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الضرائب تناشد الممولين بسرعة تقديم الإقرارات الضريبية

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٣ مايو ٢٠٢٠ - ١١:١٠ ص
مصلحة الضرائب
مصلحة الضرائب
ناشد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب، جميع الممولين المطالبين بتقديم إقرار الدخل بنهاية شهر أبريل، بسرعة سداد الضريبة المستحقة، والمسجلين بضريبة القيمة المضافة بالمصلحة من جميع القطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أو الخدمية غير المتضررة من تداعيات فيروس كورونا، بضرورة الالتزام بتقديم الإقرار الضريبي الشهري للقيمة المضافة في المواعيد المقررة قانونا، وسداد الضريبة المستحقة من واقع الإقرار.
وأكد عبد القادر، أنه إذا ثبت لمصلحة الضرائب، أثناء فحص المسجلين بالقطاعات المختلفة أنهم قاموا بعدم الإقرار عن حجم مبيعاتهم الحقيقية، سيعد ذلك تهربا يوقعهم تحت طائلة القانون. وشدد رئيس مصلحة الضرائب، على ضرورة تحرى المسجلين الدقة والشفافية عند ملء الإقرار الضريبى، والإقرار عن كافة تعاملاتهم، مؤكدا أن
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القمح -5

التموين: نستقبل 3.5 مليون طن قمح خلال الموسم الحالي

قال وائل عباس، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية للاستثمار واللوجستيات، إن صوامع القمح في مصر تستعد لاستقبال أكثر من 3.5 مليون طن خلال موسم توريد القمح الحالي، لافتًا إلى استقبال مليون طن من الأقماح منذ 15 إبريل الماضي. وأضاف أن معدل التوريد اليومي للقمح بلغ 66 ألف طن، مشيرًا إلى أن الوزارة تحرص على سداد المستحقات المالية للموردين خلال 48 ساعة، وذكر أن محافظتي المنيا والشرقية من أكثر المحافظات الموردة للأقماح في مصر، مستطردًا: «كل المحافظات تقدم موسم توريد عالي، ونقدم منظومة متكاملة تصل إلى توريد القمح إلى المواطنين عبر رغيف الخبز».
بورصة (2)

البورصة تخسر 15 مليار جنيه في ختام التعاملات

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأحد، على تراجع جماعي لكل المؤشرات مدفوعا بعمليات بيع المستثمرين الأجانب، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 15 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 556.4 مليار جنيه، وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 3.3% ليصل إلى مستوى 10199.8 نقطة، وانخفض مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 3.7% ليصل إلى مستوى 1197.9 نقطة، كما تراجع مؤشر "إيجي إكس 100" بنسبة 2.8% ليصل إلى مستوى 1101.2 نقطة.
هالة السعيد

السعيد: توقعات بانخفاض حجم الاستثمارات 30% تأثرًا بأزمة كورونا

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إنه من المتوقع انخفاض حجم الاستثمارات الخاصة مما سيؤثر بدوره على حجم الاستثمارات الكلية والمقدر بحوالي 740 مليار جنيه خلال العام المالى 20/2021؛ تأثرًا بأزمة فيروس كورونا، وفي حال استمرار الأزمة حتى منتصف العام المالي القادم (2021/20)، من المتوقع انخفاض الاستثمارات بحوالي 30%.
هالة السعيد- وزيرة التخطيط

الحكومة تتوقع انخفاض معدل النمو إلى 2% حال استمرار كورونا

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن هناك سيناريوهان للتعافى من أزمة فيروس كورونا هما احتواء الفيروس بنهاية يونيو 2020 أو بنهاية ديسمبر 2020، وكل منهما له صدمة معينة ستوثر بدرجات متفاوتة في القطاعات المختلفة؛ مشيرًة إلى أنه في حالة التعافي فإن كل القطاعات لا تتعافى بصورة مماثلة، فبعضها سيتعافى سريعًا والبعض الأخر سيتطلب وقتًا أطول للتعافي، إلا أن هناك بعض القطاعات لديها قدر كبير من المرونة والقدرة على تحمل الأزمة والتعافى السريع.
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الدكتور-محمد-معيط-وزير-المالية

تعديلات «الضريبة على الدخل».. خزينة الدولة تنتعش والفقراء أكثر المستفيدين

وافقت الحكومة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون 91 لسنة 2005، ومن المقرر أن يقوم مجلس النواب بمناقشته قبل إقراره والتصديق عليه، إذ تعد الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين إحدى أهم السياسات الضريبية لتحقيق العدالة الاجتماعية فى توزيع عبء الضريبة، طبقًا لمستويات الدخول وبشكل يحقق العدالة والمساواة، ويستهدف القانون الجديد تحقيق المزيد من العدالة الاجتماعية ودعم الشرائح الأقل دخلًا وتخفيض عبء الضريبة عنهم، كما يتضمن استحداث شريحة اجتماعية لدعم الطبقات الأقل دخلًا.
الضريبة-العقارية

تفاصيل تقسيط ضريبة الدخل للشركات المتضررة من كورونا

أصدرت مصلحة الضرائب تعليمات رقم (47) لسنة 2020 وملحقًا لها، بشأن تقسيط ضريبة الدخل المستحقة عن إقرار عام 2019 على الشركات العاملة في كل من قطاع الطيران، وقطاع السياحة والآثار (يتضمن المطاعم والمقاهي)، وقطاع الفنادق (المنشآت السياحية والفندقية)، وقطاع الصحافة والإعلام، (بسبب التأثر الكبير بأهم مورد مالي وهو حصيلة الإعلانات والتسويق)، والقطاع الصناعي (خاصة الشركات التي تعمل بمجال التصدير)، وباستثناء المنشآت الصناعية العاملة في القطاع الغذائي والدوائي ومستلزمات الرعاية الصحية أو المنظفات.
الضريبة-العقارية

تعليمات جديدة من الضرائب بشأن رفع الحجز على الممولين

أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب، أنه في إطار حرص الدولة ووزارة المالية ومصلحة الضرائب على مساندة أنشطة وقطاعات الدولة المختلفة سواء أنشطة استثمارية أو تجارية أو صناعية، وتيسيرا عليهم في ظل الظروف الحالية، وكذلك إرساء دعائم جسور الثقة مع الممولين، باعتبارهم شركاء التنمية، أصدرت المصلحة تعليمات تنفيذية رقم (46) لسنة 2020 بشأن آلية رفع الحجز على الممولين والمسجلين.
الضريبة-العقارية

الضرائب تطالب الممولين بتقديم الإقرارات الضريبية

أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه بالنسبة للممولين من الأشخاص الطبيعيين والذين سيسددون المستحقات الضريبية نقداً أو بشيكات ورقية وفقًا للمنشور الذي تم إصداره من المصلحة، سيتم هذا السداد نقدا أو بشيكات بمقر الوحدات التنفيذية بالمصلحة (مأموريات) فقط، وعدم الذهاب للبنوك لسداد أية مستحقات نقدية أو بشيكات؛ لأنه لن يتم قبولها، وبالتالي يكون السداد إما عن طريق السداد الإلكتروني (أون لاين) أو عن طريق السداد بالمأموريات الضريبية فقط، موضحًا أن المصلحة قد أصدرت منشورًا عامًّا، يتضمن قبول جميع المتحصلات الضريبية نقدا أو بشيكات.
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