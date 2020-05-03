«المصنفات» تداهم قناة فضائية مخالفة في العجوزة

٠٣ مايو ٢٠٢٠ - ٠٣:٤١ م

قناة فضائية

معلومات وتحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية كانت طرف الخيط الذي قاد رجال الأمن للكشف عن نشاط أحد الأشخاص يدير مجموعة قنوات فضائية مقرها منطقة العجوزة وسط محافظة الجيزة دون الحصول على التراخيص اللازمة، حيث تم من خلالها بث (أفلام، مسلسلات، برامج) باستخدام أجهزة حاسب آلي محمل عليها برامج مقلدة ومنسوخة لكبرى الشركات العالمية، وعرض مواد فيلمية مصورة بدون إذن أو تصريح أو موافقة أصحاب الحقوق المادية والأدبية لتلك البرامج.

عقب تقنين الإجراءات تم مداهمة مقر القناة والتقابل مع مندوب تسويق وبتفتيش مقر الشركة تم ضبط وحدة معالجة مركزية تستخدم فى أعمال المونتاج، 4 وحدات معالجة مركزية محمل عليها برامج مقلدة ومنسوخة وأفلام ومسلسلات عربية قديمة وحديثة بدون موافقة أصحاب الحقوق المادية والأدبية وكذا لوجو القنوات، 2 وحدة تخزين خارجية