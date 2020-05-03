جريمة

جرينوف وذخيرة ومخدرات.. الشرطة تطارد أرباب الإجرام

٠٣ مايو ٢٠٢٠ - ٠٣:٠٤ م
أسلحة ومخدرات
أسلحة ومخدرات
"يد تطبق الحظر وأخرى تطارد أرباب الإجرام" تلخص تلك العبارة جهود أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملات أمنية مكبرة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، والتي أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 188 قطعة سلاح نارى بحوزة 155 متهما عبارة عن (رشاش جرينوف، 16 بندقية آلية، 37 بندقية خرطوش، 12 طبنجة، 122 فرد محلى) و203 قطع سلاح أبيض و295 طلقة مختلفة الأعيرة و25 خزينة.
نفذت القوات 78 ألفا و179 حكما قضائيا متنوعا أبرزها 39 ألفا و268 حكم غرامة، فى الوقت الذي نجحت القوات في الإيقاع بتشكيلين عصابين ضما 8 متهمين ارتكبوا 16 حادثا متنوعا. فى مجال ضبط قضايا المخدرات تم ضبط 208 قضية مخدرات بحوزة 235 متهما بحوزتهم 14.5 كجم بانجو، 16 كجم حشيشـ 2.7 كجم هيروين، 15 جرام أفيون،
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وحدة-ترخيص-مرور (2)

كيف استعدت وحدات المرور لاستقبال المواطنين؟

بـ"كمامة ومطهر وبوابة تعقيم" استقبلت وحدات المرور، اليوم الأحد، المواطنين الراغبين في تجديد رخص تسيير جميع أنواع المركبات بوحدات المرور على مستوى الجمهورية، وذلك فى ضوء ما تقرر بدء العمل بكافة وحدات المرور على مستوى الجمهورية هذا الأسبوع اعتباراً من اليوم الأحد الموافق 3 الجارى حتى يوم الخميس الموافق 7 الجارى من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 4 مساءً؛ لتجديد رخص تسيير جميع أنواع المركبات، مع اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية التى تضمن سلامة المواطنين.
قوات-الشرطة (2)

إصابة عنصرين إجراميين في تبادل إطلاق نار مع الشرطة

فى إطار جهود أجهزة البحث الجنائى بوزارة الداخلية لضبط الهاربين من السجون والعناصر الإجرامية الخطرة المطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا والمحكوم عليهم الهاربين، خاصة فى قضايا الجنايات ومتعددى الأحكام القضائية، وجهت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية حملة أمنية مكبرة برئاسة قطاع الأمن العام وبالاشتراك مع قوات الأمن المركزى استهدفت ضبط شقيقين هاربين من أحكام قضائية متنوعة شكلا خطرا على أمن وسلامة أهالي مركز منية النصر بمحافظة الدقهلية كونهما من أرباب الإجرام.
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (6)

التحريات: 10 مخالفات ارتكبها مسؤولي «قناة العجوزة»

كشفت الأجهزة الأمنية عن مخالفات ارتكبها القائمون على قناة بدون ترخيص مقرها بمنطقة العجوزة وسط محافظة الجيزة، وتمثلت المخالفات في إقامة قناة فضائية خارج مدينة الإنتاج الإعلامى وبدون موافقة الهيئة الوطنية للإعلام، واستخدام برامج مقلدة ومنسوخة منسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية دون إذن أو تصريح من الشركات صاحبة الحقوق المادية والأدبية وعرض عدد من الأفلام العربية القيدمة والحديثة بدون موافقة أصحاب الحقوق واستخدام أجهزة مونتاج دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.
مباحث-مصنفات

«المصنفات» تداهم قناة فضائية مخالفة في العجوزة

معلومات وتحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية كانت طرف الخيط الذي قاد رجال الأمن للكشف عن نشاط أحد الأشخاص يدير مجموعة قنوات فضائية مقرها منطقة العجوزة وسط محافظة الجيزة دون الحصول على التراخيص اللازمة، حيث تم من خلالها بث (أفلام، مسلسلات، برامج) باستخدام أجهزة حاسب آلي محمل عليها برامج مقلدة ومنسوخة لكبرى الشركات العالمية، وعرض مواد فيلمية مصورة بدون إذن أو تصريح أو موافقة أصحاب الحقوق المادية والأدبية لتلك البرامج.
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حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (1)

ضبط بنادق آلي وخرطوش وهيروين في حملة بالقليوبية

شنت أجهزة الأمن بالقليوبية، حملة أمنية لضبط الخارجين عن القانون، من ممارسي أعمال الإجرام بالاتجار في المواد المخدرة وحمل الأسلحة والذخائر، وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 9 متهمين بحوزتهم كمية من الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، بنطاق مراكز القناطر الخيرية وشبرا الخيمة وقليوب وبنها، أولها ضبطت القوات "ن.ح" 49 عاما، عاطل، وبحوزته سلاح ناري (بندقية آلية) مطموسة الأرقام بخزينتها 6 طلقات، و"م.م" 39 عاما، عاطل، بحوزته سلاح ناري (بندقية خرطوش) وطلقة من ذات العيار وكمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن نحو 45 جرامًا ومبلغ مالي 290 جنيهًا وهاتف محمول.
حملة-امنية

بالأرقام.. حصيلة مداهمة بؤرتي المنزلة والسحر والجمال

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الإقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام، واستمراراً للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من إنتشار فيروس "كورونا".
جمارك-السيارت

أمن المنافذ يحبط قضيتي تهريب وينفذ 111 حكمًا متنوعًا

حملات تفتيشية مكبرة أعدتها الإدارات التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، في إطار جهود الوزارة وتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية لكبار مساعديه ومديري الأمن بمواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها، وأسفرت جهودها بالتنسيق مع الجهات المعنية عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها قضيتا تهريب بضائع عبر المنافذ الجمركية أبرزها (بضائع أجنبية الصنع)، إذ بلغ إجمالي القيمة والتعويض المالي 9 آلاف و800 جنيه.
قوات-الشرطة (4)

الشرطة X أسبوع.. جهود مضاعفة في زمن الكورونا

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الإقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام، واستمراراً للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا".
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