا
إجراءات احترازية لمواجهة كورونا
قررت السلطات في السعودية عزْل منطقة صناعية في مدينة الدمام، في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا، وأشار مصدر بوزارة الداخلية، إلى أنه ابتداءً من اليوم الأحد، يصبح من الممنوع دخول المدينة الصناعية الثانية بالدمام والخروج منها حتى إشعار آخر، وسوف يُستثنى من هذه الإجراءات عمليات الشحن ونقل البضائع، كما ستعمل "المصانع الحيوية" بالمدينة الصناعية الثانية بثلث طاقتها، بحسب وكالة الأنباء الرسمية. وأكدت وزارة الداخلية أن هذه الإجراءات تم اتخاذها في إطار الجهود التي تبذلها المملكة للحفاظ على الصحة العامة بمنع انتشار كورونا.
وأهابت الداخلية السعودية بالجميع استشعار مسؤولياتهم الفردية بالالتزام والتقيد بإجراءات العزل تحقيقًا للمصلحة العامة. وقال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، إن المملكة على استعداد لاتخاذ تدابير مؤلمة في التعامل مع التوابع الاقتصادية للوباء. وأوضح الجدعان، أن "جميع الخيارات للتعامل مع الأزمة مفتوحة
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الاحتلال- الإسرائيلي- يهدم- منزلا- بالضفة- الغربية‎

سوريا ترفض تصريحات نتنياهو بضم أراضٍ فلسطينية

أكدت سوريا رفضها لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بضم المزيد من الأراضي الفلسطينية. مبينة أن العدوان الإسرائيلي يستهدف الأمة بأسرها ولا أحد بمأمن من شروره ما يستوجب من الجميع اتخاذ الموقف التاريخي المسؤول للذود عن قضايا الأمة ومصالحها ورفض أي شكل من أشكال التطبيع مع هذا الكيان الغاصب. وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين لوكالة "سانا" اليوم الأحد، "تعرب الجمهورية العربية السورية عن إدانتها الشديدة ورفضها المطلق لتصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بضم المزيد من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية".
عبد المجيد تبون

بعد فتحها.. الجزائر تغلق المحال التجارية في 11 ولاية

أعلنت السلطات الجزائرية اليوم الأحد إعادة إغلاق المحال فى 11 ولاية بعد إعادة فتحها منذ أسبوع، مشيرة إلى أن القرار جاء نتيجة عدم الالتزام بالحجر الصحي والتباعد الاجتماعي مما سبب ارتفاع حصيلة الاصابات بفيروس كورونا، جاء ذلك نقلا عن شبكة سكاى نيوز. وأمس، أفادت وزارة الصحة الجزائرية، بتسجل 6 وفيات جديدة بوباء "كوفيد-19"، وأضافت الوزارة أن إجمالي الإصابات في البلاد بلغ 4295 إصابة. وقال الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، إنه سيفرض حجرا صارما إذا كانت حياة المواطنين فى خطر بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد بعدما تم فتح المحلات التجارية.
الداخلية-اللبنانية

لبنان يسمح بفتح مزيد من الأنشطة التجارية

أصدر وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي، قرارا يسمح بفتح عدد من الأنشطة التجارية اعتبارًا من الغد، في إطار المرحلة الثانية التي أقرتها الحكومة للتخفيف التدريجي من القيود المفروضة على عمل المؤسسات والأنشطة التجارية استنادًا إلى حالة التعبئة العامة التي تستهدف الحد من تفشي فيروس "كورونا". وتضمن قرار وزير الداخلية السماح لجميع المطاعم بالعمل يوميًّا ابتداء من الخامسة فجرًا وحتى التاسعة مساء، وفتح صالات استقبال الزبائن بنسبة 30% فقط من الطاقة الاستيعابية للصالات.
قوات-الامن-السودانى

