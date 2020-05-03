تؤذي القلب والمزاج.. 4 أضرار لتناول القهوة في رمضان

تحرير:إسراء سليمان ٠٣ مايو ٢٠٢٠ - ١١:٢٠ ص

القهوة

يعتبر القهوة أحد المشروبات الأساسية، التي يحبها الكثير من الاشخاص، فهي المشروب الرسمي بعد يوم عمل طويل، أو عند الاستيقاظ من النوم، كما أن عشاقها في كل مكان، وتساعد على التركيز والانتباه، إضافة إلى إنجاز العمل، لكن هناك من يفرطون في تناولها خلال شهر رمضان، وهذا يعد خطرا واضحا، إذ كشفت الدراسات أن تناول القهوة بعد وجبة الإفطار، يعرضك للجفاف، وستجد نفسك في اليوم التالي تشعر بالصداع، وحالة من عدم الاتزان، لذا ينصح باستبدالها بالعصائر الطبيعية، كالتفاح والبرتقال والليمون على سبيل المثال، وذلك نقلًا عن الموقع البريطاني "Medical News Today".

وتتمع القهوة بمذاق رائع، كما أنها متعددة الأنواع والأشكال، لكن تناولها في شهر رمضان يضر جسمك، وفيما يلي بعض من تلك الأضرار: - تحتوي على كميات كبيرة من الكافيين، عند تناولها بعد وجبة الإفطار، تجعلك تفقد كميات كبيرة من الماء، وبالتالي ينتج عنها جفاف. - تشعر بالصداع والتوتر في بداية ساعات الصيام، لنقص