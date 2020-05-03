انطلاق عملية عسكرية في صحراء الأنبار بالعراق ضد داعش
٠٣ مايو ٢٠٢٠ - ١٢:٤٤ م
قوات عراقية
أعلنت قيادة عمليات الأنبار في العراق، اليوم الأحد، انطلاق عملية عسكرية لملاحقة الإرهابيين في عمق صحراء المحافظة.
وقالت القيادة، في بيان مقتضب، أوردته قناة "السومرية نيوز"، إن قواتها تنفذ عملية عسكرية بوادي ثميل ووادي القذف وجزيرة الكرمة والنعيمية في عمق الصحراء لمطاردة العناصر الإرهابية، وكان اللواء الثاني التابع لفرقة العباس القتالية أعلن، في بيان، في وقت سابق اليوم، أن قوة نارية من قطعات اللواء الثالث المدرع مع لوائه رد محاولة تقرب من مرتزقة داعش للحدود الخارجي لناحية النخيب من جهة صحراء الرمادي.
وكان مصدر أمني عراقي، قال اليوم الأحد، إن قوات أمنية صدت محاولة تسلل لمسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي في ناحية النخيب بمحافظة كربلاء،
وأوضح المصدر، لقناة
"السومرية نيوز"، أن محاولة تسلل عناصر داعش حدثت فجر اليوم، لحدود
ناحية النخيب من جهة الرمادي، مبينًا أنه تم الرد بالنيران من قبل القوات الموجودة
دون
وكان مصدر أمني عراقي، قال اليوم الأحد، إن قوات أمنية صدت محاولة تسلل لمسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي في ناحية النخيب بمحافظة كربلاء،
وأوضح المصدر، لقناة
"السومرية نيوز"، أن محاولة تسلل عناصر داعش حدثت فجر اليوم، لحدود
ناحية النخيب من جهة الرمادي، مبينًا أنه تم الرد بالنيران من قبل القوات الموجودة
دون أي إصابات.
وكانت
خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، أعلنت اليوم الأحد، مقتل وجرح 11 مدنيا
وعسكريًّا في هجوم لتنظيم "داعش" في محافظة ديالي شرقي العراق.
وذكر
بيان للخلية نقلته "روسيا اليوم" أن "تنظيم داعش شن الليلة الماضية
هجومًا مباشرًا على مركز شرطة زاغنية بناحية العبارة في قضاء بعقوبة بمحافظة
ديالي".
وأضاف
أن "الهجوم أدى إلى مقتل ثلاثة من عناصر الشرطة ومدني، فيما جرح اثنان من
الأجهزة الأمنية وخمسة مدنيين".