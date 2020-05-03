الكونجرس الأمريكي يستأنف جلساته تحت هذه الشروط

٠٣ مايو ٢٠٢٠ - ١١:١٢ ص

الكونجرس الأمريكي

أعلن المسؤول الطبي في الكونجرس الأمريكي عن إمكانية عودة المجلس بغرفتيه، الشيوخ والنواب، إلى الانعقاد اعتبارا من الإثنين المقبل، وفق مجموعة إرشادات صحية معينة بسبب انتشار فيروس كورونا. وأصدر طبيب الكونجرس براين موناهان إرشادات صحية يوم الجمعة الماضية، تحدد كيفية عودة مجلس الشيوخ للانعقاد مع بداية الأسبوع، مشترطا أن يرتدي الأعضاء والموظفون الكمامات الواقية، وفق ما ذكرت مجلة "بوليتيكو" الأميركية، قبل يومين. ويعود مجلس الشيوخ للانعقاد الإثنين المقبل، رغم أن واشنطن العاصمة لم تصل بعد إلى ذروتها في تسجيل حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

لكن زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، يصر على عقد المجلس جلساته بأمان طالما يجري اتباع الاحتياطات اللازمة. وقال ماكونيل في بيان إن "العمال الأمريكيين في القطاعات الأساسية يتبعون نصائح الخبراء ويتخذون احتياطات جديدة بينما يواصلون أعمالهم". وأوصى طبيب الكونجرس، عبر إرشاداته بأن تحد المكاتب داخل