أكثر من 10 آلاف إصابة جديدة بـ«كورونا» في روسيا

٠٣ مايو ٢٠٢٠ - ٠١:٠٤ م

استمرار تفشي كورونا

أعلنت روسيا اليوم الأحد تسجيل أكثر من 10 آلاف و600 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في زيادة قياسية ليوم واحد. وقالت السلطات إنّ عدد الإصابات الجديدة هو 10633، ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 134 ألفا و687 إصابة. وصارت روسيا أكثر دولة في القارة الأوروبية تسجّل عدد إصابات جديدة، غير أنّ معدل الوفيات المعلن رسمياً أقل من المعدل في دول مثل إيطاليا واسبانيا، وأيضاً الولايات المتحدة. وارتفع العدد الإجمالي للوفيات في روسيا إلى 1280 بعد تسجيل 58 حالة جديدة في الساعات الـ 24 الأخيرة.

وكان سيرجي سوبيانين، رئيس بلدية موسكو حيث بؤرة تفشي العدوى في البلاد، أشار إلى أنّ العاصمة الروسية لم تتجاوز بعد ذروة الوباء. وسجّلت موسكو وحدها 5948 إصابة جديدة، بإجمالي 68606 إصابات. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اعلن أنّ الوضع لا يزال "صعبا جداً". وبرغم الارتفاع المطرد لعداد الإصابات، فإنّ الحكومة