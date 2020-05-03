جريمة

إخلاء سبيل 13 شخصًا أقاموا صلاة الجمعة بالإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ٠٣ مايو ٢٠٢٠ - ٠٢:٢٢ م
حبس
حبس
شهدت محافظة الإسكندرية، قيام مجموعة من الأشخاص بمخالفة تعليمات مجلس الوزراء ووزارة الأوقاف بمنع إقامة شعائر وصلاة الجمعة وذلك بأحد المساجد بدائرة قسم شرطة اللبان بوسط المحافظة، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط نحو 13 شخصًا شاركوا في ارتكاب تلك المخالفة وذلك بعد ثبوت مخالفتهم قرار الدولة وقيامهم بفتح مسجد الضوي الكائن بمنطقة اللبان وإقامة شعائر صلاة الجمعة وإقامة الصلاة بصورة طبيعية دون التزام بقرارات غلق المسجد ومخالفة إقامة الأذان بصيغته المعتادة وليس بالنوازل.
بعرض المخالفين على النيابة أفادت التحقيقات إقامة 13 شخصا للصلاة والشعائر دون التزامهم بقرارات الدولة، ووجهت لهم النيابة تهم مخالفة القرارات والحد على تشر التجمعات مما بسهم في احتمالية انتشار فيروس كورونا المستجد، كوفيد 19. وقررت نيابة غرب الكلية بالإسكندرية، إخلاء سبيل 13 شخصا الذين خالفوا التعليمات
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وحدة-ترخيص-مرور (2)

كيف استعدت وحدات المرور لاستقبال المواطنين؟

بـ"كمامة ومطهر وبوابة تعقيم" استقبلت وحدات المرور، اليوم الأحد، المواطنين الراغبين في تجديد رخص تسيير جميع أنواع المركبات بوحدات المرور على مستوى الجمهورية، وذلك فى ضوء ما تقرر بدء العمل بكافة وحدات المرور على مستوى الجمهورية هذا الأسبوع اعتباراً من اليوم الأحد الموافق 3 الجارى حتى يوم الخميس الموافق 7 الجارى من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 4 مساءً؛ لتجديد رخص تسيير جميع أنواع المركبات، مع اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية التى تضمن سلامة المواطنين.
قوات-الشرطة (2)

إصابة عنصرين إجراميين في تبادل إطلاق نار مع الشرطة

فى إطار جهود أجهزة البحث الجنائى بوزارة الداخلية لضبط الهاربين من السجون والعناصر الإجرامية الخطرة المطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا والمحكوم عليهم الهاربين، خاصة فى قضايا الجنايات ومتعددى الأحكام القضائية، وجهت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية حملة أمنية مكبرة برئاسة قطاع الأمن العام وبالاشتراك مع قوات الأمن المركزى استهدفت ضبط شقيقين هاربين من أحكام قضائية متنوعة شكلا خطرا على أمن وسلامة أهالي مركز منية النصر بمحافظة الدقهلية كونهما من أرباب الإجرام.
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (6)

التحريات: 10 مخالفات ارتكبها مسؤولي «قناة العجوزة»

كشفت الأجهزة الأمنية عن مخالفات ارتكبها القائمون على قناة بدون ترخيص مقرها بمنطقة العجوزة وسط محافظة الجيزة، وتمثلت المخالفات في إقامة قناة فضائية خارج مدينة الإنتاج الإعلامى وبدون موافقة الهيئة الوطنية للإعلام، واستخدام برامج مقلدة ومنسوخة منسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية دون إذن أو تصريح من الشركات صاحبة الحقوق المادية والأدبية وعرض عدد من الأفلام العربية القيدمة والحديثة بدون موافقة أصحاب الحقوق واستخدام أجهزة مونتاج دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.
مباحث-مصنفات

«المصنفات» تداهم قناة فضائية مخالفة في العجوزة

معلومات وتحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية كانت طرف الخيط الذي قاد رجال الأمن للكشف عن نشاط أحد الأشخاص يدير مجموعة قنوات فضائية مقرها منطقة العجوزة وسط محافظة الجيزة دون الحصول على التراخيص اللازمة، حيث تم من خلالها بث (أفلام، مسلسلات، برامج) باستخدام أجهزة حاسب آلي محمل عليها برامج مقلدة ومنسوخة لكبرى الشركات العالمية، وعرض مواد فيلمية مصورة بدون إذن أو تصريح أو موافقة أصحاب الحقوق المادية والأدبية لتلك البرامج.
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محمد-مختار-جمعة-وزير-الاوقاف-07

التحقيق مع 13 شخصا أقاموا صلاة الجمعة بالإسكندرية

باشرت نيابة غرب الإسكندرية الكلية، اليوم السبت، التحقيق مع 13 شخصا، لمخالفتهم قرارات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، الرامية للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد"كوفيد-19"، بإقامتهم صلاة الجمعة، داخل مسجد الضوي، الكائن غربي المحافظة. وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء سامي عبد الرازق غنيم، إخطارًا من مأمور قسم شرطة اللبان، يفيد أداء مجموعة من الأشخاص صلاة الجمعة، داخل مسجد الضوي، الكائن أسفل عقار في نطاق دائرة القسم.
وزارة-الداخلية

التحقيق في واقعة التعدي على موظف بحي المنتزه

تباشر الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسكندرية، التحقيق في واقعة اعتراض مجموعة من الباعة الجائلين لحملة لإزالة الإشغالات والتعدي على مجموعة مسئول المتابعة بحي المنتزه، شرق المدينة، وكانت الأجهزة الأمنية تدخلت لفض تجمهر مجموعة من الباعة الجائلين على مزلقان سيدي بشر بدائرة قسم شرطة حي المنتزه أول، شرق المحافظة، وذلك بعد قيام حملة من إدارة الحي لمنع التجمعات والتعديات الواقعة على طريق وحرم السكة الحديد ومنع أي تجمعات بين المواطنين ضمن الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، كوفيد 19.
حبس-متهمين-ارشيفية

«مافيش كورونا».. تفاصيل مسيرة «الكعبة» بالإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، من القبض على عدد من الأشخاص نظموا مسيرة بالإسكندرية احتفالا بشهر رمضان الكريم. كانت المتابعة الميدانية رصدت تجمع عشرات المواطنين فى شوارع الإسكندرية وقاموا بتنظيم مسيرة احتفالا بقدوم شهر رمضان المبارك مخالفين قرارات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بحظر التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا.
كورونا والحجر الصحي (8)

النائب العام يحقق في واقعة منع دفن طبيبة الدقهلية

أمر المستشار حماده الصاوي، النائب العام، اليوم السبت، بالتحقيق العاجل في واقعة تجمهر أهالي "شبرا البهو" بمركز أجا محافظة الدقهلية، ومنعهم دفن طبيبة متوفاة بفيروس كورونا، مؤكدا أن النيابة ستعلن تفصيلات الواقعة في بيان لاحق حين انتهاء التحقيقات. وكان أهالى قرية "شبرا البهو" التابعة لمركز أجا، بمحافظة الدقهلية، قد تجمهروا اليوم، لرفض دفن جثمان طبيبة متوفاه بسبب كورونا حيث منع الأهالي دخول الإسعاف الذي يحمل جثمانها لدفنها بمقابر أسرة زوجها بالقرية، معللين ذلك بتخوفهم من نقل العدوى من الجثمان إلى أهالى القرية.
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