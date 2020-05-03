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روحاني: ستتم إعادة فتح أبواب مساجد في إيران

٠٣ مايو ٢٠٢٠ - ٠٣:٤٠ م
روحاني
روحاني
أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأحد، أنه سيتم اعتبارًا من يوم غد الاثنين إعادة فتح المساجد وإقامة صلاة الجمعة في المناطق المصنفة "بيضاء"، أي قليلة المخاطر من حيث الإصابة بفيروس كورونا في البلاد. ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عنه القول، خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا: "هناك الآن 132 مدينة في البلاد مصنفة ضمن المناطق البيضاء وقليلة المخاطر، وسيتم اعتبارًا من يوم غد إعادة فتح المساجد وإقامة صلاة الجمعة فيها". وأشاد روحاني بالمواطنين "لالتزامهم بنسبة 83% بالبروتوكولات الصحية".
وأوضح: "تم الالتزام بالبروتوكولات الصحية في بعض المدن بنسبة 92%، فيما كان الالتزام أقل في العاصمة طهران كمدينة كبيرة". ورغم ذلك، قال روحاني: "إننا لم نبلغ النقطة المتوخاة في السيطرة على فيروس كورونا وينبغي العمل للوصول إليها". ولفت إلى أنه "ليس من المعلوم متى يتم إنتاج لقاح فيروس كورونا... وقد قمنا بالتخطيط
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فيروس- كورونا (13)

كنائس ألمانيا تستقبل المصلين بعد أسابيع من الإغلاق

تشهد ألمانيا اليوم الأحد إعادة كنائس فتح أبوابها للمصلين وذلك بعد أسابيع من الإغلاق بسبب فيروس كورونا، بحسب بي بي سي. فبعد أسابيع من المفاوضات بين المسؤولين والقيادات الدينية، تم الاتفاق على قواعد صارمة لمنع الإصابة بفيروس كورونا خلال الصلوات. وبمقتضي هذه القواعد سيعاد فتح الكنائس لكن وسط إجراءات مختلفة تماما لم تشهدها الكنيسة من قبل. من بين هذه القواعد أن تقيد الكنائس عدد الحضور، و أن يبقي الناس على مسافة من بعضهم البعض تقدر بنحو مترين على الأقل.
كيم-جونج أون

كوريا الجنوبية: كيم جونج أون لم يخضع لعملية جراحية

كشف مسؤول حكومي في كوريا الجنوبية أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون لم يخضع لعملية جراحية خلال فترة غيابه عن الحياة العامة والتي استمرت ثلاثة أسابيع. وامتنع المسؤول الكوري الجنوبي عن توضيح أسباب اعتقاده بأن كيم لم يخضع لعملية جراحية، ولكنه قال إن التقارير التي قالت إنه ربما أجريت له عملية جراحية، مشيرة إلى الاختلاف في طريقة مشيه، غير صحيحة. وكانت الكوريتان قد تبادلتا إطلاق النار حول موقع حراسة تابع للجنوب صباح اليوم الأحد، مما أثار التوتر بعد يوم واحد من ظهور كيم في وسائل الإعلام الرسمية خلال زيارة لأحد المصانع.
كورونا والحجر الصحي (4)

أكثر من 10 آلاف إصابة جديدة بـ«كورونا» في روسيا

أعلنت روسيا اليوم الأحد تسجيل أكثر من 10 آلاف و600 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في زيادة قياسية ليوم واحد. وقالت السلطات إنّ عدد الإصابات الجديدة هو 10633، ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 134 ألفا و687 إصابة. وصارت روسيا أكثر دولة في القارة الأوروبية تسجّل عدد إصابات جديدة، غير أنّ معدل الوفيات المعلن رسمياً أقل من المعدل في دول مثل إيطاليا واسبانيا، وأيضاً الولايات المتحدة. وارتفع العدد الإجمالي للوفيات في روسيا إلى 1280 بعد تسجيل 58 حالة جديدة في الساعات الـ 24 الأخيرة.
كورونا في إسرئيل

