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تؤذي القلب والمزاج.. 4 أضرار لتناول القهوة في رمضان

تحرير:إسراء سليمان ٠٣ مايو ٢٠٢٠ - ١١:٢٠ ص
القهوة
القهوة
يعتبر القهوة أحد المشروبات الأساسية، التي يحبها الكثير من الاشخاص، فهي المشروب الرسمي بعد يوم عمل طويل، أو عند الاستيقاظ من النوم، كما أن عشاقها في كل مكان، وتساعد على التركيز والانتباه، إضافة إلى إنجاز العمل، لكن هناك من يفرطون في تناولها خلال شهر رمضان، وهذا يعد خطرا واضحا، إذ كشفت الدراسات أن تناول القهوة بعد وجبة الإفطار، يعرضك للجفاف، وستجد نفسك في اليوم التالي تشعر بالصداع، وحالة من عدم الاتزان، لذا ينصح باستبدالها بالعصائر الطبيعية، كالتفاح والبرتقال والليمون على سبيل المثال، وذلك نقلًا عن الموقع البريطاني "Medical News Today".
وتتمع القهوة بمذاق رائع، كما أنها متعددة الأنواع والأشكال، لكن تناولها في شهر رمضان يضر جسمك، وفيما يلي بعض من تلك الأضرار: - تحتوي على كميات كبيرة من الكافيين، عند تناولها بعد وجبة الإفطار، تجعلك تفقد كميات كبيرة من الماء، وبالتالي ينتج عنها جفاف. - تشعر بالصداع والتوتر في بداية ساعات الصيام، لنقص
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قراصيا

مفيدة للعظام والأنيميا.. 5 فوائد للقراصيا في رمضان

عند الحديث عن المقبلات في رمضان، لابد أن نتذكر الفواكه المجففة، حيث تحتوي على معدلات عالية من العناصر الغذائية الهامة، التي يحتاجها الجسم، وتعزز من الجهاز المناعي، وتساعد على فقدان الوزن، وتعتبر سناك صحي بين الوجبات الأساسية، وبالنسبة للقراصيا، فيقول خبراء التغذية، إنها غنية بالمعادن والفيتامينات الهامة، المتطلبة للجسم، على سبيل المثال الزنك والبوتاسيوم والكالسيوم والمغنسيوم والحديد والفوسفور والألياف الغذائية وفيتامين(A، C،K) وذلك نقلًا عن الموقع الأمريكي"Organic Facts".
الخيار

لمرضى الضغط والسكري.. 6 فوائد للخيار على السحور

يحتاج الجسم إلى كميات كبيرة من السوائل، خاصة في شهر رمضان، لذا ينصح بشرب لتر من الماء، والاهتمام بالعصائر الطبيعية غير المحلاة بالسكر، إضافة إلى استهلاك الفواكه الخضراوات، لأنها غنية بمعدلات عالية من الألياف الغذائية، التي تعزز من ترطيب الجسم، وبصفة خاصة الخيار، إذ يحتوي على قيمة غذائية عالية، فهو غني بحمض الفوليك والمغنسيوم والبوتاسيوم، إضافة إلى فيتامين C، A، ويعمل على التحسين من عملية الهضم، ويقيك من تكون حصوات في الكلى، وفقا لموقع "Organic Facts" الأمريكي .
فوائد-البيض

مفيد للعين والقلب.. 4 فوائد رائعة للبيض في رمضان

يعتبر البيض من أهم الأطعمة الصحية، التي نتناولها في شهر رمضان، ويحظى بشهرة كبيرة منذ عقود ماضية، نتيجة العناصر الغذائية الهامة، التي يمد الجسم بها، فعلى سبيل المثال غني بمعدلات عالية من البروتين والألياف الغذائية، إضافة إلى البوتاسيوم والمغنسيوم والكالسيوم والحديد والفوسفور، وفيتامين (B6، B12، A، D)، وبجانب ذلك يتميز بعدة فوائد صحية، على سبيل المثال يعزز من صحة القلب، ويدعم القدرات المعرفية والإدراكية، ويزيد أيضًا من معدلات الشبع، وذلك نقلًا عن الموقع الأمريكي "Organic Facts".
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التوقف-عن-تناول-الحلويات

لا للحلويات نعم للبروتين.. روشتة مرضى الكلى في رمضان

مر الكلى (CKD)، هي حالة مرضية مزمنة، يفقد فيها الجسم وظائف الكلى تدريجيًا، لذا عند اتخاذ المريض قرارا بالصيام في شهر رمضان، لا بد من اتباع بعض النصائح الهامة، للتمتع بصيام صحي بدون الشعور بالتعب، ومنها: تناول السوائل والعصائر الطبيعية باعتدال، وعدم التواجد في أماكن ترتفع بها درجة الحرارة، حتى لا يصاب المريض بالجفاف، إضافة إلى الاهتمام بتناول طعام صحي غني بالبروتينات الحيوانية، والابتعاد عن الحلويات مثل الكنافة والقطايف، وعدم تناولها إلا بعلم الطبيب.
أمراض-القلب-في-الطقس-السيئ

لا للمكسرات نعم للبيض..روشتة مرضى القلب في رمضان

يجب أن يتخذ مرضى القلب احتياطات زائدة أثناء صيام شهر رمضان، ويعتبر الذهاب إلى الطبيب من الأشياء الهامة، لمعرفة الأوقات المناسبة لتناول الدواء، لتجنب حدوث مضاعفات، على سبيل المثال ينصح بالتقليل من المكسرات الممحلة، إضافة إلى تناول السوائل الطبيعية، كالماء والعصائر غير المحلاة بالسكر، وينصح أيضًا بممارسة الأنشطة الرياضية بعد وجبة الإفطار، لأنها تعزز من صحة القلب والأوعية الدموية، وعند الشعور بأي مضاعفات ينبغي الذهاب للطبيب على الفور، حتى لا تتدهور حالتك.
قياس-ضغط-الدم

نعم للفواكه ولا للمخللات.. روشتة رمضان لمرضى الضغط

يعرف مرض "ضغط الدم المرتفع" بالقاتل الصامت، لأن مرضاه لا يظهر عليهم أي عراض لمدة سنوات، تشير إلى وجد خلل ما بالجسم، وبالرغم من ذلك، فهو أحد الأمراض الشائعة عالميا، وغالبا ما يكون المصابين به مصابون بمرض السكري، وبالنسبة للصيام، وجدت العديد من الدراسات الطبية أن مرضى ضغط الدم المرتفع، يمكنهم الصيام، بدون حدوث أي مشكلات صحية، ولكن لا بد من الالتزام ببعض الإرشادات الوقائية، مثل شرب كميات كبيرة من السوائل، والابتعاد عن الأطعمة الممحلة، مثل المكسرات والمخللات.
الزبادي

حماية العظام والمخ.. 5 فوائد سحرية للزبادي

توجد بعض الأطعمة الأساسية في رمضان، مثل التمر والفواكه المجففة والسمبوسك، وبالنسبة للزبادي، فهو جزء أساسي من السحور، حيث يتميز بقيمة غذائية عالية، على سبيل المثال غني بالكالسيوم والبروتين، والبكتيريا النافعة، التي تساعد في الحفاظ على صحة الأمعاء، وبجانب قدرته الكبيرة على التعزيز من عملية الهضم، فهو يحمي العظام أيضًا، ويساعد في فقدان الوزن بشكل سريع، وبالنسبة لوظائف المخ، فتقول الأبحاث والدراسات إنه يغير من الحالة المزاجية، وذلك نقلا عن موقع "Organic Facts".
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