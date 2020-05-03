«نقل النواب» تُقر اتفاقا لإعادة تأهيل الخط الثاني للمترو

تحرير:أحمد جاد ٠٣ مايو ٢٠٢٠ - ٠١:٤٣ م

النواب

وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة هشام عبدالواحد، على قرار رئيس الجمهورية رقم 143 لسنة 2020 بالموافقة على اتفاق التعاون بين جمهورية مصر العربية "الهيئة القومية للأنفاق" وبنك الاستثمار الأوروبي بشأن إعداد دراسة جدوى لإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو الأنفاق الموقع في القاهرة بتاريخ 29 يناير 2020. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، بحضور عدد من ممثلي الحكومة والجهات المعنية، حيث تستهدف الاتفاقية المقدرة بمليون و200 ألف يورو تطوير الخط الثاني لمترو الأنفاق وزيادة الطاقة الاستيعابية لتحسين الخدمة بشكل أفضل لما فيه مصلحة المواطنين.

ووافقت اللجنة على قرار رئيس الجمهورية رقم 144 لسنة 2020 بالموافقة على اتفاق التعاون بين جمهورية مصر العربية "الهيئة القومية لسكك حديد مصر" وبنك الاستثمار الأوروبي بشأن الدراسات التكميلية لتحديث خط طنطا _ المنصورة _ دمياط، الموقعة في القاهرة بتاريخ 5 يناير 2020. وبناء على الاتفاقية وافق بنك الاستثمار