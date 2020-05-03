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«خناقة» في لجنة الخطة بسبب قانون رسوم موارد الدولة

تحرير:أحمد جاد ٠٣ مايو ٢٠٢٠ - ٠١:٠٣ م
النواب
النواب
نشبت مشادة كلامية بين النائبين فتحى الشرقاوى وهيثم الحريرى، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم الأحد، لمناقشة مشروع تعديل قانون رسوم تنمية موارد الدولة، بحضور وزير المالية الدكتور محمد معيط. وبدأت المشادة، باعتراض النائب فتحى الشرقاوى، على ماذكره النائب هيثم الحريرى، بشأن معرفته مسبقا بأن المجلس سيوافق على ذلك القانون.
وقال الشرقاوى: "اعترض على جملة النائب، أنا عارف أن المجلس هيوافق على القانون، احنا مش قطيع، ولايجوز الكلام كده".

وبدوره، رد عليه النائب هيثم الحريرى، قائلا: "أنا أقول اللى عاوزه"، ليشتد السجال بينهما، قبل أن يتدخل رئيس اللجنة الدكتور حسين عيسى، مضيفًا:"ياجماعة ميصحش كده، عندنا شغل كتير".
وزير-المالية -محمد-معيط

وزير المالية: ندرس توصيات النواب بشأن حساب الموازنة

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الحكومة ستدرس كل التوصيات والملاحظات البرلمانية بشأن الحساب الختامى للموازنة، قائلا: "كل التوصيات والملاحظات التى أبدها النواب ندرسها، ونتعامل بما فيه صالح الوطن، فالحكومة تستجيب، وهى والبرلمان هدفهما فى النهاية صالح الوطن، ورفع الكفاءة". جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة وحساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وحساب ختامي الخزانة العامة عن السنة المالية 2018/2019
مجلس-النواب-الجلسة-العامة

البرلمان يطالب الحكومة بوضع خطة للتقشف في الفترة المقبلة

طالب نواب البرلمان، الحكومة بضرورة وضع خطة للتقشف في الفترة المقبلة، لاسيما في ظل التزامات إضافية على الدولة بسبب فيروس كورونا.وشدد النواب، خلال الجلسة العامة للبرلمان، بحضور وزير المالية، لمناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة عن العام المالي 2018/2019، على أهمية تحصيل المستحقات الحكومية لدي الغير للمساهمة في خفض العجز في الموازنة.
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي

رئيس الوزراء: مصر تأثرت بتداعيات وباء كورونا

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء إن حجم التحديات والتداعيات الكبيرة بعد وباء فيروس كورونا الذي اجتاح العالم، يدركها الجميع، وأكد في كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان، أثناء إلقاء بيان الحكومة بفرض حالة الطوارئ، أن مصر تأثرت بتداعيات هذا الوباء وتم وضع الخطط الوقائيةـ مشيرًا إلى أنه بفضل هذه الإجراءات نجت مصر من الأرقام الكبيرة التي شهدتها بعض الدول. ولفت مدبولي، إلى أن مصر عملت أيضا على وضع خطط لمواجهة الآثار المترتبة على الفيروس مثل العمال والمصانع باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتقليل التداعيات.
وظائف-شركة-مياه-الشرب-

بسبب كسر ماسورة.. انقطاع مياه الشرب عن 5 مناطق بالإسكندرية

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب، انقطاع مياه الشرب، بعدد من المناطق الكائنة بشرق محافظة الإسكندرية، اعتبارًا من مساء اليوم الأحد، نظرًا لوجود كسر مفاجئ في خط 1000م أسفل كوبري العوايد، على أن تستمر عملية قطع المياه لحين الانتهاء من استكمال أعمال الصيانة والإصلاح اللازمة. وأوضحت الشركة أن ذلك سيؤدي إلى ضعف وانقطاع المياه بمناطق شرق المدينة، فيما دعت شركة مياه الشرب بالإسكندرية المواطنين إلى ضرورة اتخاذ كل التدابير اللازمة وتخزين المياه اللازمة لحين الانتهاء من عملية التجديد.
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مجلس-النواب (1)

برلماني: تعميق الصناعات الطبية ضرورة في ظل أزمة كورونا

أكد النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة، أن الدرس المستفاد من أزمة كورونا، هو ضرورة تعميق المنتج المحلي والاهتمام بالصناعات المغذية، تحديدًا في مختلف المجالات الطبية، سواء مستلزمات طبية، أو مستلزمات الوقاية أو الأدوية، لأنه ثبت بالتجربة القاسية أنها مسألة أمن قومي بلا شك. وأضاف أن الصناعات الطبية والدوائية تمثل نافذة استراتيجية لدخول الصادرات المصرية للعديد من الدول وعلى رأسها الدول الإفريقية نظرًا لأن مصر تمتلك ميزات تنافسية عديدة في هذا المجال، فالصناعة المصرية فى مجالات المستلزمات والأجهزة الطبية شهدت تطورا ونموا كبيرا وأصبحت قادرة على المنافسة، أن حجم سوق المستلزمات والأجهزة الطبية فى مصر يبلغ 900 مليون دولار.
مجلس-النواب (1)

بسبب كورونا.. نائب يطالب بإنشاء نصب تذكاري لشهداء الأطباء

طالب الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، بعمل نصب تذكاري لشهداء الطواقم الطبية بسبب فيروس كورونا في المحافظات المختلفة. وأشار في اقتراح برغبة موجهة لرئيس مجلس الوزراء إلى أنه منذ بداية أزمة فيروس كورونا، كان كل أفراد الأطقم الطبية على قدر عالٍ من المسؤولية والتضحية والفداء. وأكد أنه لم يتأخر أي طبيب أو طبيبة أو ممرض أو ممرضة أو حتى فرد أمن أو إداري في أي مستشفى عن تلبية النداء بالرغم من حجم المخاطر التي تحيط بالمخالطين للمصابين.
مجلس-النواب (3)

برلماني: الأطباء خط الدفاع الأول ضد فيروس كورونا

أكد النائب فايز بركات، نائب أشمون وعضو لجنة التعليم، ضرورة حماية العاملين في المستشفيات ومراكز الرعاية والخدمات الطبية الطارئة الذين دائماً ما يتعرضون لمخاطر الإصابة بالفيروس التاجي، من خلال توفير تغطيات تأمينية للأطباء والممرضين والعاملين فى مجال الرعاية الصحية ضد خطر الإصابة بفيروس كورونا.
مجلس-النواب-الجلسة-العامة

البرلمان يبدأ مناقشات تعديل قانون الطوارئ بسبب كورونا

قرر مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، تقديم موعد انعقاد الجلسات العامة ليصبح يوم الثلاثاء المقبل، بدلا من 29 أبريل الجاري، لمناقشة تعديلات جديدة على أحكام قانون الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958، في إطار المستجدات الأخيرة التي فرضها فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خاصة أن القانون بصيغته الحالية، لا يتضمن التدابير اللازمة لإعلان حالة الطوارئ الصحية، إذ يقتصر على إجازة إعلان الطوارئ حال تعرض الأمن أو النظام العام في البلاد للحظر فقط، كما أن كل التدابير المتخذة بخصوص إعلان حالة الطوارئ يشرط أن ترتبط بالمحافظة على الأمن والنظام العام فقط.
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