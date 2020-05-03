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«روبوت» لفحص الحرارة ونبضات القلب لمرضى كورونا بتونس

٠٣ مايو ٢٠٢٠ - ١٢:٥١ م
روبوت لقياس حرارة المرضى
روبوت لقياس حرارة المرضى
بدأ مستشفى تونسي باستعمال روبوت لرعاية مرضى فيروس كورونا المستجد، وتقليل التواصل المباشر بين الطاقم الطبي والمصابين، وفقًا لسكاي نيوز عربية. ويسير الروبوت الطويل على عجلات، وهو قادر على قياس نبضات القلب وفحص الحرارة ومستوى الأكسجين في الدم. وتسمح هذه الآلة للأطباء والأقارب بالاطمئنان على المرضى بدون الاقتراب منهم. وقالت الدكتورة نوال الشاوش بسباس، رئيسة قسم أمراض الرئة في مستشفى عبدالرحمن مامي بولاية أريانة في العاصمة تونس، إنه "يسمح بتقليل التواصل المباشر مع المريض، وبالتالي خطر انتقال العدوى إلى الطاقم الطبي".
وكانت وزارة الصحة التونسية أعلنت اليوم تسجيل 11 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالة وفاة واحدة، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمصابين إلى 1009 حالات إصابة مع 42 حالة وفاة. وأوضحت الوزارة في بيانها اليومي الذى نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أنه تم كشف الإصابات الجديدة بعد إجراء 529 تحليلا
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الاحتلال- الإسرائيلي- يهدم- منزلا- بالضفة- الغربية‎

سوريا ترفض تصريحات نتنياهو بضم أراضٍ فلسطينية

أكدت سوريا رفضها لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بضم المزيد من الأراضي الفلسطينية. مبينة أن العدوان الإسرائيلي يستهدف الأمة بأسرها ولا أحد بمأمن من شروره ما يستوجب من الجميع اتخاذ الموقف التاريخي المسؤول للذود عن قضايا الأمة ومصالحها ورفض أي شكل من أشكال التطبيع مع هذا الكيان الغاصب. وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين لوكالة "سانا" اليوم الأحد، "تعرب الجمهورية العربية السورية عن إدانتها الشديدة ورفضها المطلق لتصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بضم المزيد من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية".
عبد المجيد تبون

بعد فتحها.. الجزائر تغلق المحال التجارية في 11 ولاية

أعلنت السلطات الجزائرية اليوم الأحد إعادة إغلاق المحال فى 11 ولاية بعد إعادة فتحها منذ أسبوع، مشيرة إلى أن القرار جاء نتيجة عدم الالتزام بالحجر الصحي والتباعد الاجتماعي مما سبب ارتفاع حصيلة الاصابات بفيروس كورونا، جاء ذلك نقلا عن شبكة سكاى نيوز. وأمس، أفادت وزارة الصحة الجزائرية، بتسجل 6 وفيات جديدة بوباء "كوفيد-19"، وأضافت الوزارة أن إجمالي الإصابات في البلاد بلغ 4295 إصابة. وقال الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، إنه سيفرض حجرا صارما إذا كانت حياة المواطنين فى خطر بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد بعدما تم فتح المحلات التجارية.
الداخلية-اللبنانية

لبنان يسمح بفتح مزيد من الأنشطة التجارية

أصدر وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي، قرارا يسمح بفتح عدد من الأنشطة التجارية اعتبارًا من الغد، في إطار المرحلة الثانية التي أقرتها الحكومة للتخفيف التدريجي من القيود المفروضة على عمل المؤسسات والأنشطة التجارية استنادًا إلى حالة التعبئة العامة التي تستهدف الحد من تفشي فيروس "كورونا". وتضمن قرار وزير الداخلية السماح لجميع المطاعم بالعمل يوميًّا ابتداء من الخامسة فجرًا وحتى التاسعة مساء، وفتح صالات استقبال الزبائن بنسبة 30% فقط من الطاقة الاستيعابية للصالات.
قوات-الامن-السودانى

