سلوى عثمان تتفوق على محمد رمضان وتتصدر «تويتر»

تحرير:إسراء سليمان ٠٣ مايو ٢٠٢٠ - ١٢:٠٩ م

سلوى عثمان

يقف الجمهور أمام بعض المشاهد الدرامية عاجزًا عن التعبير، وهذا ما حدث أمس، إذ تمكنت الفنانة سلوى عثمان من تجسيد مشهد درامي في مسلسل البرنس، جعلها تتصدر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث علمت أن أبنائها هم من خططوا لقتل رضوان وزوجته، والذي يجسده محمد رمضان، فتفوقت سلوى على نفسها، بطريقة جعلت الجمهور، يمنحها لقب أفضل أداء تمثيلي في المسلسل، وحتى الآن يعتبر من أفضل المشاهد في مسلسل البرنس، فمن الواضح أن كلا من سلوى عثمان وأحمد زاهر سيسحبون البساط من تحت أقدام محمد رمضان.

قدمت الفنان سلوى عثمان بالأمس مشهدًا رائعًا في مسلسل "البرنس"، إذ تفوقت على نفسها، وجعلت الجمهور يشعر بآلام الأم، عندما علمت بأن أبناءها السبب في مقتل زوجة رضوان، الأمر الذي جعل متابعي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يطلقون هاشتاج سلوى عثمان. وقال المتابعون: "تخطف القلوب بأداء أكثر من رائع في مسلسل #البرنس"،