إغلاق ولاية في السودان بعد تزايد إصابات كورونا

بدأت السلطات السودانية صباح اليوم الاحد بإغلاق كل معابر ولاية شمال كردفان مع الولايات الآخرى بعد تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا. ونقلت وكالة الانباء السودانية (سونا) اليوم عن اللواء حسن حامد أحمد مدير شرطة ولاية شمال كردفان قوله إن الأوضاع في جميع أنحاء الولاية مستقرة تماما وجميع الأجهزة تعمل في تناغم تام وهي تنفذ حظر التجوال وإغلاق الولاية بالكامل منعا لتفشي فيروس كورونا. وأشار إلى أن الإجراءات ستكون مشددة عدا الحالات الضرورية والمسائل الحيوية والضرورية، مناشدا جميع المواطنين بضرورة البقاء في منازلهم والالتزام بالإجراءات الصحية.
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مكة-السعودية

بعد عزلها 52 يوما.. الحياة تعود للقطيف مجددا

صرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية، بأنه تقرر السماح بالدخول إلى محافظة القطيف والخروج منها بداية من، اليوم الخميس، إضافة لاستمرار السماح بالتجول من التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء، مؤكدا على استمرار عمل الأنشطة المستثناة، والعمل بالإجراءات الوقائية الاحترازية الصحية، التي سبق الإعلان عنها، وذلك حفاظا على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين، وذلك بحسب وكالة الأنباء السعودية. وكانت الداخلية السعودية قررت، يوم 8 مارس الماضي، تعليق الدخول والخروج من محافظة القطيف بالمنطقة الشرقية مؤقتا، على خلفية تسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا بها.
الطيران السعودي

الخطوط السعودية تعلن موعد تلقي الحجوزات الداخلية

أعلنت الخطوط الجوية السعودية، اليوم الثلاثاء، أنها ستبدأ في تلقي الحجوزات الداخلية على موقعها الإلكتروني اعتبارًا من يوم 1 يونيو المقبل، بعد التعليق الساري حاليًا لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ووفقًا لقناة "العربية"، ذكرت مصادر إعلامية سعودية، أن الشركة بدأت تلقي الحجوزات الداخلية على موقعها الإلكتروني، وحتى الآن لم يصدر قرار من الحكومة بعودة الطيران الداخلي في المملكة. وسبق أن أكد مصدر مسؤول بالخطوط الجوية العربية السعودية عدم دقة ما نشر حول توقعها استمرار تعليق الطيران حتى نهاية العام، مشيرا إلى أن الرسالة المتداولة استخدمت خارج السياق.
الملك سلمان بن عبد العزيز

السعودية ترفع الحظر جزئيا باستثناء المناطق المعزولة

أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، برفع منع التجول جزئيا في جميع مناطق المملكة ابتداءً من اليوم الأحد مع الإبقاء على منع التجول الكامل في مكة المكرمة والأحياء المعزولة سابقا. وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أنه بناء على ما رفعته الجهات الصحية المختصة بشأن الإجراءات التي اتخذتها المملكة في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وإمكانية التحول لمنع التجول الجزئي وعودة بعض النشاطات الاقتصادية بالضوابط الصحية، ورغبة منه في التخفيف عن المواطنين والمقيمين، صدر أمر برفع منع التجول جزئيا في جميع مناطق المملكة.
الشرطة-السعودية (2)

السعودية تعتمد نموذجًا موحدًا للتنقل خلال حظر التجول

صرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية، اليوم السبت، بأنه إلحاقًا لبيان الوزارة، يوم الأحد الماضي، بشأن أهمية مراجعة وتحديد أعداد المصرح لهم بالتنقل من منسوبي القطاعات الحيوية والعاملين في الأنشطة المستثناة من منع التجول، حيث عملت الوزارة على تحديث نماذج (تصاريح التنقل خلال فترة المنع) للفئات المستثناة من تعليمات منع التجول، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، وتم اعتماد نموذج (موحد) للعمل بموجبه، وتقرر تطبيق النموذج الموحد في جميع مناطق المملكة كافة، اعتباراً من الساعة الثالثة من عصر يوم الثلاثاء المقبل.
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