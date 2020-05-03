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يونيسف: 15 مليون طفل معرضون لعدم الحصول على لقاحات بسبب كورونا

٠٣ مايو ٢٠٢٠ - ١١:٥٩ ص
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حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، اليوم الأحد، من أن نحو عشرة ملايين طفل دون الخامسة وحوالى 4.5 ملايين طفل دون الخامسة عشرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، باتوا معرضين لخطر عدم الحصول على لقاحات بسبب تكريس العاملين في مجال الصحة جهودهم لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد. وقالت المنظمة في بيانها الذي أوردته قناة "فرانس 24"، إن "حملات التلقيح الخاصة في بعض بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا توقفت بسبب تحويل العاملين في مجال الصحة إلى الاستجابة لأزمة فيروس كورونا المستجد".
وأوضحت أنه "نتيجة لذلك فإن واحدا من بين كل خمسة أطفال أو ما يصل عدده إلى عشرة ملايين طفل دون سن الخمس سنوات باتوا معرضين لخطر عدم حصولهم على اللقاح ضد شلل الأطفال، وحوالى 4,5 ملايين طفل دون سن الخامسة عشر معرضون لخطر عدم حصولهم على اللقاح ضد الحصبة".وأكدت المنظمة أنه "على الرغم من تفشي جائحة كوفيد-19، يستمر
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لا للحلويات نعم للبروتين.. روشتة مرضى الكلى في رمضان

مر الكلى (CKD)، هي حالة مرضية مزمنة، يفقد فيها الجسم وظائف الكلى تدريجيًا، لذا عند اتخاذ المريض قرارا بالصيام في شهر رمضان، لا بد من اتباع بعض النصائح الهامة، للتمتع بصيام صحي بدون الشعور بالتعب، ومنها: تناول السوائل والعصائر الطبيعية باعتدال، وعدم التواجد في أماكن ترتفع بها درجة الحرارة، حتى لا يصاب المريض بالجفاف، إضافة إلى الاهتمام بتناول طعام صحي غني بالبروتينات الحيوانية، والابتعاد عن الحلويات مثل الكنافة والقطايف، وعدم تناولها إلا بعلم الطبيب.
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لا للمكسرات نعم للبيض..روشتة مرضى القلب في رمضان

يجب أن يتخذ مرضى القلب احتياطات زائدة أثناء صيام شهر رمضان، ويعتبر الذهاب إلى الطبيب من الأشياء الهامة، لمعرفة الأوقات المناسبة لتناول الدواء، لتجنب حدوث مضاعفات، على سبيل المثال ينصح بالتقليل من المكسرات الممحلة، إضافة إلى تناول السوائل الطبيعية، كالماء والعصائر غير المحلاة بالسكر، وينصح أيضًا بممارسة الأنشطة الرياضية بعد وجبة الإفطار، لأنها تعزز من صحة القلب والأوعية الدموية، وعند الشعور بأي مضاعفات ينبغي الذهاب للطبيب على الفور، حتى لا تتدهور حالتك.
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نعم للفواكه ولا للمخللات.. روشتة رمضان لمرضى الضغط

يعرف مرض "ضغط الدم المرتفع" بالقاتل الصامت، لأن مرضاه لا يظهر عليهم أي عراض لمدة سنوات، تشير إلى وجد خلل ما بالجسم، وبالرغم من ذلك، فهو أحد الأمراض الشائعة عالميا، وغالبا ما يكون المصابين به مصابون بمرض السكري، وبالنسبة للصيام، وجدت العديد من الدراسات الطبية أن مرضى ضغط الدم المرتفع، يمكنهم الصيام، بدون حدوث أي مشكلات صحية، ولكن لا بد من الالتزام ببعض الإرشادات الوقائية، مثل شرب كميات كبيرة من السوائل، والابتعاد عن الأطعمة الممحلة، مثل المكسرات والمخللات.
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فيروس كورونا

عالم مناعة يكشف عن مستقبل فيروس كورونا

أعلن عالم المناعة الروسي فلاديمير بروكوبينكو، أن الشفاء التام من فيروس كورونا ممكن جدا، ولكن ما الذي يحدث للفيروس داخل جسم الإنسان بعد التغلب على الأعراض؟ لا يزال لغزا غامضا، بحسب "روسيا اليوم". وقال في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، يزداد يومًا بعد آخر عدد المصابين الذين يتعافون من فيروس كورونا، فالأطباء يستخدمون بلازما دم المرضى المحتوي على الأجسام المضادة في علاج المصابين الآخرين، ولكن هل يبقى فيروس كورونا في جسم الشخص الذي تعافى من المرض؟ هذا ما يجب دراسته.
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دراسة: حيوان اللاما قد يحمل سر مكافحة فيروس كورونا

اكتشف علماء بلجيكا أن الأجسام المضادة الموجودة في دم حيوان اللاما يمكن أن تساعد في مكافحة فيروس كورونا، بحسب "روسيا اليوم". وأفاد علماء من معهد "فلامز" (Vlaams) للتكنولوجيا الحيوية في Ghent، أن الجزيئات الموجودة في دم اللاما، قد تكون بمثابة "علاجات" مفيدة أثناء تفشي المرض. وأثبتت هذه الأجسام المضادة فعاليتها ضد فيروسات، مثل متلازمة الشرق الأوسط التنفسية (MERS) ومتلازمة الالتهاب الرئوي الحاد (SARS)، في الماضي. وكشفت الدراسة أن الحجم الصغير للأجسام المضادة يسمح لها باستهداف الفيروسات المجهرية، بشكل أكثر فعالية. وهذا ما يعرف بتقنية الجسم النانوي.
كورونا والحجر الصحي (5)

دقته تقترب من 100%.. ابتكار نوع جديد من الاختبار السريع لكورونا

تمكن مختصون بمركز "جينوتيك" الروسي للطب الوراثي من ابتكار نوع جديد من الاختبار السريع لفيروس كورونا المستجد، يستخدم الحد الأدنى من المكونات ويسمح بإعداد عينة الاختبار في عشر دقائق. وذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الإثنين أن المركز قدم طلبا إلى الهيئة الروسية لحماية حقوق المستهلك لتسجيل الابتكار، مشيرا إلى أن جميع الاختبارات السابقة لاكتشاف فيروس كورونا المسجلة رسميا، هي خلط لكواشف كيميائية مختلفة، بينما الابتكار الجديد يستخدم نوعين من الكواشف فقط.
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80 % من سكان الأرض معرضون للإصابة باضطرابات نفسية بسبب كورونا

وسط كم هائل من الأخبار المتداولة على مدار الساعة، عن فيروس كورونا الوبائى فى العالم، وسرعة انتشاره، وآليات الوقاية منه، وتداعيات الأزمة على كل المستويات العالمية، من الطبيعى أن يُصاب الكثيرون منا بالقلق والوسواس والمزيد من الخوف، خاصة بشأن المأكولات والمشروبات والمعاملات اليومية. وفى الحقيقة أن كورونا يهدد الصحة النفسية والذهنية لغالبية سكان الأرض، ووفق مجموعة دراسات أبرزها ما نشر فى مجلة "Psychiatric times" العلمية العالمية، فإن 80% من سكان الأرض معرضون للإصابة باضطرابات نفسية من عينة القلق والتوتر والخوف الزائد أو الوسواس، نتيجة التعرض المكثف للأخبار المتعلقة بانتشار الأوبئة، قياسًا على فيروس كورونا.
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