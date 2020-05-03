لبنان يسمح بفتح مزيد من الأنشطة التجارية

٠٣ مايو ٢٠٢٠ - ٠١:٤٣ م

وزارة الداخلية اللبنانية

أصدر وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي، قرارا يسمح بفتح عدد من الأنشطة التجارية اعتبارًا من الغد، في إطار المرحلة الثانية التي أقرتها الحكومة للتخفيف التدريجي من القيود المفروضة على عمل المؤسسات والأنشطة التجارية استنادًا إلى حالة التعبئة العامة التي تستهدف الحد من تفشي فيروس "كورونا". وتضمن قرار وزير الداخلية السماح لجميع المطاعم بالعمل يوميًّا ابتداء من الخامسة فجرًا وحتى التاسعة مساء، وفتح صالات استقبال الزبائن بنسبة 30% فقط من الطاقة الاستيعابية للصالات.

كما تضمن القرار السماح لصالونات قص الشعر بالفتح لمدة 3 أيام في الأسبوع وأن يكون الحضور وفقًا لمواعيد مسبقة، إلى جانب السماح لمعارض بيع السيارات بالعمل لمدة 9 ساعات يوميًّا. وسمح وزير الداخلية للمواطنين بالتجول على الكورنيش البحري من الخامسة فجرًا وحتى السابعة مساء، على أن تظل جميع المقاهي والأندية الرياضية