جريمة

«عايز اكسب».. مأمورية تداهم مصنع كمامات مغشوشة

٠٣ مايو ٢٠٢٠ - ٠٢:٥٦ م
كمامة طبية
كمامة طبية
ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، الأحد، القبض على مدير مصنع كمامات طبية بدون ترخيص؛ لاستخدامه خامات مجهولة المصدر وطرحها للأسواق بأسعار مرتفعة لتحقيق أرباح غير مشروعة، وذلك فى إطار الإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا"، واضطلاع وزارة الداخلية بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين، واستمراراً للجهود المبذولة لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها خاصةً الجرائم المتعلقة بتصنيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص، واستغلال الظروف الراهنة لتحقيق أرباح غير مشروعة.
مباحث إدارة شرطة التموين بمديرية أمن القاهرة تمكنت من ضبط المدير المسئول عن مصنع ملابس كائن بدائرة قسم شرطة عين شمس؛ لاتهامه بتصنيع الكمامات الطبية بدون ترخيص أو تصريح من الجهات المختصة مستخدماً خامات مجهولة المصدر بقصد طرحها بالأسواق بأسعار مرتفعة لتحقيق أرباح غير مشروعة. وعُثر بداخل المصنع على (3100
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كيف استعدت وحدات المرور لاستقبال المواطنين؟

بـ"كمامة ومطهر وبوابة تعقيم" استقبلت وحدات المرور، اليوم الأحد، المواطنين الراغبين في تجديد رخص تسيير جميع أنواع المركبات بوحدات المرور على مستوى الجمهورية، وذلك فى ضوء ما تقرر بدء العمل بكافة وحدات المرور على مستوى الجمهورية هذا الأسبوع اعتباراً من اليوم الأحد الموافق 3 الجارى حتى يوم الخميس الموافق 7 الجارى من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 4 مساءً؛ لتجديد رخص تسيير جميع أنواع المركبات، مع اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية التى تضمن سلامة المواطنين.
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إصابة عنصرين إجراميين في تبادل إطلاق نار مع الشرطة

فى إطار جهود أجهزة البحث الجنائى بوزارة الداخلية لضبط الهاربين من السجون والعناصر الإجرامية الخطرة المطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا والمحكوم عليهم الهاربين، خاصة فى قضايا الجنايات ومتعددى الأحكام القضائية، وجهت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية حملة أمنية مكبرة برئاسة قطاع الأمن العام وبالاشتراك مع قوات الأمن المركزى استهدفت ضبط شقيقين هاربين من أحكام قضائية متنوعة شكلا خطرا على أمن وسلامة أهالي مركز منية النصر بمحافظة الدقهلية كونهما من أرباب الإجرام.
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التحريات: 10 مخالفات ارتكبها مسؤولي «قناة العجوزة»

كشفت الأجهزة الأمنية عن مخالفات ارتكبها القائمون على قناة بدون ترخيص مقرها بمنطقة العجوزة وسط محافظة الجيزة، وتمثلت المخالفات في إقامة قناة فضائية خارج مدينة الإنتاج الإعلامى وبدون موافقة الهيئة الوطنية للإعلام، واستخدام برامج مقلدة ومنسوخة منسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية دون إذن أو تصريح من الشركات صاحبة الحقوق المادية والأدبية وعرض عدد من الأفلام العربية القيدمة والحديثة بدون موافقة أصحاب الحقوق واستخدام أجهزة مونتاج دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.
مباحث-مصنفات

«المصنفات» تداهم قناة فضائية مخالفة في العجوزة

معلومات وتحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية كانت طرف الخيط الذي قاد رجال الأمن للكشف عن نشاط أحد الأشخاص يدير مجموعة قنوات فضائية مقرها منطقة العجوزة وسط محافظة الجيزة دون الحصول على التراخيص اللازمة، حيث تم من خلالها بث (أفلام، مسلسلات، برامج) باستخدام أجهزة حاسب آلي محمل عليها برامج مقلدة ومنسوخة لكبرى الشركات العالمية، وعرض مواد فيلمية مصورة بدون إذن أو تصريح أو موافقة أصحاب الحقوق المادية والأدبية لتلك البرامج.
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ضبط طن-لحوم-ودواجن-فاسدة-بمطعم-شهير (5)

رحلة مباحث التموين لتحقيق 4 مهمات في شوارع العاصمة

واصلت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة حملاتها التموينية المكبرة للمحافظة على استقرار الأسعار، وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع، وأمكن ضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة مصر القديمة لحيازته 6,225 طن سلع غذائية مقطعات لحوم ودهون حيوانية بدون بيانات وغير صالحة للاستهلاك الأدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية تمهيداً لطرحها للبيع مُدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.
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هناك شرط.. الداخلية تُعلن موعد تجديد تراخيص السيارات

بعد 48 ساعة من إعادة فتح وحدات المرور لترخيص السيارات الجديدة، أعلنت وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء، عن البدء في تجديد رخص تسيير جميع أنواع المركبات بوحدات المرور على مستوى الجمهورية اعتبارا من يوم الأحد الموافق 3 مايو القادم. وتهيب وزارة الداخلية بجميع المواطنين المترددين على وحدات المرور الإلتزام بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية وضرورة ارتداء "الكمامة" كشرط أساسى للتردد على وحدات المرور، وسوف يتم الإعلان لاحقا عن مواعيد فتح تقديم باقي الخدمات للمواطنين بوحدات المرور.
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«قلب المحل مصنع».. إحباط بيع 24 ألف كمامة مغشوشة

لجأ صاحب محل ملابس في محافظة كفر الشيخ إلى تغيير نشاطه مؤقتا ليتماشى مع الظروف الراهنة وزيادة إقبال المواطنين على شراء المستلزمات الطبية للوقاية من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد، فعمد إلى بتصنيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص واستغلال الظروف الراهنة لتحقيق أرباح غير مشروعة حتى سقط في قبضة مباحث التموين بعدما أكدت التحريات إنشاءه خط إنتاج لتصنيع الكمامات الطبية مستخدماً خامات غير مطابقة للمواصفات القياسية، وإيداعها داخل عبوات تحمل علامات تجارية وهمية وطرحها للتداول بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.
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دورية توقع صاحب شركة توريدات طبية في مصر القديمة

اتساقًا مع جهود أجهزة الدولة للتصدي لتداعيات انتشار فيروس "كورونا" المستجد، ومحاولات البعض استغلال تلك الظروف لتحقيق أرباح مادية غير عابئين باحتياجات وصحة المواطنين، وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجاري والاتجار بالسلع مجهولة المصدر لتحقيق أرباح غير مشروعة، أوقعت دورية أمنية بصاحب مكتب توريدات طبية بالعاصمة بحوزته كمية من المستزمات الطبية مجهولة المصدر ولا تحمل أي بيانات كان بصدد تروييجها على عملائه.
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