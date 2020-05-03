جرينوف وذخيرة ومخدرات.. الشرطة تطارد أرباب الإجرام

٠٣ مايو ٢٠٢٠ - ٠٣:٠٤ م

أسلحة ومخدرات

"يد تطبق الحظر وأخرى تطارد أرباب الإجرام" تلخص تلك العبارة جهود أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملات أمنية مكبرة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، والتي أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 188 قطعة سلاح نارى بحوزة 155 متهما عبارة عن (رشاش جرينوف، 16 بندقية آلية، 37 بندقية خرطوش، 12 طبنجة، 122 فرد محلى) و203 قطع سلاح أبيض و295 طلقة مختلفة الأعيرة و25 خزينة.

نفذت القوات 78 ألفا و179 حكما قضائيا متنوعا أبرزها 39 ألفا و268 حكم غرامة، فى الوقت الذي نجحت القوات في الإيقاع بتشكيلين عصابين ضما 8 متهمين ارتكبوا 16 حادثا متنوعا. فى مجال ضبط قضايا المخدرات تم ضبط 208 قضية مخدرات بحوزة 235 متهما بحوزتهم 14.5 كجم بانجو، 16 كجم حشيشـ 2.7 كجم هيروين، 15 جرام أفيون،



نفذت القوات 78 ألفا و179 حكما قضائيا متنوعا أبرزها 39 ألفا و268 حكم غرامة، فى الوقت الذي نجحت القوات في الإيقاع بتشكيلين عصابين ضما 8 متهمين ارتكبوا 16 حادثا متنوعا.



فى مجال ضبط قضايا المخدرات تم ضبط 208 قضية مخدرات بحوزة 235 متهما بحوزتهم 14.5 كجم بانجو، 16 كجم حشيشـ 2.7 كجم هيروين، 15 جرام أفيون، 185 جرام شابو، 110 جرامات فودو، 2.5 من مخدر الإستروكس و3 آلاف و437 قرصا مخدرا.



وألقت القوات القبض على 41 متهما هاربا من المراقبة، و17 متهما بممارسة اعمال البلطجة، وحجز 186 دراجة نارية مخالفة، وإعادة سيارة ودراجتين مبلغ بسرقتها وتحرير 13 ألفا و700 مخالفة مرورية وفحص 82 سائقا على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 8 منهم.







