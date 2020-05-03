لمنع تفشي كورونا.. السعودية تعزل المدينة الصناعية الثانية في الدمام

٠٣ مايو ٢٠٢٠ - ١٠:٥١ ص

إجراءات احترازية لمواجهة كورونا

قررت السلطات في السعودية عزْل منطقة صناعية في مدينة الدمام، في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا، وأشار مصدر بوزارة الداخلية، إلى أنه ابتداءً من اليوم الأحد، يصبح من الممنوع دخول المدينة الصناعية الثانية بالدمام والخروج منها حتى إشعار آخر، وسوف يُستثنى من هذه الإجراءات عمليات الشحن ونقل البضائع، كما ستعمل "المصانع الحيوية" بالمدينة الصناعية الثانية بثلث طاقتها، بحسب وكالة الأنباء الرسمية. وأكدت وزارة الداخلية أن هذه الإجراءات تم اتخاذها في إطار الجهود التي تبذلها المملكة للحفاظ على الصحة العامة بمنع انتشار كورونا.

وأهابت الداخلية السعودية بالجميع استشعار مسؤولياتهم الفردية بالالتزام والتقيد بإجراءات العزل تحقيقًا للمصلحة العامة. وقال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، إن المملكة على استعداد لاتخاذ تدابير مؤلمة في التعامل مع التوابع الاقتصادية للوباء. وأوضح الجدعان، أن "جميع الخيارات للتعامل مع الأزمة مفتوحة