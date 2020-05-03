صلاح حسب الله: انتصار 10 رمضان علامة مضيئة في تاريخ المصريين والعرب

تحرير:محمد محمود ٠٣ مايو ٢٠٢٠ - ١١:٤٩ ص

صلاح حسب الله

تقدم الدكتور صلاح حسب الله المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب ورئيس حزب الحرية المصرى، بالتهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربى ولكل رجال المؤسسة العسكرية المصرىة بمناسبة ذكرى انتصار العاشر من رمضان.

وقال حسب الله، فى بيان اليوم، إن هذه الذكرى الخالدة ستظل علامة مضيئة فى تاريخ كل المصريين والعرب لأنها أعادت العزة والكرامة لمصر والأمة العربية كلها بعد تحرير الأرض من دنس الاحتلال، مؤكدا أن هذه الذكرى الغالية كانت وستظل على مر التاريخ تمثل لمصر وللأمة العربية كلها طاقة نور وبؤرة إشعاع تتجدد بإحياء

وقال حسب الله، فى بيان اليوم، إن هذه الذكرى الخالدة ستظل علامة مضيئة فى تاريخ كل المصريين والعرب لأنها أعادت العزة والكرامة لمصر والأمة العربية كلها بعد تحرير الأرض من دنس الاحتلال، مؤكدا أن هذه الذكرى الغالية كانت وستظل على مر التاريخ تمثل لمصر وللأمة العربية كلها طاقة نور وبؤرة إشعاع تتجدد بإحياء ذكراها في كل عام لنتذكر جميعا مثل هذه الانتصارات ومشاهد البطولات والتضحيات لأبناء مصر البواسل من صقور الجيش المصرى العظيم.



وأضاف حسب الله، أن هذه الذكرى ستبقى أبد الدهر شاهدة للعسكرية المصرية على شرف البطولة ونبل الصمود وستؤكد لنا وللعالم أن مصر بجيشها الباسل ستكون قادرة على مواجهة التحديات والمخاطر الداخلية والخارجية التى تواجهها وفى مقدمها ظاهرة الإرهاب الأسود حتى تحقق النجاح فى سحق قوى الشر والإرهاب والظلام وتطهير مصر كلها من دنس ورجس الإرهاب والإرهابيين.







