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كوريا الجنوبية: كيم جونج أون لم يخضع لعملية جراحية

٠٣ مايو ٢٠٢٠ - ٠٣:٣٢ م
كيم جونج أون
كيم جونج أون
كشف مسؤول حكومي في كوريا الجنوبية أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون لم يخضع لعملية جراحية خلال فترة غيابه عن الحياة العامة والتي استمرت ثلاثة أسابيع. وامتنع المسؤول الكوري الجنوبي عن توضيح أسباب اعتقاده بأن كيم لم يخضع لعملية جراحية، ولكنه قال إن التقارير التي قالت إنه ربما أجريت له عملية جراحية، مشيرة إلى الاختلاف في طريقة مشيه، غير صحيحة. وكانت الكوريتان قد تبادلتا إطلاق النار حول موقع حراسة تابع للجنوب صباح اليوم الأحد، مما أثار التوتر بعد يوم واحد من ظهور كيم في وسائل الإعلام الرسمية خلال زيارة لأحد المصانع.
وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية في بيان إن عدة طلقات نارية أطلقت من كوريا الشمالية في الساعة 7:41 صباحا بالتوقيت المحلي تجاه موقع حراسة في كوريا الجنوبية على الحدود. وأضافت أن كوريا الجنوبية ردت بإطلاق رصاصتين باتجاه كوريا الشمالية ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات. وبعد تكهنات لأسابيع عن
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فيروس- كورونا (13)

كنائس ألمانيا تستقبل المصلين بعد أسابيع من الإغلاق

تشهد ألمانيا اليوم الأحد إعادة كنائس فتح أبوابها للمصلين وذلك بعد أسابيع من الإغلاق بسبب فيروس كورونا، بحسب بي بي سي. فبعد أسابيع من المفاوضات بين المسؤولين والقيادات الدينية، تم الاتفاق على قواعد صارمة لمنع الإصابة بفيروس كورونا خلال الصلوات. وبمقتضي هذه القواعد سيعاد فتح الكنائس لكن وسط إجراءات مختلفة تماما لم تشهدها الكنيسة من قبل. من بين هذه القواعد أن تقيد الكنائس عدد الحضور، و أن يبقي الناس على مسافة من بعضهم البعض تقدر بنحو مترين على الأقل.
الرئيس-الإيراني-حسن-روحاني (3)

روحاني: ستتم إعادة فتح أبواب مساجد في إيران

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأحد، أنه سيتم اعتبارًا من يوم غد الاثنين إعادة فتح المساجد وإقامة صلاة الجمعة في المناطق المصنفة "بيضاء"، أي قليلة المخاطر من حيث الإصابة بفيروس كورونا في البلاد. ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عنه القول، خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا: "هناك الآن 132 مدينة في البلاد مصنفة ضمن المناطق البيضاء وقليلة المخاطر، وسيتم اعتبارًا من يوم غد إعادة فتح المساجد وإقامة صلاة الجمعة فيها". وأشاد روحاني بالمواطنين "لالتزامهم بنسبة 83% بالبروتوكولات الصحية".
كورونا والحجر الصحي (4)

أكثر من 10 آلاف إصابة جديدة بـ«كورونا» في روسيا

أعلنت روسيا اليوم الأحد تسجيل أكثر من 10 آلاف و600 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في زيادة قياسية ليوم واحد. وقالت السلطات إنّ عدد الإصابات الجديدة هو 10633، ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 134 ألفا و687 إصابة. وصارت روسيا أكثر دولة في القارة الأوروبية تسجّل عدد إصابات جديدة، غير أنّ معدل الوفيات المعلن رسمياً أقل من المعدل في دول مثل إيطاليا واسبانيا، وأيضاً الولايات المتحدة. وارتفع العدد الإجمالي للوفيات في روسيا إلى 1280 بعد تسجيل 58 حالة جديدة في الساعات الـ 24 الأخيرة.
كورونا في إسرئيل