إسرائيل تعيد فتح المدارس وتبحث فتح الأسواق

يبدأ الطلبة في إسرائيل اليوم الأحد، العودة إلى المدارس تدريجياً، وذلك بعد شهر ونصف الشهر من تعطيل الدراسة بسبب جائحة كورونا، وتأتي العودة مع التقيد بإجراءات الوقاية، ومنها الدراسة في مجموعات صغيرة. وقررت السلطات المحلية العربية عدم استئناف الدراسة فيها، كما أعلنت عدة بلديات منها تل أبيب وحيفا وبئر السبع عدم إعادة التلاميذ إلى مقاعد الدراسة بسبب عدم الاستعداد لذلك. وخلال اجتماعٍ الليلة الماضية، قررت الحكومة الإسرائيلية إلغاء الحظر على ذهاب من هم فوق سن الـ 67 إلى أماكن أعمالهم، وذلك من أجل توسيع نطاق العمل في المرافق الاقتصادية الخاصة والعامة.
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روحانى

روحاني: سنفتح المساجد في المناطق الأقل خطورة

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأحد، عن فتح المراكز الدينية في المناطق الأقل خطورة للإصابة بفيروس كورونا، قائلا: "سيتم تقسيم البلاد لمناطق بيضاء وصفراء وحمراء، طبقا لانتشار فيروس كورونا ومقررات وزارة الصحة، وبناء على ذلك فإن المساجد والعتبات المقدسة وصلاة الجمعة ستفتح بناء على هذا التقسيم في المناطق الأقل خطورة" -إلا أن روحاني لم يحدد موعدا لذلك- مضيفا: "من غير الممكن حاليا تحديد موعد لانتهاء كورونا لعدم التوصل حتى الآن لدواء أو لقاح حاسم وبالتالي لا يمكن وضع رؤية اقتصادية واجتماعية دقيقة"، وذلك حسبما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية.
حسن-روحانى

روحاني: تمديد إجازات السجناء وفتح بعض الأنشطة

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأحد، تمديد إجازات السجناء 30 يوما إضافيا، وأيضا استئناف الأنشطة الاقتصادية متوسطة المخاطر بدءا من غد الإثنين، مثل المحلات في البازار ومراكز التسوق، ولكنها ستغلق الساعة 6 من مساء كل يوم، فيما ستظل الوظائف عالية المخاطر، مثل الملاعب والوظائف التي تتطلب تجمع الناس، مغلقة، مضيفا: "ستبقى العتبات المقدسة والمساجد مغلقة خلال الأسبوعين المقبلين وسنقرر حينها بشأن فتحها من عدمه، ولن تكون هناك أي تجمعات أو مراسم دينية جماعية خلال شهر رمضان"، وذلك بحسب ما نقلت عنه وسائل الإعلام الإيرانية.
غياث الدين طه محمدي ممثل المرشد الإيراني

ممثل لخامنئي يتهم الأطباء بدعم سوق الأدوية للأعداء

اتهم رجل الدين الإيراني غياث الدين طه محمدي ممثل المرشد الإيراني علي خامنئي، بمحافظة همدان غرب البلاد، بعض الأطباء الإيرانيين بدعم اقتصاد الأعداء بترويج منتجاتهم من الأدوية خلال مواجهة وباء فيروس كورونا، قائلا: "إن ما تعلمه أطباؤنا هو العلوم المفروضة من الغرب والأعداء، وجهود الأطباء ستعزز فقط سوق الأدوية للأعداء، ويجب تعزيز الطلب الإسلامي والتقليدي في إيران، ويجب إضفاء الطابع المؤسسي على هذا الطلب"، وذلك بحسب ما نقله موقع "سحام نيوز" الإصلاحي، اليوم الأربعاء.
روحانى

روحاني: سنحظر التجمعات في رمضان لو استمرت الظروف

صرح الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأحد، بأن بلاده ستحظر التجمعات الدينية في شهر رمضان إذا ما استمرت الظروف الحالية على ما هي عليه حاليا فيما يتعلق بانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، قائلا: "لو استمرت ظروف البلاد مثلما هي الآن، فإن التجمعات للمراسم الدينية ستكون محظورة خلال أيام شهر رمضان المبارك للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا" -ومن المتوقع أن يبدأ شهر رمضان في 24 من أبريل الجاري- موضحا ن أداء الجمهورية الإسلامية في مكافحة فيروس كورونا كان أفضل من أوروبا والولايات المتحدة، وذلك حسما نقلت وكالة "فارس" الإيرانية.
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