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إغلاق ولاية في السودان بعد تزايد إصابات كورونا

٠٣ مايو ٢٠٢٠ - ٠١:١٠ م
عناصر من الأمن السوداني
عناصر من الأمن السوداني
بدأت السلطات السودانية صباح اليوم الاحد بإغلاق كل معابر ولاية شمال كردفان مع الولايات الآخرى بعد تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا. ونقلت وكالة الانباء السودانية (سونا) اليوم عن اللواء حسن حامد أحمد مدير شرطة ولاية شمال كردفان قوله إن الأوضاع في جميع أنحاء الولاية مستقرة تماما وجميع الأجهزة تعمل في تناغم تام وهي تنفذ حظر التجوال وإغلاق الولاية بالكامل منعا لتفشي فيروس كورونا. وأشار إلى أن الإجراءات ستكون مشددة عدا الحالات الضرورية والمسائل الحيوية والضرورية، مناشدا جميع المواطنين بضرورة البقاء في منازلهم والالتزام بالإجراءات الصحية.
وأعلنت وزارة الصحة السودانية أمس ارتفاع الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 592 حالة، متضمنة 41 وفاة. وأكد مجلس الوزراء السوداني، اليوم، أن الحكومة لن تتهاون في التطبيق الصارم للعقوبات على كل من يخرق الأوامر، ويسعى لتجاوز القوانين والإجراءات التي أعلنتها الدولة وأنه "سيتم مواجهة المخالفين بالحزم والقوة
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الاحتلال- الإسرائيلي- يهدم- منزلا- بالضفة- الغربية‎

سوريا ترفض تصريحات نتنياهو بضم أراضٍ فلسطينية

أكدت سوريا رفضها لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بضم المزيد من الأراضي الفلسطينية. مبينة أن العدوان الإسرائيلي يستهدف الأمة بأسرها ولا أحد بمأمن من شروره ما يستوجب من الجميع اتخاذ الموقف التاريخي المسؤول للذود عن قضايا الأمة ومصالحها ورفض أي شكل من أشكال التطبيع مع هذا الكيان الغاصب. وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين لوكالة "سانا" اليوم الأحد، "تعرب الجمهورية العربية السورية عن إدانتها الشديدة ورفضها المطلق لتصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بضم المزيد من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية".
عبد المجيد تبون

بعد فتحها.. الجزائر تغلق المحال التجارية في 11 ولاية

أعلنت السلطات الجزائرية اليوم الأحد إعادة إغلاق المحال فى 11 ولاية بعد إعادة فتحها منذ أسبوع، مشيرة إلى أن القرار جاء نتيجة عدم الالتزام بالحجر الصحي والتباعد الاجتماعي مما سبب ارتفاع حصيلة الاصابات بفيروس كورونا، جاء ذلك نقلا عن شبكة سكاى نيوز. وأمس، أفادت وزارة الصحة الجزائرية، بتسجل 6 وفيات جديدة بوباء "كوفيد-19"، وأضافت الوزارة أن إجمالي الإصابات في البلاد بلغ 4295 إصابة. وقال الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، إنه سيفرض حجرا صارما إذا كانت حياة المواطنين فى خطر بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد بعدما تم فتح المحلات التجارية.
الداخلية-اللبنانية

لبنان يسمح بفتح مزيد من الأنشطة التجارية

أصدر وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي، قرارا يسمح بفتح عدد من الأنشطة التجارية اعتبارًا من الغد، في إطار المرحلة الثانية التي أقرتها الحكومة للتخفيف التدريجي من القيود المفروضة على عمل المؤسسات والأنشطة التجارية استنادًا إلى حالة التعبئة العامة التي تستهدف الحد من تفشي فيروس "كورونا". وتضمن قرار وزير الداخلية السماح لجميع المطاعم بالعمل يوميًّا ابتداء من الخامسة فجرًا وحتى التاسعة مساء، وفتح صالات استقبال الزبائن بنسبة 30% فقط من الطاقة الاستيعابية للصالات.
روبوت لقياس الحرارة - تونس

