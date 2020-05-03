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سوريا ترفض تصريحات نتنياهو بضم أراضٍ فلسطينية

٠٣ مايو ٢٠٢٠ - ٠٣:٠٧ م
استمرار الانتهاكات الإسرائيلية
استمرار الانتهاكات الإسرائيلية
أكدت سوريا رفضها لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بضم المزيد من الأراضي الفلسطينية. مبينة أن العدوان الإسرائيلي يستهدف الأمة بأسرها ولا أحد بمأمن من شروره ما يستوجب من الجميع اتخاذ الموقف التاريخي المسؤول للذود عن قضايا الأمة ومصالحها ورفض أي شكل من أشكال التطبيع مع هذا الكيان الغاصب. وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين لوكالة "سانا" اليوم الأحد، "تعرب الجمهورية العربية السورية عن إدانتها الشديدة ورفضها المطلق لتصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بضم المزيد من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية".
وأضاف أن تصريحات نتنياهو "تأتي في سياق السلوك العدواني التوسعي للكيان الصهيوني الغاصب وانتهاكه المستمر وازدرائه للشرعية الدولية وخاصة بعد القرار الإسرائيلي بخصوص القدس والجولان السوري المحتل وما هذه الانتهاكات إلا نتيجة الدعم اللامحدود الذي تقدمه الإدارات الأمريكية المتعاقبة للاحتلال على حساب الحقوق
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عبد المجيد تبون

بعد فتحها.. الجزائر تغلق المحال التجارية في 11 ولاية

أعلنت السلطات الجزائرية اليوم الأحد إعادة إغلاق المحال فى 11 ولاية بعد إعادة فتحها منذ أسبوع، مشيرة إلى أن القرار جاء نتيجة عدم الالتزام بالحجر الصحي والتباعد الاجتماعي مما سبب ارتفاع حصيلة الاصابات بفيروس كورونا، جاء ذلك نقلا عن شبكة سكاى نيوز. وأمس، أفادت وزارة الصحة الجزائرية، بتسجل 6 وفيات جديدة بوباء "كوفيد-19"، وأضافت الوزارة أن إجمالي الإصابات في البلاد بلغ 4295 إصابة. وقال الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، إنه سيفرض حجرا صارما إذا كانت حياة المواطنين فى خطر بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد بعدما تم فتح المحلات التجارية.
الداخلية-اللبنانية

لبنان يسمح بفتح مزيد من الأنشطة التجارية

أصدر وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي، قرارا يسمح بفتح عدد من الأنشطة التجارية اعتبارًا من الغد، في إطار المرحلة الثانية التي أقرتها الحكومة للتخفيف التدريجي من القيود المفروضة على عمل المؤسسات والأنشطة التجارية استنادًا إلى حالة التعبئة العامة التي تستهدف الحد من تفشي فيروس "كورونا". وتضمن قرار وزير الداخلية السماح لجميع المطاعم بالعمل يوميًّا ابتداء من الخامسة فجرًا وحتى التاسعة مساء، وفتح صالات استقبال الزبائن بنسبة 30% فقط من الطاقة الاستيعابية للصالات.
قوات-الامن-السودانى

إغلاق ولاية في السودان بعد تزايد إصابات كورونا

بدأت السلطات السودانية صباح اليوم الاحد بإغلاق كل معابر ولاية شمال كردفان مع الولايات الآخرى بعد تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا. ونقلت وكالة الانباء السودانية (سونا) اليوم عن اللواء حسن حامد أحمد مدير شرطة ولاية شمال كردفان قوله إن الأوضاع في جميع أنحاء الولاية مستقرة تماما وجميع الأجهزة تعمل في تناغم تام وهي تنفذ حظر التجوال وإغلاق الولاية بالكامل منعا لتفشي فيروس كورونا. وأشار إلى أن الإجراءات ستكون مشددة عدا الحالات الضرورية والمسائل الحيوية والضرورية، مناشدا جميع المواطنين بضرورة البقاء في منازلهم والالتزام بالإجراءات الصحية.
روبوت لقياس الحرارة - تونس

