مفيدة للعظام والأنيميا.. 5 فوائد للقراصيا في رمضان

تحرير:إسراء سليمان ٠٣ مايو ٢٠٢٠ - ١١:٣٣ ص

القراصيا

عند الحديث عن المقبلات في رمضان، لابد أن نتذكر الفواكه المجففة، حيث تحتوي على معدلات عالية من العناصر الغذائية الهامة، التي يحتاجها الجسم، وتعزز من الجهاز المناعي، وتساعد على فقدان الوزن، وتعتبر سناك صحي بين الوجبات الأساسية، وبالنسبة للقراصيا، فيقول خبراء التغذية، إنها غنية بالمعادن والفيتامينات الهامة، المتطلبة للجسم، على سبيل المثال الزنك والبوتاسيوم والكالسيوم والمغنسيوم والحديد والفوسفور والألياف الغذائية وفيتامين(A، C،K) وذلك نقلًا عن الموقع الأمريكي"Organic Facts".

نظرُا أن القراصيا غنية بالعناصر الغذائية الهامة، التي يحتاجها الجسم، فهي تتمتع بفوائد صحية لا حصر لها، وفيما يلي بعض منها: - تسهل عملية الهضم، لأنها غنية بالألياف الغذائية، وبالتالي تحميك من الإمساك . -تنظيم ضغط الدم بشكل محلوظ، وذلك لأن عنصر البوتاسيوم أحد العناصر الهامة، التي تتوافر في القراصيا. -تعالج