«روبوت» لفحص الحرارة ونبضات القلب لمرضى كورونا بتونس

بدأ مستشفى تونسي باستعمال روبوت لرعاية مرضى فيروس كورونا المستجد، وتقليل التواصل المباشر بين الطاقم الطبي والمصابين، وفقًا لسكاي نيوز عربية. ويسير الروبوت الطويل على عجلات، وهو قادر على قياس نبضات القلب وفحص الحرارة ومستوى الأكسجين في الدم. وتسمح هذه الآلة للأطباء والأقارب بالاطمئنان على المرضى بدون الاقتراب منهم. وقالت الدكتورة نوال الشاوش بسباس، رئيسة قسم أمراض الرئة في مستشفى عبدالرحمن مامي بولاية أريانة في العاصمة تونس، إنه "يسمح بتقليل التواصل المباشر مع المريض، وبالتالي خطر انتقال العدوى إلى الطاقم الطبي".
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كورونا والحجر الصحي (4)

أكثر من 10 آلاف إصابة جديدة بـ«كورونا» في روسيا

أعلنت روسيا اليوم الأحد تسجيل أكثر من 10 آلاف و600 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في زيادة قياسية ليوم واحد. وقالت السلطات إنّ عدد الإصابات الجديدة هو 10633، ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 134 ألفا و687 إصابة. وصارت روسيا أكثر دولة في القارة الأوروبية تسجّل عدد إصابات جديدة، غير أنّ معدل الوفيات المعلن رسمياً أقل من المعدل في دول مثل إيطاليا واسبانيا، وأيضاً الولايات المتحدة. وارتفع العدد الإجمالي للوفيات في روسيا إلى 1280 بعد تسجيل 58 حالة جديدة في الساعات الـ 24 الأخيرة.
كورونا والحجر الصحي (4)

3 وفيات و57 إصابة بـ«كورونا» في السودان خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة السودانية اليوم الأربعاء، عن تسجيل 3 وفيات، و57 إصابة جديدة بفيروس كورونا، إذ قالت الوزارة إن العدد الإجمالي للإصابات وصل إلى 375، والوفيات إلى 28 فيما بلغ عدد حالات الشفاء 32. وكانت الأمم المتحدة أعلنت أمس الثلاثاء، عن كارثة كبرى قد تقع في السودان سببها فيروس كورونا المستجد الذي انتشر في العديد من دول العالم مؤخرًا، وتسبب في وفة وإصابة العديد من المواطنين، إذا لم ترفع العقوبات المفروضة عليه، ويمنح مساعدة مالية، وفقا لما ذكرته وكالة روسيا اليوم.
السودان - كورونا

إغلاق مدينة الفاشر السودانية لمنع تفشي كورونا

أصدر اللواء ركن مالك الطيب خوجلي والي ولاية شمال دارفور السودانية المكلف، قرارا يقضي بإغلاق جميع مداخل ومخارج مدينة الفاشر حاضرة الولاية أمام حركة المرور من وإلى محليات الولاية الأخرى اعتبارا من اليوم الأحد، ويأتي القرار استنادا لأحكام الوثيقة الدستورية الانتقالية لسنة 2019 وتوصيات اللجنة التنسيقية العليا لمجابهة انتشار فيروس كورونا، ونص القرار على إغلاق الميناء البري وجميع الاسواق بالفاشر اعتبارا من الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم الأحد وحتى إشعار آخر، وذلك وفقا لما نقلته وكالة السودان للأنباء (سونا).
السودان - كورونا

السودان يسجل 26 إصابة جديدة وحالتا وفاة بـ«كورونا»

أعلنت وزارة الصحة السودانية، في بيان لها، اليوم الإثنين، عن تسجيل 26 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، فيما توفي اثنين من المصابين، وذلك في مدينة الخرطوم، أمس الأحد، وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس منذ بداية الوباء إلى 92 حالة، بينهم 12 وفاة، فيما بلغ عدد المتعافين 8 أشخاص، مشددة على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.
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