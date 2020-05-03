مأموريات تستهدف عناصر إجرامية في بحيرة المنزلة

٠٣ مايو ٢٠٢٠ - ٠٣:٢٥ م

بحيرة المنزلة

رغم زيادة الأعباء المُلقاة على عاتق جهاز الشرطة في ظل الظروف الراهنة، لم تتوقف جهود الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لتطهير المسطح المائي لبحيرة المنزلة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية التي تركزت على استهداف كل أشكال الخروج على القانون بنطاق المسطح المائي لبحيرة المنزلة نطاق مديرية أمن الدقهلية. واستمرارًا لجهود أجهزة الوزارة في استهداف المسطح المائي لبحيرة المنزلة لضبط كل الأنشطة الإجرامية والخارجين عن القانون والعناصر الإجرامية شديدة الخطورة التي تتخذ من البحيرة مأوى لها.

عقب تقنين الإجراءات تم القيام بحملات أمنية مكبرة باتنسيق قطاع الأمن العام ومشاركة إدارات البحث الجنائي وإدارة قوات الأمن بمديرية أمن الدقهلية، ومجموعات من القوات الأمن المركزي استهدفت ضبط كل أشكال الخروج على القانون بنطاق المسطح المائي للبحيرة أسفرت جهودها بنطاق مديرية أمن الدقهلية عن ضبط 5 متهمين. وعُثر