إرهاب

مقتل وإصابة 14 مسلحًا من طالبان في أفغانستان

٠٣ مايو ٢٠٢٠ - ١١:٢٣ ص
حركة طالبان
حركة طالبان
قتلت القوات الأفغانية 5 مسلحين من حركة طالبان، وأصابت 6 آخرين على الأقل، خلال عملية بإقليم قندهار جنوب أفغانستان، طبقا لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الأحد. وذكر فيلق أتال 205 في بيان أن مجموعة من مسلحي طالبان كانت تخطط لشن هجمات بمنطقة بانجواي، مضيفا أن القوات الأفغانية نفذت العملية لإحباط خطة الهجوم وقتلت 5 من مسلحي طالبان خلال العملية. وأصابت القوات الأفغانية أيضا 6 مسلحين آخرين خلال نفس الغارة، طبقا لما ذكره الفيلق في بيانه.
وفي الوقت نفسه، ذكر فيلق العمليات الخاصة في بيان أن القوات الخاصة الأفغانية قتلت 3 من مسلحي طالبان خلال غارة مماثلة بمنطقة ناسي بإقليم باداخشان. ولم تعلق حركة طالبان على الهجمات حتى الآن. يأتي ذلك فيما يواصل مسلحو طالبان محاولتهم لتكثيف الهجمات ضد القوات الأفغانية على الرغم من الجهود المستمرة لإنهاء
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انفجار-فى-العراق

14 قتيلا وجريحا في هجوم لداعش على مركز شرطة بالعراق

ذكرت مصادر أمنية عراقية اليوم الأحد، أن الحصيلة النهائية لهجوم عناصر تنظيم داعش على مركز للشرطة بلغ 4 قتلى و10 مصابين في منطقة زاغنية التابعة لمحافظة ديالى شمال شرقي بغداد، وأوضحت المصادر "أن الحصيلة النهائية لهجوم عناصر بتنظيم داعش بالأسلحة الخفيفة والقناصة على نقطة حماية في مركز شرطة زاغنية في ناحية العبارة بقضاء بعقوبة أسفرت عن مقتل 4 من قوات الشرطة وإصابة 10 آخرين بينهم ضابطين و6 مدنيين تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما سارعت القوات العراقية إلى الانتشار بحثا عن المهاجمين".
حزب- الله

ألمانيا تحظر حزب الله اللبناني وتصنفه منظمة إرهابية

قررت السلطات الألمانية، اليوم الخميس، حظر حزب الله اللبناني على أراضيها، مصنفة إياه "منظمة إرهابية"، ونفذت في وقت مبكر من صباح اليوم مداهمات لتوقيف أشخاص يشتبه بانتمائهم للحزب. وكانت ألمانيا في السابق تفرق بين الذراع السياسي للحزب ووحداتها العسكرية التي تقاتل في سوريا. وأعلنت وزارة الداخلية الألمانية، اليوم، أن بلادها حظرت حزب الله اللبناني، المدعوم من إيران، على أراضيها وصنفته "منظمة إرهابية"، وداهمت الشرطة مقرات 4 جمعيات تدير مساجد في دورتموند ومونستر في ولاية نورد راين فستفاليا غرب البلاد وفي بريمن وبرلين، يشتبه بأنها على صلة بالحزب.
نفجير في العراق

تفجير انتحاري قرب مبنى أمني شرقي كركوك

أفادت مصادر أمنية عراقية، اليوم الثلاثاء، بأن انتحاريين اثنين فجرا نفسيهما أمام مبنى مقر جهاز الاستخبارات التابع لوزارة الداخلية بمحافظة كركوك (شمالي بغداد)، إذ أن اثنين من عناصر تنظيم داعش الإرهابي فجرا نفسيهما بالقرب من مبنى مديرية جهاز الاستخبارات الأمنية التابع لوزارة الداخلية في حي العسكري شرقي كركوك، بعد أن حاولا اقتحام المبنى، لكن عناصر الحرس تصدت لهما حيث وقع التفجير خارج المبنى مما أوقع عددا من الإصابات، موضحة أن القوات الأمنية سارعت لإغلاق الطرق وتطويق مكان الانفجار وجراء حملة تفتيش بحثا عن عناصر للتنظيم متورطة في العملية.
القوات-العراقية

