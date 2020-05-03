«عايز اكسب».. مأمورية تداهم مصنع كمامات مغشوشة

٠٣ مايو ٢٠٢٠ - ٠٢:٥٦ م

كمامة طبية

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، الأحد، القبض على مدير مصنع كمامات طبية بدون ترخيص؛ لاستخدامه خامات مجهولة المصدر وطرحها للأسواق بأسعار مرتفعة لتحقيق أرباح غير مشروعة، وذلك فى إطار الإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا"، واضطلاع وزارة الداخلية بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين، واستمراراً للجهود المبذولة لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها خاصةً الجرائم المتعلقة بتصنيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص، واستغلال الظروف الراهنة لتحقيق أرباح غير مشروعة.

مباحث إدارة شرطة التموين بمديرية أمن القاهرة تمكنت من ضبط المدير المسئول عن مصنع ملابس كائن بدائرة قسم شرطة عين شمس؛ لاتهامه بتصنيع الكمامات الطبية بدون ترخيص أو تصريح من الجهات المختصة مستخدماً خامات مجهولة المصدر بقصد طرحها بالأسواق بأسعار مرتفعة لتحقيق أرباح غير مشروعة. وعُثر بداخل المصنع على (3100

مباحث إدارة شرطة التموين بمديرية أمن القاهرة تمكنت من ضبط المدير المسئول عن مصنع ملابس كائن بدائرة قسم شرطة عين شمس؛ لاتهامه بتصنيع الكمامات الطبية بدون ترخيص أو تصريح من الجهات المختصة مستخدماً خامات مجهولة المصدر بقصد طرحها بالأسواق بأسعار مرتفعة لتحقيق أرباح غير مشروعة.



وعُثر بداخل المصنع على (3100 كمامة طبية- 10 ماكينات خياطة- 2 ثوب قماش "فلتر طبى، قماش براسولا") جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.



بمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الكمامات الطبية بدون تصريح من الجهات المختصة؛ لطرحها بالأسواق بأسعار مرتفعة لتحقيق أرباح غير مشروعة.



