مجلس الذهب: المصريون اشتروا 6.9 طن مشغولات ذهبية خلال أزمة كورونا

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٣ مايو ٢٠٢٠ - ٠١:٤١ م

ذهب

أكد تقرير صادر من المجلس العالمي للذهب، استقرار الطلب على المشغولات الذهبية في مصر خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة في 2019، رغم أزمة فيروس كورونا المستجد. وأشار التقرير، إلى أن حجم الطلب على المشغولات الذهبية في مصر خلال أول 3 أشهر من العام، بلغ 6.9 طن وهي نفس الكمية خلال نفس الفترة العام الماضي.

ولفت التقرير إلى تراجع الطلب بقيمة طفيفة مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي والذي بلغ 7 أطنان. وأوضح التقرير أنه رغم أزمة فيروس كورونا، لم تطبق مصر إغلاقًا كاملاً وهو ما عزل السوق عن التعرض للخسائر التي حدثت في بقية منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتوقع التقرير أن لا تكون بيانات الربع الثاني من