انطلاق عملية عسكرية في صحراء الأنبار بالعراق ضد داعش

٠٣ مايو ٢٠٢٠ - ١٢:٤٤ م

قوات عراقية

أعلنت قيادة عمليات الأنبار في العراق، اليوم الأحد، انطلاق عملية عسكرية لملاحقة الإرهابيين في عمق صحراء المحافظة. وقالت القيادة، في بيان مقتضب، أوردته قناة "السومرية نيوز"، إن قواتها تنفذ عملية عسكرية بوادي ثميل ووادي القذف وجزيرة الكرمة والنعيمية في عمق الصحراء لمطاردة العناصر الإرهابية، وكان اللواء الثاني التابع لفرقة العباس القتالية أعلن، في بيان، في وقت سابق اليوم، أن قوة نارية من قطعات اللواء الثالث المدرع مع لوائه رد محاولة تقرب من مرتزقة داعش للحدود الخارجي لناحية النخيب من جهة صحراء الرمادي.

وكان مصدر أمني عراقي، قال اليوم الأحد، إن قوات أمنية صدت محاولة تسلل لمسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي في ناحية النخيب بمحافظة كربلاء، وأوضح المصدر، لقناة "السومرية نيوز"، أن محاولة تسلل عناصر داعش حدثت فجر اليوم، لحدود ناحية النخيب من جهة الرمادي، مبينًا أنه تم الرد بالنيران من قبل القوات الموجودة دون