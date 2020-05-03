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الحكومة تتوقع انخفاض معدل النمو إلى 2% حال استمرار كورونا

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٣ مايو ٢٠٢٠ - ٠٢:٠٧ م
هالة السعيد
هالة السعيد
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن هناك سيناريوهان للتعافى من أزمة فيروس كورونا هما احتواء الفيروس بنهاية يونيو 2020 أو بنهاية ديسمبر 2020، وكل منهما له صدمة معينة ستوثر بدرجات متفاوتة في القطاعات المختلفة؛ مشيرًة إلى أنه في حالة التعافي فإن كل القطاعات لا تتعافى بصورة مماثلة، فبعضها سيتعافى سريعًا والبعض الأخر سيتطلب وقتًا أطول للتعافي، إلا أن هناك بعض القطاعات لديها قدر كبير من المرونة والقدرة على تحمل الأزمة والتعافى السريع.
واشارت ان هذه القطاعات منها ما يتوفر به فرص سيتم تعظيم الاستفادة منها مثل قطاعات: «الزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وصناعة الأدوية والمنتجات الكيماوية، والتشييد والبناء»، وهي قطاعات يمكن أن يرتكز عليها النمو الاقتصادي. وأضافت السعيد أنه من المتوقع تحقيق معدل نمو 3.5? خلال العام
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القمح -5

التموين: نستقبل 3.5 مليون طن قمح خلال الموسم الحالي

قال وائل عباس، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية للاستثمار واللوجستيات، إن صوامع القمح في مصر تستعد لاستقبال أكثر من 3.5 مليون طن خلال موسم توريد القمح الحالي، لافتًا إلى استقبال مليون طن من الأقماح منذ 15 إبريل الماضي. وأضاف أن معدل التوريد اليومي للقمح بلغ 66 ألف طن، مشيرًا إلى أن الوزارة تحرص على سداد المستحقات المالية للموردين خلال 48 ساعة، وذكر أن محافظتي المنيا والشرقية من أكثر المحافظات الموردة للأقماح في مصر، مستطردًا: «كل المحافظات تقدم موسم توريد عالي، ونقدم منظومة متكاملة تصل إلى توريد القمح إلى المواطنين عبر رغيف الخبز».
بورصة (2)

البورصة تخسر 15 مليار جنيه في ختام التعاملات

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأحد، على تراجع جماعي لكل المؤشرات مدفوعا بعمليات بيع المستثمرين الأجانب، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 15 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 556.4 مليار جنيه، وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 3.3% ليصل إلى مستوى 10199.8 نقطة، وانخفض مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 3.7% ليصل إلى مستوى 1197.9 نقطة، كما تراجع مؤشر "إيجي إكس 100" بنسبة 2.8% ليصل إلى مستوى 1101.2 نقطة.
هالة السعيد

السعيد: توقعات بانخفاض حجم الاستثمارات 30% تأثرًا بأزمة كورونا

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إنه من المتوقع انخفاض حجم الاستثمارات الخاصة مما سيؤثر بدوره على حجم الاستثمارات الكلية والمقدر بحوالي 740 مليار جنيه خلال العام المالى 20/2021؛ تأثرًا بأزمة فيروس كورونا، وفي حال استمرار الأزمة حتى منتصف العام المالي القادم (2021/20)، من المتوقع انخفاض الاستثمارات بحوالي 30%.
هالة-السعيد-وزيرة-التخطيط-03

وزيرة التخطيط: 4.2% معدل نمو متوقع بنهاية عام 2020

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن أغلب المؤسسات العالمية أجمعت على أن الأزمة الحالية هي أشد من الأزمات الاقتصادية السابقة نظرًا للعديد من الأسباب منها؛ أنها أثرت فى جانبي العرض والطلب معًا مع تأثر سلاسل القيمة العالمية، وتوقف نشاط التصنيع في العديد من الدول، وتراجع مستوي الأجور، وتزايد حالات الخوف، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات البطالة وتراجع ثقة المستهلكين، بالإضافة إلى أن الأزمة أثرت في جميع القطاعات في آن واحد.
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هالة السعيد

السعيد: توقعات بانخفاض حجم الاستثمارات 30% تأثرًا بأزمة كورونا

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إنه من المتوقع انخفاض حجم الاستثمارات الخاصة مما سيؤثر بدوره على حجم الاستثمارات الكلية والمقدر بحوالي 740 مليار جنيه خلال العام المالى 20/2021؛ تأثرًا بأزمة فيروس كورونا، وفي حال استمرار الأزمة حتى منتصف العام المالي القادم (2021/20)، من المتوقع انخفاض الاستثمارات بحوالي 30%.
هالة-السعيد-وزيرة-التخطيط-03

وزيرة التخطيط: 4.2% معدل نمو متوقع بنهاية عام 2020

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن أغلب المؤسسات العالمية أجمعت على أن الأزمة الحالية هي أشد من الأزمات الاقتصادية السابقة نظرًا للعديد من الأسباب منها؛ أنها أثرت فى جانبي العرض والطلب معًا مع تأثر سلاسل القيمة العالمية، وتوقف نشاط التصنيع في العديد من الدول، وتراجع مستوي الأجور، وتزايد حالات الخوف، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات البطالة وتراجع ثقة المستهلكين، بالإضافة إلى أن الأزمة أثرت في جميع القطاعات في آن واحد.
وزيرة-التخطيط الدكتورة-هالة السعيد

وزيرة التخطيط: معدل البطالة انخفض لأقل من 8% قبل أزمة كورونا

ناقشت اليوم الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الملامح الأساسية لخطة التنمية المستدامة لعام 20/2021 أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب؛ وذلك خلال مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة. واستعرضت السعيد مؤشرات أداء الاقتصاد المصري قبل التعرض لأزمة مواجهة فيروس كورونا، مشيرة إلى أن معدل النمو الاقتصادي بلغ 5.6% وانخفض معدل البطالة إلى أقل من 8%، وانخفض متوسط مُعدل التضخم إلى نحو 5%، واسترد احتياطي النقد الأجنبي عافتيه ليُغطي أكثر من 8.5 شهر من الواردات.
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وزيرة التخطيط: نتوقع تحقيق معدل نمو 4% نهاية 2020

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن أزمة كورونا جاءت في الوقت الذي يشهد فيه الاقتصاد المصري طفرة ملحوظة في مختلف المؤشرات؛ في ضوء الإصلاحات الجادة التي اتخذتها الدولة في السنوات الـ5 الأخيرة، والتي بدأت ثمارها بتحقيق الاقتصاد المصري معدل نمو تصاعدي بلغ نحو 5.6% في النصف الأول من العام الجاري 2019 - 2020، وهو أعلى معدل نمو متحقق منذ ما يزيد عن 11 عاما، لافتة إلى أنه بالرغم من الظروف الحالية نتوقع تحقيق معدل نمو اقتصادي بنهاية 2019 - 2020 يصل إلى نحو 4%.
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