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بسبب كسر ماسورة.. انقطاع مياه الشرب عن 5 مناطق بالإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ٠٣ مايو ٢٠٢٠ - ٠٣:٠٧ م
مياه الشرب
مياه الشرب
أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب، انقطاع مياه الشرب، بعدد من المناطق الكائنة بشرق محافظة الإسكندرية، اعتبارًا من مساء اليوم الأحد، نظرًا لوجود كسر مفاجئ في خط 1000م أسفل كوبري العوايد، على أن تستمر عملية قطع المياه لحين الانتهاء من استكمال أعمال الصيانة والإصلاح اللازمة. وأوضحت الشركة أن ذلك سيؤدي إلى ضعف وانقطاع المياه بمناطق شرق المدينة، فيما دعت شركة مياه الشرب بالإسكندرية المواطنين إلى ضرورة اتخاذ كل التدابير اللازمة وتخزين المياه اللازمة لحين الانتهاء من عملية التجديد.
وأعلنت الشركة أنها ستقوم بتوفير تنكات مياه للشرب لمد المواطنين بالمياه فى الأماكن المتضررة من انقطاع المياه، فيما حددت الشركة انقطاع مياه الشرب في عدة مناطق بشرق المحافظة، حيث ذكرت الشركة خلال بيان لها منذ قليل، أن المناطق التي ستتأثر بالأعمال هي: "منطقة سيدي بشر والعصافرة والمندرة والرأس السوداء والعماروة
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وزير-المالية -محمد-معيط

وزير المالية: ندرس توصيات النواب بشأن حساب الموازنة

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الحكومة ستدرس كل التوصيات والملاحظات البرلمانية بشأن الحساب الختامي للموازنة، قائلا: "كل التوصيات والملاحظات التي أبدها النواب ندرسها، ونتعامل بما فيه صالح الوطن، فالحكومة تستجيب، وهي والبرلمان هدفهما في النهاية صالح الوطن، ورفع الكفاءة". جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة وحساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وحساب ختامي الخزانة العامة عن السنة المالية 2018/ 2019.
مجلس-النواب-الجلسة-العامة

البرلمان يطالب الحكومة بوضع خطة للتقشف في الفترة المقبلة

طالب نواب البرلمان، الحكومة بضرورة وضع خطة للتقشف في الفترة المقبلة، لاسيما في ظل التزامات إضافية على الدولة بسبب فيروس كورونا.وشدد النواب، خلال الجلسة العامة للبرلمان، بحضور وزير المالية، لمناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة عن العام المالي 2018/2019، على أهمية تحصيل المستحقات الحكومية لدي الغير للمساهمة في خفض العجز في الموازنة.
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي

رئيس الوزراء: مصر تأثرت بتداعيات وباء كورونا

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء إن حجم التحديات والتداعيات الكبيرة بعد وباء فيروس كورونا الذي اجتاح العالم، يدركها الجميع، وأكد في كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان، أثناء إلقاء بيان الحكومة بفرض حالة الطوارئ، أن مصر تأثرت بتداعيات هذا الوباء وتم وضع الخطط الوقائيةـ مشيرًا إلى أنه بفضل هذه الإجراءات نجت مصر من الأرقام الكبيرة التي شهدتها بعض الدول. ولفت مدبولي، إلى أن مصر عملت أيضا على وضع خطط لمواجهة الآثار المترتبة على الفيروس مثل العمال والمصانع باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتقليل التداعيات.
الجلسة-العامة-مجلس-النواب-غياب-الاعضاء

«خطة البرلمان» توافق على مشروع قانون رسم تنمية الموارد المالية

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور حسين عيسى، رئيس اللجنة، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (147) لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والذى يتضمن زيادة الرسوم المفروضة على بعض البنود، فضلا عن استحداث وفرض رسوم جديدة مثل عقود اللاعبين الرياضيين والأجهزة الفنية، وتراخيص الشركات الرياضية، وأجهزة المحمول والاكسسوارات.
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كورونا والحجر الصحي (5)

تطبيق قرار مد الحظر بالإسكندرية.. وشفاء 56 حالة بالعجمي

بدأت محافظة الإسكندرية، اليوم الخميس، تطبيق قرار تخفيض عدد ساعات الحظر لتبدأ في تمام الساعة الثامنة مساءً بدلًا من السابعة مساءً، وحتى السادسة صباحًا، حيث سيرت مديرية أمن الإسكندرية، سيارات تطوف شوارع المحافظة للتنبيه على المواطنين بضرورة الالتزام بالمواعيد الجديدة وعدم تعريض أنفسهم للعقاب والمساءلة القانونية حال عدم الالتزام، كما شنت إدارة الأحياء حملة مكبرة على أصحاب المحال التجارية لمطالبتهم الالتزام بالغلق في الموعد المحدد سلفًا في الخامسة مساءً.
فيروس كورونا

الإسكان: إضافة الكلور لمياه الشرب يقضي على الفيروسات

نفى الدكتور محمد حسن، الرئيس التنفيذي للجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي، ما تم تداوله حول انتقال فيروس كورونا عبر مياه الشرب أو الصرف الصحي، مؤكدا أنه لا يوجد دليل على ذلك. وأوضح الرئيس التنفيذي للجهاز التنظيمي لمياه الشرب، أنه حسب منظمة الصحة العالمية لا يوجد دليل على أن فيروس كورونا المستجد ينتقل من خلال أنظمة الصرف الصحي أو محطات مياه الشرب، لافتا أن نظم التعقيم الحالية المعتمدة على إضافة الكلور إلى مياه الشرب كافية للقضاء على الفيروسات المحتمل وجودها.
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الأرصاد: طقس اليوم لطيف نهارا شديد البرودة ليلا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الخميس، طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية مع سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح تكون معتدلة وتنشط أحيانا، ويسود منطقة جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر طقس معتدل نهارا لطيف ليلا والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب في الملاحة البحرية، فيما يسود شمال الصعيد طقس معتدل نهارا وبارد ليلا والرياح تكون نشطة مثيرة للرمال والأتربة، أما في جنوب الصعيد يكون مائلا للحرارة خلال ساعات النهار لطيفا خلال الليل والرياح معتدلة.
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لأول مرة.. إذاعة صلوات البصخة وقداسات أسبوع الآلام على الراديو

أكد القمص رويس مرقص، الوكيل البابوي السابق، راعي كنيسة السيدة العذراء والشهيد العظيم مارجرجس بغبريال في الإسكندرية، أنه لن يتم حرمان الشعب الكنسي من بركات البصخة وأسبوع الآلام، بعد قرار عدم الصلاة في الكنائس، لمنع تفشي فيروس كورونا، معلنا إذاعة البصخة مسجلة على موقع الكنيسة الإلكتروني اعتبارا من الساعة السابعة صباحا، لافتًا أنه سيتم ولأول مرة بث عظة جديدة على شبكة الـ"fm" على الراديو، نظرًا لأن عدد كبير من المواطنين لن يملك موبايلات حديثة أو إنترنت، وهناك كبار السن ولن يتم حرمان أي شخص من بركة البصخة قائلا: «لازم الكل يشتغل وهنصلي في البيوت لنجعلها كنائس».
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