إسرائيل تعيد فتح المدارس وتبحث فتح الأسواق

يبدأ الطلبة في إسرائيل اليوم الأحد، العودة إلى المدارس تدريجياً، وذلك بعد شهر ونصف الشهر من تعطيل الدراسة بسبب جائحة كورونا، وتأتي العودة مع التقيد بإجراءات الوقاية، ومنها الدراسة في مجموعات صغيرة. وقررت السلطات المحلية العربية عدم استئناف الدراسة فيها، كما أعلنت عدة بلديات منها تل أبيب وحيفا وبئر السبع عدم إعادة التلاميذ إلى مقاعد الدراسة بسبب عدم الاستعداد لذلك. وخلال اجتماعٍ الليلة الماضية، قررت الحكومة الإسرائيلية إلغاء الحظر على ذهاب من هم فوق سن الـ 67 إلى أماكن أعمالهم، وذلك من أجل توسيع نطاق العمل في المرافق الاقتصادية الخاصة والعامة.
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الحدود بين الكوريتين

في تصعيد مفاجئ.. تبادل لإطلاق النار بين الكوريتين

كشفت كوريا الجنوبية اليوم الأحد، أن طلقات نارية عدة أطلقت من جارتها الشمالية تجاه موقع حراسة، قرب الحدود بين البلدين، في تصعيد مفاجئ، وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية في بيان، إن عدة طلقات نارية أطلقت من بيونج يانج صباح اليوم الأحد، تجاه موقع حراسة على الحدود، مضيفة أن القوات الكورية الجنوبية ردت بإطلاق رصاصتين باتجاه كوريا الشمالية، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أوخسائر من الطرفين، ولم يرد على الفور أي تعليق من كوريا الشمالية بشأن الواقعة، بحسب رويترز.
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منشق: زعيم كوريا الشمالية لا يستطيع الوقوف أو السير

طرح ثاي يونج أحد المنشقين عن نظام كوريا الشمالية، فرضية جديدة لغياب الزعيم كيم جونج أون، الذي أصبح لغزا يتسابق الجميع لحله، قائلا: "غياب كيم عن احتفال بارز للحزب الحاكم في 15 أبريل الجاري أمر غير طبيعي، كيم ليس زعيم كوريا الشمالية فحسب، بل حفيد كيم إيل سونج مؤسس البلاد، الذي كان الحفل مخصصا لذكراه، لذلك فهو لن يغيب عن هذا الحفل، إلا لوجود أسباب قاهرة، فالأمر يشير إلى أن ألما جسديا أصاب الدكتاتور، مما جعله غير قادر على السير بمفرده"، وذلك بحسب ما صرح به لشبكة "سي إن إن" الأمريكية.
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الإعلام الكوري الشمالي يلتزم الصمت حول صحة كيم جونج

وسط تصاعد الشائعات بشأن الحالة الصحية لزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية، اليوم الأحد، أن كيم أعرب عن تقديره للعمال الذين يبنون منشأة في منطقة سامجيون الحدودية الشمالية، كما أصدرت الإذاعة الكورية الشمالية تقريرا مماثلا أيضا، اليوم، أفادت خلاله بأن كيم قدم شكره للعمال، الذين يساهمون بإخلاص في بناء محطة لتوليد الكهرباء. وتجرى عمليات بناء نشطة وأشغال تنموية في مقاطعة سامجيون الواقعة قرب جبل بايكدو، الذي يرمز للأسرة المؤسسة لكوريا.
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أمريكا تطلق طائرة تجسس فوق كوريا الشمالية

ذكر موقع "إيركرافت سبوتس" الأمريكي والمتخصص في تتبع حركة الطيران المدني فوق كوريا الجنوبية، في تغريدة له، اليوم الأربعاء، أنه تم إطلاق طائرة مراقبة أمريكية فوق كوريا الجنوبية، وهو الحدث الأحدث ضمن سلسلة من عمليات إطلاق طائرات بشكل شبه يومي لمراقبة كوريا الشمالية، وسط تكهنات بشأن الحالة الصحية لزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، مضيفا أنه تم رصد طائرة طراز "آر-سي-135 دبليو ريفيت جونت" التابعة لسلاح الجو الأمريكي في السماء فوق سول وإقليم جيونجي المجاور، دون أن يحدد وقت تنفيذ العملية.
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