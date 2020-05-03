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الجمهور: مين اللي قتل نهى في «لما كنا صغيرين»؟

تحرير:إسراء سليمان ٠٣ مايو ٢٠٢٠ - ١٢:٣٨ م
ريهام حجاج
ريهام حجاج
أثار مسلسل "لما كنا صغيرين" الجدل حول مقتل نهى، والتي تجسدها الفنانة نسرين أمين، وأصبح الجمهور في حيرة ويتساءل: "مين اللي قتل نهى"، ويؤكد المخرج والفنانون، أنه ما زال هناك مفاجآت ستدهش الجمهور خلال الحلقات القادمة، فالغموض يحيط بالجميع الآن، إذ تختلف دوافع كل شخص لقتل نهى، ولكن الشكوك تتزايد حول محمود حميدة (سليم)، الذي يتاجر في المخدرات، وربما أخوها الشيخ حامد هو من فعل ذلك، ومن الجدير بالذكر أن الجمهور أشاد أيضًا بدور الفنان خالد النبوي، وأطلقوا عليه "رئيس جمهورية التمثيل".
من الواضح أن الجمهور في حيرة، فالجميع الآن يفتش عن قاتل نهى، وأوضح مخرج مسلسل "لما كنا صغيرين"، أنه في كل حلقة، ستدخل شخصية جديدة في دائرة الشك. وقال المتابعون على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "يا عم ياسين متقولنا مين اللي قتل نهى عشان مش مقتنع إنو سليم وحاسس إن نهى مكنتش حامل من حسن أصلا"، "أيوة يعني
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سلوى عثمان تتفوق على محمد رمضان وتتصدر «تويتر»

يقف الجمهور أمام بعض المشاهد الدرامية عاجزًا عن التعبير، وهذا ما حدث أمس، إذ تمكنت الفنانة سلوى عثمان من تجسيد مشهد درامي في مسلسل البرنس، جعلها تتصدر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث علمت أن أبنائها هم من خططوا لقتل رضوان وزوجته، والذي يجسده محمد رمضان، فتفوقت سلوى على نفسها، بطريقة جعلت الجمهور، يمنحها لقب أفضل أداء تمثيلي في المسلسل، وحتى الآن يعتبر من أفضل المشاهد في مسلسل البرنس، فمن الواضح أن كلا من سلوى عثمان وأحمد زاهر سيسحبون البساط من تحت أقدام محمد رمضان.
أحمد مجدي - تصوير دعاء السيد

ظهور أحمد مجدي في «النهاية» يفاجئ جمهور «فرصة تانية»

فوجئ متابعو مسلسل "فرصة ثانية" بظهور كلا من الفنان أحمد مجدي والفنان عمرو الشناوي في الحلقة الثامنة من مسلسل "النهاية، ليأتي رد الفعل الأوال من المشاهدين عبر مواقع التواصل الاجتماعي ساخرا،إذ علق أغلبهم: "هما فتحوا النهاية على فرصة تانية.. مين فتح الباب".
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الشرير المتألق.. أحمد صلاح حسني يلفت الأنظار في «الفتوة»

التمثيل والفن ليس حكرًا على أحد، وربما تجد لاعب كرة قدم، يتمتع بموهبة التمثيل بل ويصبح متألقا أكثر، وأبرز مثال الفنان أحمد صلاح حسني، الذي بدأ مشواره كلاعب كرة قدم قبل أن يتجه في البداية إلى التلحين، إذ يعتبر أول لاعب مصري، يحصل على بطولة أوروبية مع نادي شتوتجارت الألماني عام 2000، وعندما دخل عالم التمثيل تمكن من تحقيق نجاح غير مسبوق، فشارك في العديد من الأعمال الدرامية "كلبش2"، و"ختم النمر"، "حكايتي"، "أبواب الشك"، "حواري بوخاريست"، "السيدة الأولى"، "تحت الأرض"، "شربات لوز"، والآن يفتح لنفسه أبواب المجد في "الفتوة" بمشاركة النجم ياسر جلال.
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بعد أزمة البوستر.. «1لنبوي» رئيس جمهورية الفن

تصدر هاشتاج باسم الفنان "خالد النبوي" موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وذلك بعد أدائه في مسلسل "لما كانا صغيرين"، وبالرغم من الأزمة التي أثارت غضب النبوي، بسبب بوستر المسلسل، موضحا أنها لا تتناسب مع تاريخه وحجم نجوميته، إلا أن الجمهور جعله ملك التمثيل، من خلال التعليقات.
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طرح البوستر النهائي لمسلسل «لما كنا صغيرين» بعد غضب النبوي

طرحت شركة" أرت ميكرز" المنتجة لمسلسل "لما كنا صغيرين" البوستر الدعائي والنهائي يظهر في مقدمته النجمين محمود حميدة وخالد النبوي، وفي الخلف تقف الفنانة ريهام حجاج، ونسرين أمين، ومحمود حجازي، وكريم قاسم، ونبيل عيسي، ومن المقرر عرضه على التليفزيون المصري، وقنوات الحياة وDmc. وشاركت الفنانة نسرين أمين، البوستر الدعائي للمسلسل على حسابها عبر انستجرام"، وعلقت على البوستر قائلة:"مسلسل لما كنا صغيرين في رمضان 2020.
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أتعرض لحملة تشويه.. غضب خالد النبوي من بوستر «لما كنا صغيرين»

حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشر بوستر دعائي لمسلسل "لما كنا صغيرين" تتصدره الفنانة ريهام حجاج فيما يقف خلفها النجمان محمود حميدة، وخالد النبوي دفعت الأخير للرد على صفحته عبر فيسبوك مبديًا غضبه من حملة تشويه يتعرض لها، وكتب "النبوي" قائلا: "لم أتعود الحديث عن أمر يخص كواليس مهنتي أثناء التنفيذ حرصًا على العمل بالأساس، ولأني أعلم أن الناس مشغولة بما هو أهم، أعتذر هذه المرة وستكون الأخيرة لأنني مدين للجمهور ولعائلتي ولهذه المهنة العظيمة؛ ولأنني أتعرض لحملة تشويه متعمدة لا أساس لما تدعيه في كل حرف على وسائل التواصل الاجتماعي".
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بعد «المصير».. محمود حميدة والنبوي في رمضان2020

أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان الكريم، وما زال الفنانون يحاولون الانتهاء من تصوير مسلسلاتهم، وفي نفس الوقت تمكنت بعض المسلسلات أن تهرب من فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، مثل "فلانتينو" لعادل إمام، و"البرنس" لمحمد رمضان، و"النهاية" ليوسف الشريف، فيما يلتقي النجمان محمود حميدة وخالد النبوي من خلال العمل الدرامي "لما كنا صغيرين"، والمقرر عرضه في رمضان 2020، وهو من إخراج محمد علي
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