بسبب كسر ماسورة.. انقطاع مياه الشرب عن 5 مناطق بالإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ٠٣ مايو ٢٠٢٠ - ٠٣:٠٧ م

مياه الشرب

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب، انقطاع مياه الشرب، بعدد من المناطق الكائنة بشرق محافظة الإسكندرية، اعتبارًا من مساء اليوم الأحد، نظرًا لوجود كسر مفاجئ في خط 1000م أسفل كوبري العوايد، على أن تستمر عملية قطع المياه لحين الانتهاء من استكمال أعمال الصيانة والإصلاح اللازمة. وأوضحت الشركة أن ذلك سيؤدي إلى ضعف وانقطاع المياه بمناطق شرق المدينة، فيما دعت شركة مياه الشرب بالإسكندرية المواطنين إلى ضرورة اتخاذ كل التدابير اللازمة وتخزين المياه اللازمة لحين الانتهاء من عملية التجديد.

وأعلنت الشركة أنها ستقوم بتوفير تنكات مياه للشرب لمد المواطنين بالمياه فى الأماكن المتضررة من انقطاع المياه، فيما حددت الشركة انقطاع مياه الشرب في عدة مناطق بشرق المحافظة، حيث ذكرت الشركة خلال بيان لها منذ قليل، أن المناطق التي ستتأثر بالأعمال هي: "منطقة سيدي بشر والعصافرة والمندرة والرأس السوداء والعماروة