«روبوت» لفحص الحرارة ونبضات القلب لمرضى كورونا بتونس

بدأ مستشفى تونسي باستعمال روبوت لرعاية مرضى فيروس كورونا المستجد، وتقليل التواصل المباشر بين الطاقم الطبي والمصابين، وفقًا لسكاي نيوز عربية. ويسير الروبوت الطويل على عجلات، وهو قادر على قياس نبضات القلب وفحص الحرارة ومستوى الأكسجين في الدم. وتسمح هذه الآلة للأطباء والأقارب بالاطمئنان على المرضى بدون الاقتراب منهم. وقالت الدكتورة نوال الشاوش بسباس، رئيسة قسم أمراض الرئة في مستشفى عبدالرحمن مامي بولاية أريانة في العاصمة تونس، إنه "يسمح بتقليل التواصل المباشر مع المريض، وبالتالي خطر انتقال العدوى إلى الطاقم الطبي".
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كورونا في إسرئيل

إسرائيل تعيد فتح المدارس وتبحث فتح الأسواق

يبدأ الطلبة في إسرائيل اليوم الأحد، العودة إلى المدارس تدريجياً، وذلك بعد شهر ونصف الشهر من تعطيل الدراسة بسبب جائحة كورونا، وتأتي العودة مع التقيد بإجراءات الوقاية، ومنها الدراسة في مجموعات صغيرة. وقررت السلطات المحلية العربية عدم استئناف الدراسة فيها، كما أعلنت عدة بلديات منها تل أبيب وحيفا وبئر السبع عدم إعادة التلاميذ إلى مقاعد الدراسة بسبب عدم الاستعداد لذلك. وخلال اجتماعٍ الليلة الماضية، قررت الحكومة الإسرائيلية إلغاء الحظر على ذهاب من هم فوق سن الـ 67 إلى أماكن أعمالهم، وذلك من أجل توسيع نطاق العمل في المرافق الاقتصادية الخاصة والعامة.
الضفة الغربية - أرشيفية

واشنطن مستعدة للاعتراف بضم إسرائيل أجزاء من الضفة

أعلنت الولايات المتحدة استعدادها الاعتراف بضم إسرائيل أجزاء كبيرة من الضفة الغربية المحتلة، داعية الحكومة الإسرائيلية المقبلة للتفاوض مع الفلسطينيين، وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية للصحفيين: "كما أوضحنا دوما، نحن على استعداد للاعتراف بالإجراءات الإسرائيلية الرامية لبسط السيادة الإسرائيلية وتطبيق القانون الإسرائيلي على مناطق من الضفة الغربية تعتبرها جزءا من دولة إسرائيل"، مضيفة أن الاعتراف الأمريكي بهذا الضم سيتم في سياق موافقة حكومة إسرائيل على التفاوض مع الفلسطينيين على أساس الخطوط التي حددتها رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
محمود-عباس (4)

عباس: كل الاتفاقات لاغية إذا ضم الاحتلال الضفة

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي، اليوم الخميس، إن إدارته ستعتبر كل الاتفاقات والتفاهمات مع إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية لاغية تماما إذا أعلنت إسرائيل ضم أي جزء من أراضي الضفة الغربية المحتلة، وذلك استنادا إلى قرارات المجلسين الوطني والمركزي ذات الصلة، مضيفا: "سوف نتخذ كل قرار أو إجراء ضروري للحفاظ على حقوقنا وحماية ثوابتنا الوطنية".
رياض منصور

فلسطين: إسرائيل تستغل أزمة «كورونا» لترسيخ احتلالها

أكد المندوب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة الوزير رياض منصور ، أن إسرائيل تستمر باستغلال تركيز المجتمع الدولي على ظروف الحياة والموت التي فرضها وباء "كورونا"، لترسيخ احتلالها غير القانوني، وتعزيز خطط الضم، وتصعيد إجراءاتها القمعية ضد الفلسطينيين من غارات واعتقالات وهدم، جاء ذلك في رسائل بعثها منصور إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر "جمهورية الدومينيكان"، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول مواصلة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، انتهاكات حقوق الإنسان وارتكابها الجرائم ضد الشعب الفلسطيني، حتى في ظل تفشي كورونا.
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