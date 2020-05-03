الجمهور: مين اللي قتل نهى في «لما كنا صغيرين»؟

تحرير:إسراء سليمان ٠٣ مايو ٢٠٢٠ - ١٢:٣٨ م

ريهام حجاج

أثار مسلسل "لما كنا صغيرين" الجدل حول مقتل نهى، والتي تجسدها الفنانة نسرين أمين، وأصبح الجمهور في حيرة ويتساءل: "مين اللي قتل نهى"، ويؤكد المخرج والفنانون، أنه ما زال هناك مفاجآت ستدهش الجمهور خلال الحلقات القادمة، فالغموض يحيط بالجميع الآن، إذ تختلف دوافع كل شخص لقتل نهى، ولكن الشكوك تتزايد حول محمود حميدة (سليم)، الذي يتاجر في المخدرات، وربما أخوها الشيخ حامد هو من فعل ذلك، ومن الجدير بالذكر أن الجمهور أشاد أيضًا بدور الفنان خالد النبوي، وأطلقوا عليه "رئيس جمهورية التمثيل".

من الواضح أن الجمهور في حيرة، فالجميع الآن يفتش عن قاتل نهى، وأوضح مخرج مسلسل "لما كنا صغيرين"، أنه في كل حلقة، ستدخل شخصية جديدة في دائرة الشك. وقال المتابعون على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "يا عم ياسين متقولنا مين اللي قتل نهى عشان مش مقتنع إنو سليم وحاسس إن نهى مكنتش حامل من حسن أصلا"، "أيوة يعني