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سلوى عثمان تتفوق على محمد رمضان وتتصدر «تويتر»

تحرير:إسراء سليمان ٠٣ مايو ٢٠٢٠ - ١٢:٠٩ م
سلوى عثمان
سلوى عثمان
يقف الجمهور أمام بعض المشاهد الدرامية عاجزًا عن التعبير، وهذا ما حدث أمس، إذ تمكنت الفنانة سلوى عثمان من تجسيد مشهد درامي في مسلسل البرنس، جعلها تتصدر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث علمت أن أبنائها هم من خططوا لقتل رضوان وزوجته، والذي يجسده محمد رمضان، فتفوقت سلوى على نفسها، بطريقة جعلت الجمهور، يمنحها لقب أفضل أداء تمثيلي في المسلسل، وحتى الآن يعتبر من أفضل المشاهد في مسلسل البرنس، فمن الواضح أن كلا من سلوى عثمان وأحمد زاهر سيسحبون البساط من تحت أقدام محمد رمضان.
قدمت الفنان سلوى عثمان بالأمس مشهدًا رائعًا في مسلسل "البرنس"، إذ تفوقت على نفسها، وجعلت الجمهور يشعر بآلام الأم، عندما علمت بأن أبناءها السبب في مقتل زوجة رضوان، الأمر الذي جعل متابعي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يطلقون هاشتاج سلوى عثمان. وقال المتابعون: "تخطف القلوب بأداء أكثر من رائع في مسلسل #البرنس"،
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الجمهور: مين اللي قتل نهى في «لما كنا صغيرين»؟

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ظهور أحمد مجدي في «النهاية» يفاجئ جمهور «فرصة تانية»

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الجمهور يسخر من «البرنس»: قلبه وقع في دراعه

اختلف النقاد كثيرًا على محمد رمضان، فالبعض يقول إنه يتمتع بموهبة فريدة من نوعها، ويشبهونه بأحمد زكي، والبعض الآخر ينتقد أعمالها الفنية، لأنها تميل إلى العنف والبلطجة، وبالنسبة للأعمال الرمضانية، فلم يقدم محمد رمضان فكرة جديدة في المسلسلات، فهو ابن البلد الجدع، الذي ينتمي إلى منطقة شعبية، ويمارس دور البطولة، ويشعر بالظلم، ثم يقرر أن ينتقم في النهاية، وبالنسبة للبرنس، ستجده يأخذك إلى نفس النهج، وحتى أن الجمهور وجه له بعض الانتقادات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
تركي آل شيخ

تركي آل شيخ لمحمد رمضان: «بفتكر فيك أحمد زكي»

أشاد المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية، بأداء الفنان محمد رمضان في مسلسل "البرنس" الذي يعرض حاليا في رمضان، معتبرا أن "رمضان" يذكره بالفنان الراحل أحمد زكي، إذ كتب "آل الشيخ" على حسابه عبر "تويتر" تغريدة قال فيها: "مسلسلك بفتكر فيك أحمد زكي، واصل يا نجم". من جانبه رد الفنان محمد رمضان على حسابه عبر "إنستجرام" على كلام وإشادة أل شيخ قائلا: "شهادة أعتز بها من رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية تركي آل الشيخ".
ناني الديب

ناني الديب: الدراما الرمضانية تُعبر عن الأسر المصرية

قالت الفنانة ناني الديب، إنها شاركت في العديد من الأعمال الدرامية التي تعرض حاليًا في رمضان على بعض القنوات الفضائية المصرية، مؤكدة أن وجودها في بعض المسلسلات مع باقة كبيرة من نجوم الفن يعطيها طاقه إيجابية لباقي العام. وأوضحت، أن الدراما الرمضانية الحالية تختلف عن الأعوام السابقة، نظرًا لأنها تقدم محتوى درامي هادف لا يضر بالأسر المصرية، لافته أن فكرة المسلسلات تعمتدت على تقديم مشاهد الأسر المصرية البسيطة التي يعيشونها، ويمرون بها في حياتهم اليومية.
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محمد رمضان صنايعي دوكو في أول حلقات «البرنس»

شهدت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل «البرنس» للفنان محمد رمضان الذي يقدم شخصية «رضوان» صنايعي سمكرة ودوكو بورشة والده، «حامد» الذي يجسد شخصيته الفنان عبد العزيز مخيون، وجمعه مشهد بين ابنه «فتحي» الذي يقوم بدوره الفنان أحمد زاهر، في الورشة وهو يحاول اقناعه ببيع البيت والورشة في ظل رفض والده، وتؤدي الفنانة نجلاء بدر، دور زوجة «رضوان» محمد رمضان، ويعرض المسلسل على قناتي «dmc وdmc دراما». وتدور أحداث المسلسل حول «رضوان»" الذي يدخل السجن بعد صراع مع أخوته غير الأشقاء عقب وفاة والدهم.
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