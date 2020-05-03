الضرائب تناشد الممولين بسرعة تقديم الإقرارات الضريبية

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٣ مايو ٢٠٢٠ - ١١:١٠ ص

مصلحة الضرائب

ناشد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب، جميع الممولين المطالبين بتقديم إقرار الدخل بنهاية شهر أبريل، بسرعة سداد الضريبة المستحقة، والمسجلين بضريبة القيمة المضافة بالمصلحة من جميع القطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أو الخدمية غير المتضررة من تداعيات فيروس كورونا، بضرورة الالتزام بتقديم الإقرار الضريبي الشهري للقيمة المضافة في المواعيد المقررة قانونا، وسداد الضريبة المستحقة من واقع الإقرار.

وأكد عبد القادر، أنه إذا ثبت لمصلحة الضرائب، أثناء فحص المسجلين بالقطاعات المختلفة أنهم قاموا بعدم الإقرار عن حجم مبيعاتهم الحقيقية، سيعد ذلك تهربا يوقعهم تحت طائلة القانون. وشدد رئيس مصلحة الضرائب، على ضرورة تحرى المسجلين الدقة والشفافية عند ملء الإقرار الضريبى، والإقرار عن كافة تعاملاتهم، مؤكدا أن