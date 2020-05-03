وزير المالية: الرسوم الجديدة على البنزين لن يترتب عليها زيادة الأسعار

تحرير:أحمد جاد ٠٣ مايو ٢٠٢٠ - ١٢:٤٢ م

وزير المالية

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الرسوم الجديدة التى سيتم فرضها على البنزين والسولار لن يترتب عليها أي زيادة في أسعار البنزين والسولار الحالية، لافتا إلى أن ذلك سيحدث نتيجة عملية الحسابات عن التغيرات الناتجة في أسعار البنزين والسولار الفترة الماضية، موضحًا أنه كان هناك مساحة لتخفيض السعر للمواطن ووجود وفر للخزانة العامة في نفس الوقت.

وقال معيط، خلال اجتماع للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الأحد، إن والسعر الحالي يستوعب الخفض للمواطن وتوفير أموال للخزانة العامة، وأوضح أنه كان قد حدث انخفاض في أسعار البنزين، 55 قرشًا على سبيل المثال، قائلا: "ننزل للناس 25 و30 قرش تذهب للخزانة العامة، وبالتالي السعر الحالي ما زال به مساحة

وقال معيط، خلال اجتماع للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الأحد، إن والسعر الحالي يستوعب الخفض للمواطن وتوفير أموال للخزانة العامة، وأوضح أنه كان قد حدث انخفاض في أسعار البنزين، 55 قرشًا على سبيل المثال، قائلا: "ننزل للناس 25 و30 قرش تذهب للخزانة العامة، وبالتالي السعر الحالي ما زال به مساحة لتوفير الـ30 قرش عن كل لتر للخزانة العامة".



وأضاف أن هناك تخفيضًا حدث في قيمة لتر البنزين قيمته 50 قرشًا على مرتين، قائلا: "ونحاول الحفاظ على أسعار السولار، وهذا التعديل يضمن إيرادًا إضافيًّا للخزانة العامة"، وتابع أنه بالنسبة لأسعار البترول مع معدلات النمو الاقتصادي العالمي سيكون مستوى الأسعار الذي نتحرك فيه وخاصة أن معدلات النمو بالسالب في كل دول العالم.



