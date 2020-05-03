«خناقة» في لجنة الخطة بسبب قانون رسوم موارد الدولة

تحرير:أحمد جاد ٠٣ مايو ٢٠٢٠ - ٠١:٠٣ م

النواب

نشبت مشادة كلامية بين النائبين فتحى الشرقاوى وهيثم الحريرى، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم الأحد، لمناقشة مشروع تعديل قانون رسوم تنمية موارد الدولة، بحضور وزير المالية الدكتور محمد معيط. وبدأت المشادة، باعتراض النائب فتحى الشرقاوى، على ماذكره النائب هيثم الحريرى، بشأن معرفته مسبقا بأن المجلس سيوافق على ذلك القانون.

وقال الشرقاوى: "اعترض على جملة النائب، أنا عارف أن المجلس هيوافق على القانون، احنا مش قطيع، ولايجوز الكلام كده".



وبدوره، رد عليه النائب هيثم الحريرى، قائلا: "أنا أقول اللى عاوزه"، ليشتد السجال بينهما، قبل أن يتدخل رئيس اللجنة الدكتور حسين عيسى، مضيفًا:"ياجماعة ميصحش كده، عندنا شغل كتير".