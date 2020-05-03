«روبوت» لفحص الحرارة ونبضات القلب لمرضى كورونا بتونس

٠٣ مايو ٢٠٢٠ - ١٢:٥١ م

روبوت لقياس حرارة المرضى

بدأ مستشفى تونسي باستعمال روبوت لرعاية مرضى فيروس كورونا المستجد، وتقليل التواصل المباشر بين الطاقم الطبي والمصابين، وفقًا لسكاي نيوز عربية. ويسير الروبوت الطويل على عجلات، وهو قادر على قياس نبضات القلب وفحص الحرارة ومستوى الأكسجين في الدم. وتسمح هذه الآلة للأطباء والأقارب بالاطمئنان على المرضى بدون الاقتراب منهم. وقالت الدكتورة نوال الشاوش بسباس، رئيسة قسم أمراض الرئة في مستشفى عبدالرحمن مامي بولاية أريانة في العاصمة تونس، إنه "يسمح بتقليل التواصل المباشر مع المريض، وبالتالي خطر انتقال العدوى إلى الطاقم الطبي".

وكانت وزارة الصحة التونسية أعلنت اليوم تسجيل 11 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالة وفاة واحدة، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمصابين إلى 1009 حالات إصابة مع 42 حالة وفاة. وأوضحت الوزارة في بيانها اليومي الذى نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أنه تم كشف الإصابات الجديدة بعد إجراء 529 تحليلا