مقتل وإصابة 14 مسلحًا من طالبان في أفغانستان
٠٣ مايو ٢٠٢٠ - ١١:٢٣ ص
حركة طالبان
قتلت القوات الأفغانية 5 مسلحين من حركة طالبان، وأصابت 6 آخرين على الأقل، خلال عملية بإقليم قندهار جنوب أفغانستان، طبقا لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الأحد.
وذكر فيلق أتال 205 في بيان أن مجموعة من مسلحي طالبان كانت تخطط لشن هجمات بمنطقة بانجواي، مضيفا أن القوات الأفغانية نفذت العملية لإحباط خطة الهجوم وقتلت 5 من مسلحي طالبان خلال العملية.
وأصابت القوات الأفغانية أيضا 6 مسلحين آخرين خلال نفس الغارة، طبقا لما ذكره الفيلق في بيانه.
وفي
الوقت نفسه، ذكر فيلق العمليات الخاصة في بيان أن القوات الخاصة الأفغانية قتلت 3 من مسلحي طالبان خلال غارة مماثلة بمنطقة ناسي بإقليم باداخشان. ولم
تعلق حركة طالبان على الهجمات حتى الآن.
يأتي
ذلك فيما يواصل مسلحو طالبان محاولتهم لتكثيف الهجمات ضد القوات الأفغانية على
الرغم من الجهود المستمرة لإنهاء
وفي
الوقت نفسه، ذكر فيلق العمليات الخاصة في بيان أن القوات الخاصة الأفغانية قتلت 3 من مسلحي طالبان خلال غارة مماثلة بمنطقة ناسي بإقليم باداخشان. ولم
تعلق حركة طالبان على الهجمات حتى الآن.
يأتي
ذلك فيما يواصل مسلحو طالبان محاولتهم لتكثيف الهجمات ضد القوات الأفغانية على
الرغم من الجهود المستمرة لإنهاء العنف في إطار عملية السلام.
وأمس قتلت القوات الأفغانية، قياديًا من حركة طالبان واثنين من رفاقه، في غارة انتقامية، ردًا على هجوم شنته الحركة أسفر عن مقتل جنود محليين.
وذكر مكتب حاكم إقليم ننكارهار في بيان أن القيادي بطالبان الذي يدعى بشار، قتل اثنين من جنود الجيش المحلي الأفغاني في منطقة باتي كوت الليلة الماضية.
وأضاف البيان، أن القوات الأفغانية نفذت غارة انتقامية، مما أسفر عن مقتل بشار واثنين من رفاقه.