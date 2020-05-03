إخلاء سبيل 13 شخصًا أقاموا صلاة الجمعة بالإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ٠٣ مايو ٢٠٢٠ - ٠٢:٢٢ م

حبس

شهدت محافظة الإسكندرية، قيام مجموعة من الأشخاص بمخالفة تعليمات مجلس الوزراء ووزارة الأوقاف بمنع إقامة شعائر وصلاة الجمعة وذلك بأحد المساجد بدائرة قسم شرطة اللبان بوسط المحافظة، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط نحو 13 شخصًا شاركوا في ارتكاب تلك المخالفة وذلك بعد ثبوت مخالفتهم قرار الدولة وقيامهم بفتح مسجد الضوي الكائن بمنطقة اللبان وإقامة شعائر صلاة الجمعة وإقامة الصلاة بصورة طبيعية دون التزام بقرارات غلق المسجد ومخالفة إقامة الأذان بصيغته المعتادة وليس بالنوازل.

بعرض المخالفين على النيابة أفادت التحقيقات إقامة 13 شخصا للصلاة والشعائر دون التزامهم بقرارات الدولة، ووجهت لهم النيابة تهم مخالفة القرارات والحد على تشر التجمعات مما بسهم في احتمالية انتشار فيروس كورونا المستجد، كوفيد 19. وقررت نيابة غرب الكلية بالإسكندرية، إخلاء سبيل 13 شخصا الذين خالفوا التعليمات

بعرض المخالفين على النيابة أفادت التحقيقات إقامة 13 شخصا للصلاة والشعائر دون التزامهم بقرارات الدولة، ووجهت لهم النيابة تهم مخالفة القرارات والحد على تشر التجمعات مما بسهم في احتمالية انتشار فيروس كورونا المستجد، كوفيد 19.



وقررت نيابة غرب الكلية بالإسكندرية، إخلاء سبيل 13 شخصا الذين خالفوا التعليمات وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.



بدأت الواقعة بتلقي اللواء سامي غنيم، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة اللبان، يفيد بورود معلومات سرية وردت إليهم حول قيام مجموعة من الأشخاص بأداء صلاة الجمعة داخل مسجد الضوي أسفل عقار الضوي بدائرة قسم شرطة اللبان بغرب المدينة.