إغلاق ولاية في السودان بعد تزايد إصابات كورونا

بدأت السلطات السودانية صباح اليوم الاحد بإغلاق كل معابر ولاية شمال كردفان مع الولايات الآخرى بعد تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا. ونقلت وكالة الانباء السودانية (سونا) اليوم عن اللواء حسن حامد أحمد مدير شرطة ولاية شمال كردفان قوله إن الأوضاع في جميع أنحاء الولاية مستقرة تماما وجميع الأجهزة تعمل في تناغم تام وهي تنفذ حظر التجوال وإغلاق الولاية بالكامل منعا لتفشي فيروس كورونا. وأشار إلى أن الإجراءات ستكون مشددة عدا الحالات الضرورية والمسائل الحيوية والضرورية، مناشدا جميع المواطنين بضرورة البقاء في منازلهم والالتزام بالإجراءات الصحية.
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قيس- سعيد

تونس تمدد فترة إغلاق البلاد لمواجهة فيروس «كورونا»

قرر الرئيس التونسي قيس بن سعيد، اليوم السبت، تمديد فترة الإغلاق في البلاد لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ورغم الإجراءات الاحترازية التي تطبقها معظم دول العالم، يواصل الفيروس، انتشاره وحصد الأرواح، مع أكثر من مليوني مصاب ونحو 146 ألف وفاة. وكانت أعلنت وزارة الصحة التونسية، أول من أمس الخميس، عن تسجيل حالتى وفاة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 37، كاشفة عن تسجيل 42 إصابة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 822، جاء ذلك نقلا عن مصادر إعلامية. وأمس الجمعة، أعلنت وزارة الصحة التونسية، تسجيل حالة وفاة واحدة و33 إصابة جديدة بكورونا ليبلغ إجمالي الإصابات 747.
تونس (2)

تونس تفقد 500 ألف فرصة عمل بسبب غياب السياحة

تعانى تونس أزمة كبرى نتيجة توقف القطاع السياحي بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث بدأ ملف البطالة يٌسيطر على الأزمات التي تعاني منها الدولة، بعد فقد الالآف وظائفهم. ويوفر القطاع السياحي التونسي نحو 100 ألف فرصة عمل مباشرة، ونحو 400 ألف فرصة عمل غير مباشرة، وهو يساهم بنحو 14% من الناتج الوطني الخام، وهذا ما يجعل ركود الأنشطة السياحية يؤثر بشكل كبير على عدد من الأنشطة المرتبطة بالسياحة. وخلال الموسم السياحي الماضي شهدت السياحة التونسية تحسناً وانتعاشة، مما أدى إلى استقبال نحو 9.5 مليون سائح.
البعثة الطبية التونسية

تونس ترسل بعثة طبية إلى إيطاليا لمكافحة «كورونا»

أرسلت تونس اليوم السبت بعثة طبية إلى إيطاليا للمساعدة في مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد. وغادرت البعثة في طائرة عسكرية نحو مطار مدينة ميلانو عاصمة إقليم لومبارديا ، الأكثر تضررا بالفيروس في ايطاليا. وقال بيان الرئاسة التونسية إن "البعثة ستعاضد مجهودات الأطباء الإيطاليين في مقاومة تفشى فيروس كورونا في هذا البلد الصديق". وتضم البعثة ممرضين وأطباء متطوعين مختصين في التخدير والانعاش الطبي وفي الأمن البيولوجي. وتعد ايطاليا القريبة من تونس وتضم أكثر من 200 الف مهاجر تونسي، البلد الأكثر تضررا في العالم من تفشي فيروس كورونا المستجد.
بوريس-جونسون

وزير بريطاني: جونسون لم يتم وضعه على جهاز التنفس

كشف مايكل جوب الوزير المسؤول عن استعدادات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، في تصريحات له، اليوم الثلاثاء، أن رئيس الوزراء بوريس جونسون، لم يتم وضعه على جهاز تنفس صناعي، على الرغم من أنه تم نقله إلى العناية المركزة، مساء أمس الإثنين، وأن جونسون حصل بالفعل على الأكسجين بعد أن تفاقمت أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) لديه. موضحا أنه على الرعم من أن جونسون لا يزال في العناية المركزة، لكن فريقه يعمل معا لمواجهة تفشي فيروس كورونا. ومن ناحية أخرى، أعلنت مصادر من أقارب جونسون، أن حالته لم تتحسن بعد.
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