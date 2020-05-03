رئيس الوزراء: مصر تأثرت بتداعيات وباء كورونا

تحرير:أحمد جاد ٠٣ مايو ٢٠٢٠ - ٠٣:١٢ م

مصطفى مدبولي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء إن حجم التحديات والتداعيات الكبيرة بعد وباء فيروس كورونا الذي اجتاح العالم، يدركها الجميع، وأكد في كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان، أثناء إلقاء بيان الحكومة بفرض حالة الطوارئ، أن مصر تأثرت بتداعيات هذا الوباء وتم وضع الخطط الوقائيةـ مشيرًا إلى أنه بفضل هذه الإجراءات نجت مصر من الأرقام الكبيرة التي شهدتها بعض الدول. ولفت مدبولي، إلى أن مصر عملت أيضا على وضع خطط لمواجهة الآثار المترتبة على الفيروس مثل العمال والمصانع باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتقليل التداعيات.

وأشار إلى أنه تم وضع كل الاحتياطات وفقًا للأسس العلمية، قائلا: كلنا أمل أن يلتزم المواطنون بالإجراءات التي وضعتها وزارة الصحة للحفاظ على أنفسهم وعلى الوطن. وفيما يتعلق بفرض حالة الطوارئ، أكد مصطفى مدبولي موافقة المجلس في ضوء ما جاء في قرار رئيس الجمهورية، مجددا التزام الحكومة بعدم استخدام التدابير

وأشار إلى أنه تم وضع كل الاحتياطات وفقًا للأسس العلمية، قائلا: كلنا أمل أن يلتزم المواطنون بالإجراءات التي وضعتها وزارة الصحة للحفاظ على أنفسهم وعلى الوطن.



وفيما يتعلق بفرض حالة الطوارئ، أكد مصطفى مدبولي موافقة المجلس في ضوء ما جاء في قرار رئيس الجمهورية، مجددا التزام الحكومة بعدم استخدام التدابير الاستثنائية الواردة في قانون الطوارئ، إلا في أضيق الحدود وتحقيق التوازن بين حرية المواطنين والحفاظ على الأمن والاستقرار .



ووجه مصطفى مدبولي التهنئة بمناسبة شهر رمضان، وذكرى انتصارات القوات المسلحة في العاشر من رمضان.



كما توجه بخالص العزاء لشهداء الوطن في الحادث الإرهابي الأخير الذي وقع في بئر العيد، مؤكدا وقوف الشعب المصري خلف قواته المسلحة لاقتلاع جذور الإرهاب.





