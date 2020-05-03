جريمة

الشرطة تغلق سنترا تعليميا تحدى مالكه قرار الحكومة

٠٣ مايو ٢٠٢٠ - ٠٣:١٠ م
سنتر تعليمي
سنتر تعليمي
على مدار الأربع والعشرين ساعة الماضية شنت أجهزة وزارة الداخلية حملات من خلال كل مديريات الأمن، تنفيذاً للإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المُستجد، وذلك بالتحقق من الالتزام ببيع المواد والسلع التموينية بأسعارها المقررة، وكذلك الالتزام بتنظيم مواعيد فتح وغلق "المطاعم والمقاهي والكافتريات والمراكز التجارية، والأندية الرياضية والشعبية، ومراكز الشباب"وكذلك غلق مراكز الدروس الخصوصية، التي تحشد أعدادًا كبيرة من الطلاب نظير تحصيل الأموال منهم، دون اعتبار للحفاظ على صحتهم بمنع التجمعات تفاديًا لانتشار فيروس كورونا.
جهود الحملات أسفرت عن ضبط 959 قضية تموينية على مستوى الجمهورية، بينها 202 قضية في مجال احتكار وحجب السلع والتلاعب بالأسعار، وضبط 153 مخالفة مقاهٍ مخالفة لقرار الغلق الصادر من مجلس الوزراء، وغلق سنتر تعليمي للدروس الخاصة. وتؤكد وزارة الداخلية برئاسة اللواء محمود توفيق على استمرار الحملات بالتنسيق مع
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وحدة-ترخيص-مرور (2)

كيف استعدت وحدات المرور لاستقبال المواطنين؟

بـ"كمامة ومطهر وبوابة تعقيم" استقبلت وحدات المرور، اليوم الأحد، المواطنين الراغبين في تجديد رخص تسيير جميع أنواع المركبات بوحدات المرور على مستوى الجمهورية، وذلك فى ضوء ما تقرر بدء العمل بكافة وحدات المرور على مستوى الجمهورية هذا الأسبوع اعتباراً من اليوم الأحد الموافق 3 الجارى حتى يوم الخميس الموافق 7 الجارى من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 4 مساءً؛ لتجديد رخص تسيير جميع أنواع المركبات، مع اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية التى تضمن سلامة المواطنين.
قوات-الشرطة (2)

إصابة عنصرين إجراميين في تبادل إطلاق نار مع الشرطة

فى إطار جهود أجهزة البحث الجنائى بوزارة الداخلية لضبط الهاربين من السجون والعناصر الإجرامية الخطرة المطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا والمحكوم عليهم الهاربين، خاصة فى قضايا الجنايات ومتعددى الأحكام القضائية، وجهت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية حملة أمنية مكبرة برئاسة قطاع الأمن العام وبالاشتراك مع قوات الأمن المركزى استهدفت ضبط شقيقين هاربين من أحكام قضائية متنوعة شكلا خطرا على أمن وسلامة أهالي مركز منية النصر بمحافظة الدقهلية كونهما من أرباب الإجرام.
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (6)

التحريات: 10 مخالفات ارتكبها مسؤولي «قناة العجوزة»

كشفت الأجهزة الأمنية عن مخالفات ارتكبها القائمون على قناة بدون ترخيص مقرها بمنطقة العجوزة وسط محافظة الجيزة، وتمثلت المخالفات في إقامة قناة فضائية خارج مدينة الإنتاج الإعلامى وبدون موافقة الهيئة الوطنية للإعلام، واستخدام برامج مقلدة ومنسوخة منسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية دون إذن أو تصريح من الشركات صاحبة الحقوق المادية والأدبية وعرض عدد من الأفلام العربية القيدمة والحديثة بدون موافقة أصحاب الحقوق واستخدام أجهزة مونتاج دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.
مباحث-مصنفات

«المصنفات» تداهم قناة فضائية مخالفة في العجوزة

معلومات وتحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية كانت طرف الخيط الذي قاد رجال الأمن للكشف عن نشاط أحد الأشخاص يدير مجموعة قنوات فضائية مقرها منطقة العجوزة وسط محافظة الجيزة دون الحصول على التراخيص اللازمة، حيث تم من خلالها بث (أفلام، مسلسلات، برامج) باستخدام أجهزة حاسب آلي محمل عليها برامج مقلدة ومنسوخة لكبرى الشركات العالمية، وعرض مواد فيلمية مصورة بدون إذن أو تصريح أو موافقة أصحاب الحقوق المادية والأدبية لتلك البرامج.
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سلاح-ومخدرات (1)

جرينوف وذخيرة ومخدرات.. الشرطة تطارد أرباب الإجرام

"يد تطبق الحظر وأخرى تطارد أرباب الإجرام" تلخص تلك العبارة جهود أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملات أمنية مكبرة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، والتي أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 188 قطعة سلاح نارى بحوزة 155 متهما عبارة عن (رشاش جرينوف، 16 بندقية آلية، 37 بندقية خرطوش، 12 طبنجة، 122 فرد محلى) و203 قطع سلاح أبيض و295 طلقة مختلفة الأعيرة و25 خزينة.
ايام- الحظر (9)

ضبط 162 مطعمًا ومحلا ومركزًا تجاريًّا خالفوا الحظر

تواصل أجهزة وزارة الداخلية، شن حملاتها على كل مديريات الأمن، تنفيذًا للإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المُستجد، وذلك بالتحقق من الالتزام ببيع المواد والسلع التموينية بأسعارها المقررة، وكذلك الالتزام بتنظيم مواعيد فتح وغلق "المطاعم والمقاهي والكافيتريات والمراكز التجارية، والأندية الرياضية والشعبية، ومراكز الشباب"وكذلك غلق مراكز الدروس الخصوصية، التي تحشد أعدادًا كبيرة من الطلاب نظير تحصيل الأموال منهم، دون اعتبار للحفاظ على صحتهم بمنع التجمعات تفاديًا لانتشار فيروس كورونا.
شيشة-فى-المقاهى (3)

30 ألف مقهى و11 ألف سنتر تعليمي خالفوا الحظر بأسبوع

على مدار الأيام السبعة الماضية شنت أجهزة وزارة الداخلية حملات على كافة مديريات الأمن، تنفيذاً للإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المُستجد، وذلك بالتحقق من الالتزام ببيع المواد والسلع التموينية بأسعارها المقررة، وكذلك الالتزام بتنظيم مواعيد فتح وغلق "المطاعم والمقاهي والكافيتريات والمراكز التجارية، والأندية الرياضية والشعبية، ومراكز الشباب"وكذلك غلق مراكز الدروس الخصوصية، التي تحشد أعداد كبيرة من الطلاب نظير تحصيل الأموال منهم، دون اعتبار للحفاظ على صحتهم بمنع التجمعات تفاديًا لانتشار فيروس كورونا.
كمين-شرطه-في-سيناء

الشرطة تضبط 149 محلا ومطعما خالف أصحابها الحظر

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، شن حملاتها على كافة مديريات الأمن، تنفيذاً للإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المُستجد، وذلك بالتحقق من الالتزام ببيع المواد والسلع التموينية بأسعارها المقررة، وكذلك الالتزام بتنظيم مواعيد فتح وغلق "المطاعم والمقاهي والكافيتريات والمراكز التجارية، والأندية الرياضية والشعبية، ومراكز الشباب"وكذلك غلق مراكز الدروس الخصوصية، التي تحشد أعداد كبيرة من الطلاب نظير تحصيل الأموال منهم، دون اعتبار للحفاظ على صحتهم بمنع التجمعات تفاديًا لانتشار فيروس كورونا.
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