الشرطة تغلق سنترا تعليميا تحدى مالكه قرار الحكومة

٠٣ مايو ٢٠٢٠ - ٠٣:١٠ م

سنتر تعليمي

على مدار الأربع والعشرين ساعة الماضية شنت أجهزة وزارة الداخلية حملات من خلال كل مديريات الأمن، تنفيذاً للإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المُستجد، وذلك بالتحقق من الالتزام ببيع المواد والسلع التموينية بأسعارها المقررة، وكذلك الالتزام بتنظيم مواعيد فتح وغلق "المطاعم والمقاهي والكافتريات والمراكز التجارية، والأندية الرياضية والشعبية، ومراكز الشباب"وكذلك غلق مراكز الدروس الخصوصية، التي تحشد أعدادًا كبيرة من الطلاب نظير تحصيل الأموال منهم، دون اعتبار للحفاظ على صحتهم بمنع التجمعات تفاديًا لانتشار فيروس كورونا.

جهود الحملات أسفرت عن ضبط 959 قضية تموينية على مستوى الجمهورية، بينها 202 قضية في مجال احتكار وحجب السلع والتلاعب بالأسعار، وضبط 153 مخالفة مقاهٍ مخالفة لقرار الغلق الصادر من مجلس الوزراء، وغلق سنتر تعليمي للدروس الخاصة. وتؤكد وزارة الداخلية برئاسة اللواء محمود توفيق على استمرار الحملات بالتنسيق مع

جهود الحملات أسفرت عن ضبط 959 قضية تموينية على مستوى الجمهورية، بينها 202 قضية في مجال احتكار وحجب السلع والتلاعب بالأسعار، وضبط 153 مخالفة مقاهٍ مخالفة لقرار الغلق الصادر من مجلس الوزراء، وغلق سنتر تعليمي للدروس الخاصة.



وتؤكد وزارة الداخلية برئاسة اللواء محمود توفيق على استمرار الحملات بالتنسيق مع الجهات المعنية للتصدي لممارسات إخفاء السلع والتلاعب في أسعارها، ومواجهة مختلف أشكال الغش التجاري، وذلك من خلال مراقبة الأسواق وتكثيف الحملات على المتاجر والمحلات العامة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، بتحرير محاضر رسمية بوقائع مخالفاتهم وإحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



