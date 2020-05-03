مقتل وإصابة 14 مسلحًا من طالبان في أفغانستان

٠٣ مايو ٢٠٢٠ - ١١:٢٣ ص

حركة طالبان

قتلت القوات الأفغانية 5 مسلحين من حركة طالبان، وأصابت 6 آخرين على الأقل، خلال عملية بإقليم قندهار جنوب أفغانستان، طبقا لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الأحد. وذكر فيلق أتال 205 في بيان أن مجموعة من مسلحي طالبان كانت تخطط لشن هجمات بمنطقة بانجواي، مضيفا أن القوات الأفغانية نفذت العملية لإحباط خطة الهجوم وقتلت 5 من مسلحي طالبان خلال العملية. وأصابت القوات الأفغانية أيضا 6 مسلحين آخرين خلال نفس الغارة، طبقا لما ذكره الفيلق في بيانه.

وفي الوقت نفسه، ذكر فيلق العمليات الخاصة في بيان أن القوات الخاصة الأفغانية قتلت 3 من مسلحي طالبان خلال غارة مماثلة بمنطقة ناسي بإقليم باداخشان. ولم تعلق حركة طالبان على الهجمات حتى الآن. يأتي ذلك فيما يواصل مسلحو طالبان محاولتهم لتكثيف الهجمات ضد القوات الأفغانية على الرغم من الجهود المستمرة لإنهاء