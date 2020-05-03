البورصة تخسر 15 مليار جنيه في ختام التعاملات

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٣ مايو ٢٠٢٠ - ٠٢:٢٤ م

البورصة

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأحد، على تراجع جماعي لكل المؤشرات مدفوعا بعمليات بيع المستثمرين الأجانب، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 15 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 556.4 مليار جنيه، وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 3.3% ليصل إلى مستوى 10199.8 نقطة، وانخفض مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 3.7% ليصل إلى مستوى 1197.9 نقطة، كما تراجع مؤشر "إيجي إكس 100" بنسبة 2.8% ليصل إلى مستوى 1101.2 نقطة.

وسجلت قيم التداول بالبورصة المصرية اليوم نحو 873.8 مليون جنيه وأحجام تداول بـ392.6 مليون ورقة مالية منفذة على 37.5 ألف عملية بيع وشراء وارتفع 20 سهمًا من عدد 174 سهمًا متداولا اليوم، فيما تراجع 133 سهما واستقر 21 سهما.