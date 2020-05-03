وزيرة التخطيط: معدل البطالة انخفض لأقل من 8% قبل أزمة كورونا

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٣ مايو ٢٠٢٠ - ٠١:٥٤ م

هالة السعيد

ناقشت اليوم الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الملامح الأساسية لخطة التنمية المستدامة لعام 20/2021 أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب؛ وذلك خلال مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة. واستعرضت السعيد مؤشرات أداء الاقتصاد المصري قبل التعرض لأزمة مواجهة فيروس كورونا، مشيرة إلى أن معدل النمو الاقتصادي بلغ 5.6% وانخفض معدل البطالة إلى أقل من 8%، وانخفض متوسط مُعدل التضخم إلى نحو 5%، واسترد احتياطي النقد الأجنبي عافتيه ليُغطي أكثر من 8.5 شهر من الواردات.

وأشارت الوزيرة إلى أن انخفاض عجز الميزان التجاري غير البترولي بنسبة 24%، وارتفع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 19%، وارتفعت تحويلات العاملين بنسبة 13%، وغيرها من المؤشرات المالية والنقدية الإيجابية التي كانت مُرتكزًا لإحداث نقلة نوعية في حالة التنمية المُستدامة في مصر. وأضافت السعيد، أن بيانات