قوات العراق تدمر 3 أنفاق لتنظيمات إرهابية

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، عن تمكن قوة مشتركة ضمن قيادة عمليات صلاح الدين من تدمير أوكار إرهابية و3 أنفاق وزورق تابعة للتنظيمات الإرهابية، كما أن قوة أمنية مشتركة وبإسناد طيران الجيش العراقى شرعت بتطهير وتفتيش منطقة "حاوي العظيم" وتم تفتيش قرى الميتة والبو جمعة والبو عواد والبو جنعان ضمن عمليات صلاح الدين، مضيفة أن العملية أسفرت عن تدمير 3 أوكار أحدها يحتوي على مواد طبية وغذائية ومواد أخرى، فضلا عن تدمير 3 أنفاق وزورق، وتفجير عبوة ناسفة، والعثور على معمل يحتوي على مواد تفجير وعبوات ناسفة.
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انفجار-فى-العراق

14 قتيلا وجريحا في هجوم لداعش على مركز شرطة بالعراق

ذكرت مصادر أمنية عراقية اليوم الأحد، أن الحصيلة النهائية لهجوم عناصر تنظيم داعش على مركز للشرطة بلغ 4 قتلى و10 مصابين في منطقة زاغنية التابعة لمحافظة ديالى شمال شرقي بغداد، وأوضحت المصادر "أن الحصيلة النهائية لهجوم عناصر بتنظيم داعش بالأسلحة الخفيفة والقناصة على نقطة حماية في مركز شرطة زاغنية في ناحية العبارة بقضاء بعقوبة أسفرت عن مقتل 4 من قوات الشرطة وإصابة 10 آخرين بينهم ضابطين و6 مدنيين تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما سارعت القوات العراقية إلى الانتشار بحثا عن المهاجمين".
طالبان (1)

أفغانستان تطلق سراح الدفعة الثالثة من سجناء طالبان

أكد مجلس الأمن القومي الأفغاني، في بيان صادر اليوم الأحد، أن الحكومة أطلقت سراح دفعة ثالثة تضم 100 سجين من عناصر طالبان، قائا إن الحالة الصحية والعمر ومدة العقوبة المتبقية هي عوامل تم وضعها في الاعتبار عند اختيار السجناء الذين تم الإفراج عنهم، وأطلقت الحكومة سراح ما مجموعه 300 سجين من طالبان منذ يوم الأربعاء الماضي. وصرح مسؤول، في وقت سابق اليوم الأحد، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، بأنه سيتم إطلاق سراح مجموعة أخرى على مدار اليوم، لكن دون تحديد الرقم بشكل دقيق.
تفجير-في-أفغانستان (3)

إصابة 3 أشخاص على الأقل في انفجارين بكابول

هز انفجاران العاصمة الأفغانية كابول، اليوم الأحد، وأسفرا عن إصابة 3 أشخاص على الأقل، من بينهم مدني بجانب اثنين من أفراد الأمن. وذكر مصدر في مقر شرطة كابول أن الانفجار الأول حدث حوالي الساعة السادسة والنصف صباحا بالتوقيت المحلي في منطقة الشرطة الحادية عشرة في العاصمة كابول، ما أدى لإصابة مدني، مضيفا أن قنبلة زرعت على جانب طريق انفجرت في منطقة بالمدينة، واستهدفت مركبة تابعة للشرطة، لكن الانفجار أصاب مدنيا، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء.
حركة-طالبان

طالبان تنحسب من مباحثات تبادل السجناء مع أفغانستان

أعلنت حركة طالبان اليوم الثلاثاء، أنها سوف تنسحب من المباحثات مع الحكومة الأفغانية بشأن تبادل السجناء، الذي كان شرطا لبدء مباحثات السلام الأفغانية، وكتب سهيل شاهين المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة طالبان في قطر، تغريدة على موقع "تويتر" قال فيها: "فريقنا الفني لن يشارك في اجتماعات لا طائل منها" -والتي تبدأ اليوم الثلاثاء- مضيفا أن الإفراج عن سجناء طالبان يتم تأجيله بذريعة أو أخرى، وينص الاتفاق الذي وقعته الولايات المتحدة الأمريكية وطالبان في نهاية فبراير الماضي الإفراج عن نحو 5 آلاف من سجناء طالبان قبل بدء مباحثات السلام الأفغانية.
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