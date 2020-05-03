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رئيس الوزراء: مصر تأثرت بتداعيات وباء كورونا

تحرير:أحمد جاد ٠٣ مايو ٢٠٢٠ - ٠٣:١٢ م
مصطفى مدبولي
مصطفى مدبولي
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء إن حجم التحديات والتداعيات الكبيرة بعد وباء فيروس كورونا الذي اجتاح العالم، يدركها الجميع، وأكد في كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان، أثناء إلقاء بيان الحكومة بفرض حالة الطوارئ، أن مصر تأثرت بتداعيات هذا الوباء وتم وضع الخطط الوقائيةـ مشيرًا إلى أنه بفضل هذه الإجراءات نجت مصر من الأرقام الكبيرة التي شهدتها بعض الدول. ولفت مدبولي، إلى أن مصر عملت أيضا على وضع خطط لمواجهة الآثار المترتبة على الفيروس مثل العمال والمصانع باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتقليل التداعيات.
وأشار إلى أنه تم وضع كل الاحتياطات وفقًا للأسس العلمية، قائلا: كلنا أمل أن يلتزم المواطنون بالإجراءات التي وضعتها وزارة الصحة للحفاظ على أنفسهم وعلى الوطن. وفيما يتعلق بفرض حالة الطوارئ، أكد مصطفى مدبولي موافقة المجلس في ضوء ما جاء في قرار رئيس الجمهورية، مجددا التزام الحكومة بعدم استخدام التدابير
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وزير المالية: ندرس توصيات النواب بشأن حساب الموازنة

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الحكومة ستدرس كل التوصيات والملاحظات البرلمانية بشأن الحساب الختامي للموازنة، قائلا: "كل التوصيات والملاحظات التي أبدها النواب ندرسها، ونتعامل بما فيه صالح الوطن، فالحكومة تستجيب، وهي والبرلمان هدفهما في النهاية صالح الوطن، ورفع الكفاءة". جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة وحساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وحساب ختامي الخزانة العامة عن السنة المالية 2018/ 2019.
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البرلمان يطالب الحكومة بوضع خطة للتقشف في الفترة المقبلة

طالب نواب البرلمان، الحكومة بضرورة وضع خطة للتقشف في الفترة المقبلة، لاسيما في ظل التزامات إضافية على الدولة بسبب فيروس كورونا.وشدد النواب، خلال الجلسة العامة للبرلمان، بحضور وزير المالية، لمناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة عن العام المالي 2018/2019، على أهمية تحصيل المستحقات الحكومية لدي الغير للمساهمة في خفض العجز في الموازنة.
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بسبب كسر ماسورة.. انقطاع مياه الشرب عن 5 مناطق بالإسكندرية

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب، انقطاع مياه الشرب، بعدد من المناطق الكائنة بشرق محافظة الإسكندرية، اعتبارًا من مساء اليوم الأحد، نظرًا لوجود كسر مفاجئ في خط 1000م أسفل كوبري العوايد، على أن تستمر عملية قطع المياه لحين الانتهاء من استكمال أعمال الصيانة والإصلاح اللازمة. وأوضحت الشركة أن ذلك سيؤدي إلى ضعف وانقطاع المياه بمناطق شرق المدينة، فيما دعت شركة مياه الشرب بالإسكندرية المواطنين إلى ضرورة اتخاذ كل التدابير اللازمة وتخزين المياه اللازمة لحين الانتهاء من عملية التجديد.
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«خطة البرلمان» توافق على مشروع قانون رسم تنمية الموارد المالية

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور حسين عيسى، رئيس اللجنة، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (147) لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والذى يتضمن زيادة الرسوم المفروضة على بعض البنود، فضلا عن استحداث وفرض رسوم جديدة مثل عقود اللاعبين الرياضيين والأجهزة الفنية، وتراخيص الشركات الرياضية، وأجهزة المحمول والاكسسوارات.
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الحكومة توافق على قانون زيادة بدل الأطباء بنسبة 75%

وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية للعاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، مع الوضع في الاعتبار الملاحظات التي أبداها عدد من الوزراء، على أن تنتهي وزارة المالية ووزارة العدل وهيئة مستشاري مجلس الوزراء من الصياغة النهائية.
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«صحة النواب» توافق على مشروع قانون الوقاية من الأمراض المعدية

وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم الأربعاء، نهائيا على مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور محمد العماري رئيس اللجنة، وأكثر من 60 نائبا آخرين، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ??? لسنة ???? في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية.
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لمواجهة ارتفاع الأسعار.. مقترح برلماني بتدشين سوق إلكترونية

أكد النائب جون طلعت، أن محاولات استغلال جهود المواجهة الشاملة لانتشار فيروس كورونا المتسجد (كوفيد - 19) بشكل سلبي من جانب البعض لا تزال قائمة، خاصة فيما يتعلق بأسعار اللحوم، في ضوء إقبال المواطنين على حركة الشراء مع قدوم شهر رمضان والأعياد، رغم الجهود الكبيرة من الدولة في الرقابة وضبط السوق.
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«صحة البرلمان» تطالب بتكثيف الإجراءات الوقائية للأطقم الطبية

عقدت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد العماري، اجتماعا صباح اليوم الأربعاء، بخصوص متابعة ومناقشة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، والذي تتخذ الدولة إجراءات احترازية ووقائية لمواجهته ومنع انتشاره.
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