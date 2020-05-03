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أكثر من 10 آلاف إصابة جديدة بـ«كورونا» في روسيا

٠٣ مايو ٢٠٢٠ - ٠١:٠٤ م
استمرار تفشي كورونا
استمرار تفشي كورونا
أعلنت روسيا اليوم الأحد تسجيل أكثر من 10 آلاف و600 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في زيادة قياسية ليوم واحد. وقالت السلطات إنّ عدد الإصابات الجديدة هو 10633، ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 134 ألفا و687 إصابة. وصارت روسيا أكثر دولة في القارة الأوروبية تسجّل عدد إصابات جديدة، غير أنّ معدل الوفيات المعلن رسمياً أقل من المعدل في دول مثل إيطاليا واسبانيا، وأيضاً الولايات المتحدة. وارتفع العدد الإجمالي للوفيات في روسيا إلى 1280 بعد تسجيل 58 حالة جديدة في الساعات الـ 24 الأخيرة.
وكان سيرجي سوبيانين، رئيس بلدية موسكو حيث بؤرة تفشي العدوى في البلاد، أشار إلى أنّ العاصمة الروسية لم تتجاوز بعد ذروة الوباء. وسجّلت موسكو وحدها 5948 إصابة جديدة، بإجمالي 68606 إصابات. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اعلن أنّ الوضع لا يزال "صعبا جداً". وبرغم الارتفاع المطرد لعداد الإصابات، فإنّ الحكومة
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فيروس- كورونا (13)

كنائس ألمانيا تستقبل المصلين بعد أسابيع من الإغلاق

تشهد ألمانيا اليوم الأحد إعادة كنائس فتح أبوابها للمصلين وذلك بعد أسابيع من الإغلاق بسبب فيروس كورونا، بحسب بي بي سي. فبعد أسابيع من المفاوضات بين المسؤولين والقيادات الدينية، تم الاتفاق على قواعد صارمة لمنع الإصابة بفيروس كورونا خلال الصلوات. وبمقتضي هذه القواعد سيعاد فتح الكنائس لكن وسط إجراءات مختلفة تماما لم تشهدها الكنيسة من قبل. من بين هذه القواعد أن تقيد الكنائس عدد الحضور، و أن يبقي الناس على مسافة من بعضهم البعض تقدر بنحو مترين على الأقل.
الرئيس-الإيراني-حسن-روحاني (3)

روحاني: ستتم إعادة فتح أبواب مساجد في إيران

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأحد، أنه سيتم اعتبارًا من يوم غد الاثنين إعادة فتح المساجد وإقامة صلاة الجمعة في المناطق المصنفة "بيضاء"، أي قليلة المخاطر من حيث الإصابة بفيروس كورونا في البلاد. ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عنه القول، خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا: "هناك الآن 132 مدينة في البلاد مصنفة ضمن المناطق البيضاء وقليلة المخاطر، وسيتم اعتبارًا من يوم غد إعادة فتح المساجد وإقامة صلاة الجمعة فيها". وأشاد روحاني بالمواطنين "لالتزامهم بنسبة 83% بالبروتوكولات الصحية".
كيم-جونج أون

كوريا الجنوبية: كيم جونج أون لم يخضع لعملية جراحية

كشف مسؤول حكومي في كوريا الجنوبية أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون لم يخضع لعملية جراحية خلال فترة غيابه عن الحياة العامة والتي استمرت ثلاثة أسابيع. وامتنع المسؤول الكوري الجنوبي عن توضيح أسباب اعتقاده بأن كيم لم يخضع لعملية جراحية، ولكنه قال إن التقارير التي قالت إنه ربما أجريت له عملية جراحية، مشيرة إلى الاختلاف في طريقة مشيه، غير صحيحة. وكانت الكوريتان قد تبادلتا إطلاق النار حول موقع حراسة تابع للجنوب صباح اليوم الأحد، مما أثار التوتر بعد يوم واحد من ظهور كيم في وسائل الإعلام الرسمية خلال زيارة لأحد المصانع.
كورونا في إسرئيل

