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صلاح حسب الله: انتصار 10 رمضان علامة مضيئة في تاريخ المصريين والعرب

تحرير:محمد محمود ٠٣ مايو ٢٠٢٠ - ١١:٤٩ ص
صلاح حسب الله
صلاح حسب الله
تقدم الدكتور صلاح حسب الله المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب ورئيس حزب الحرية المصرى، بالتهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربى ولكل رجال المؤسسة العسكرية المصرىة بمناسبة ذكرى انتصار العاشر من رمضان.
وقال حسب الله، فى بيان اليوم، إن هذه الذكرى الخالدة ستظل علامة مضيئة فى تاريخ كل المصريين والعرب لأنها أعادت العزة والكرامة لمصر والأمة العربية كلها بعد تحرير الأرض من دنس الاحتلال، مؤكدا أن هذه الذكرى الغالية كانت وستظل على مر التاريخ تمثل لمصر وللأمة العربية كلها طاقة نور وبؤرة إشعاع تتجدد بإحياء
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وزير-المالية -محمد-معيط

وزير المالية: ندرس توصيات النواب بشأن حساب الموازنة

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الحكومة ستدرس كل التوصيات والملاحظات البرلمانية بشأن الحساب الختامى للموازنة، قائلا: "كل التوصيات والملاحظات التى أبدها النواب ندرسها، ونتعامل بما فيه صالح الوطن، فالحكومة تستجيب، وهى والبرلمان هدفهما فى النهاية صالح الوطن، ورفع الكفاءة". جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة وحساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وحساب ختامي الخزانة العامة عن السنة المالية 2018/2019
مجلس-النواب-الجلسة-العامة

البرلمان يطالب الحكومة بوضع خطة للتقشف في الفترة المقبلة

طالب نواب البرلمان، الحكومة بضرورة وضع خطة للتقشف في الفترة المقبلة، لاسيما في ظل التزامات إضافية على الدولة بسبب فيروس كورونا.وشدد النواب، خلال الجلسة العامة للبرلمان، بحضور وزير المالية، لمناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة عن العام المالي 2018/2019، على أهمية تحصيل المستحقات الحكومية لدي الغير للمساهمة في خفض العجز في الموازنة.
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي

رئيس الوزراء: مصر تأثرت بتداعيات وباء كورونا

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء إن حجم التحديات والتداعيات الكبيرة بعد وباء فيروس كورونا الذي اجتاح العالم، يدركها الجميع، وأكد في كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان، أثناء إلقاء بيان الحكومة بفرض حالة الطوارئ، أن مصر تأثرت بتداعيات هذا الوباء وتم وضع الخطط الوقائيةـ مشيرًا إلى أنه بفضل هذه الإجراءات نجت مصر من الأرقام الكبيرة التي شهدتها بعض الدول. ولفت مدبولي، إلى أن مصر عملت أيضا على وضع خطط لمواجهة الآثار المترتبة على الفيروس مثل العمال والمصانع باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتقليل التداعيات.
وظائف-شركة-مياه-الشرب-

بسبب كسر ماسورة.. انقطاع مياه الشرب عن 5 مناطق بالإسكندرية

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب، انقطاع مياه الشرب، بعدد من المناطق الكائنة بشرق محافظة الإسكندرية، اعتبارًا من مساء اليوم الأحد، نظرًا لوجود كسر مفاجئ في خط 1000م أسفل كوبري العوايد، على أن تستمر عملية قطع المياه لحين الانتهاء من استكمال أعمال الصيانة والإصلاح اللازمة. وأوضحت الشركة أن ذلك سيؤدي إلى ضعف وانقطاع المياه بمناطق شرق المدينة، فيما دعت شركة مياه الشرب بالإسكندرية المواطنين إلى ضرورة اتخاذ كل التدابير اللازمة وتخزين المياه اللازمة لحين الانتهاء من عملية التجديد.
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مجلس-النواب (1)

طلب إحاطة بالبرلمان بشأن تسريح العاملين في القطاع الخاص

تقدم محمد عبد الله زين الدين نائب إدكو ووكيل لجنة النقل، اليوم الثلاثاء، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول إقبال بعض أصحاب الشركات والأعمال على تسريح العمال مع أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وما يتبعها من إجراءات احترازية للوقاية والحد من انتشاره، مشيرا إلى أن العاملين فى القطاع الخاص يعيشون مأساة حقيقية بسبب ضياع حقوقهم من خلال التسريح أو إعطاء إجازات دون أجر نظرا للإجراءات الاحترازية التى فرضتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.
مجلس-النواب (1)

برلماني: تعميق الصناعات الطبية ضرورة في ظل أزمة كورونا

أكد النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة، أن الدرس المستفاد من أزمة كورونا، هو ضرورة تعميق المنتج المحلي والاهتمام بالصناعات المغذية، تحديدًا في مختلف المجالات الطبية، سواء مستلزمات طبية، أو مستلزمات الوقاية أو الأدوية، لأنه ثبت بالتجربة القاسية أنها مسألة أمن قومي بلا شك. وأضاف أن الصناعات الطبية والدوائية تمثل نافذة استراتيجية لدخول الصادرات المصرية للعديد من الدول وعلى رأسها الدول الإفريقية نظرًا لأن مصر تمتلك ميزات تنافسية عديدة في هذا المجال، فالصناعة المصرية فى مجالات المستلزمات والأجهزة الطبية شهدت تطورا ونموا كبيرا وأصبحت قادرة على المنافسة، أن حجم سوق المستلزمات والأجهزة الطبية فى مصر يبلغ 900 مليون دولار.
مجلس-النواب

«تشريعية النواب» تناقش تعديل «الطوارئ» وسط إجراءات استثنائية

تعقد اللجنة التشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، صباح غدا السبت، اجتماعا، بمقر البرلمان، لمناقشة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958، ويوضح النائب عبد المنعم العليمي، عضو اللجنة، أن التعديل يأتي نظرا لأن قانون الطوارئ يجيز إعلان حالة الطوارئ كلما تعرض الأمن أو النظام العام في البلاد للحظر فقط، وكل التدابير المتخذة بمناسبة إعلان الطوارئ ينبغي أن ترتبط بالمحافظة على الأمن والنظام العام فقط، وقد خلت تلك التدابير من بعض الأمور الضرورية التي كشف عنها الواقع المستجد الذي تتعرض له البلاد، لمواجهة الحالة الطارئة لفيروس كورونا المستجد.
مجلس-النواب-الجلسة-العامة

البرلمان يبدأ مناقشات تعديل قانون الطوارئ بسبب كورونا

قرر مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، تقديم موعد انعقاد الجلسات العامة ليصبح يوم الثلاثاء المقبل، بدلا من 29 أبريل الجاري، لمناقشة تعديلات جديدة على أحكام قانون الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958، في إطار المستجدات الأخيرة التي فرضها فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خاصة أن القانون بصيغته الحالية، لا يتضمن التدابير اللازمة لإعلان حالة الطوارئ الصحية، إذ يقتصر على إجازة إعلان الطوارئ حال تعرض الأمن أو النظام العام في البلاد للحظر فقط، كما أن كل التدابير المتخذة بخصوص إعلان حالة الطوارئ يشرط أن ترتبط بالمحافظة على الأمن والنظام العام فقط.
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