إسرائيل تعيد فتح المدارس وتبحث فتح الأسواق

يبدأ الطلبة في إسرائيل اليوم الأحد، العودة إلى المدارس تدريجياً، وذلك بعد شهر ونصف الشهر من تعطيل الدراسة بسبب جائحة كورونا، وتأتي العودة مع التقيد بإجراءات الوقاية، ومنها الدراسة في مجموعات صغيرة. وقررت السلطات المحلية العربية عدم استئناف الدراسة فيها، كما أعلنت عدة بلديات منها تل أبيب وحيفا وبئر السبع عدم إعادة التلاميذ إلى مقاعد الدراسة بسبب عدم الاستعداد لذلك. وخلال اجتماعٍ الليلة الماضية، قررت الحكومة الإسرائيلية إلغاء الحظر على ذهاب من هم فوق سن الـ 67 إلى أماكن أعمالهم، وذلك من أجل توسيع نطاق العمل في المرافق الاقتصادية الخاصة والعامة.
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قوات-الامن-السودانى

إغلاق ولاية في السودان بعد تزايد إصابات كورونا

بدأت السلطات السودانية صباح اليوم الاحد بإغلاق كل معابر ولاية شمال كردفان مع الولايات الآخرى بعد تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا. ونقلت وكالة الانباء السودانية (سونا) اليوم عن اللواء حسن حامد أحمد مدير شرطة ولاية شمال كردفان قوله إن الأوضاع في جميع أنحاء الولاية مستقرة تماما وجميع الأجهزة تعمل في تناغم تام وهي تنفذ حظر التجوال وإغلاق الولاية بالكامل منعا لتفشي فيروس كورونا. وأشار إلى أن الإجراءات ستكون مشددة عدا الحالات الضرورية والمسائل الحيوية والضرورية، مناشدا جميع المواطنين بضرورة البقاء في منازلهم والالتزام بالإجراءات الصحية.
ميخائيل ميشوستين

روسيا تمدد القيود المفروضة على دخول الأجانب

أعلن رئيس الحكومة الروسية ميخائيل ميشوستين، اليوم الأربعاء، خلال اجتماع لهيئة رئاسة المجلس التنسيقي الحكومي، أن القيود المفروضة على دخول الأجانب إلى روسيا سيتم تمديدها حتى موعد تحسن الوضع وانحسار تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، قائلا: "حتى 30 أبريل على المواطنين الأجانب قيود مفروضة على دخولهم إلى بلادنا، ولقد وقعت على قرار حكومي بتمديد هذه الفترة حتى انحسار تفشي وانتشار فيروس كورونا، أما بالنسبة لبعض الأجانب سيتم إلغاء القيود المفروضة على دخول الأراضي الروسية"، وذلك بحسب ما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية.
بوتين (1)

الكرملين: بوتين يعقد اجتماعا مهما بشأن مكافحة كورونا

يعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع كبار المسؤولين لبحث تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في روسيا، وسط توقعات بتمديد فترة العزل الذاتي حتى منتصف شهر مايو المقبل على أقل تقدير، وقال المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، في تصريح صحفي، اليوم، إن الرئيس بوتين يعتزم إلقاء خطاب طويل خلال هذا الاجتماع عبر الفيديو، مضيفا أن الاجتماع سيجري بمشاركة رئيسة هيئة حماية المستهلك الروسية آنا بوبوفا، وعمدة موسكو سيرجي سوبيانين، وعدد من المسؤولين الحكوميين وحكام الأقاليم الروسية الآخرين".
المسؤول الصحي الروسي ألكسندر مياسنيكوف

مسؤول روسي: العالم سيواجه وباء أكثر فتكا من كورونا

توقع المسؤول الصحي الروسي ألكسندر مياسنيكوف وهو طبيب مشهور في روسيا، ومتحدث باسم مركز المعلومات الخاصة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، أن يواجه العالم وباء عاما أكثر فتكا من كورونا، إذ لا مفر من حدوث وباء ثان، هذا سيحصل يوما بالتأكيد. كلنا ننتظر وباء خطيرا ستبلغ درجة فتكه 30-35%، مشيرا إلى أن الخبرة الدولية في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد من شأنها أن تساعد العالم في الاستعداد بشكل أفضل لهذا الوباء الخطير الجديد، وذلك وفقا لما نقله موقع وكالة "روسيا اليوم".
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