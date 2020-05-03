التحريات: 10 مخالفات ارتكبها مسؤولي «قناة العجوزة»

٠٣ مايو ٢٠٢٠ - ٠٣:٥٢ م

حملة أمنية

كشفت الأجهزة الأمنية عن مخالفات ارتكبها القائمون على قناة بدون ترخيص مقرها بمنطقة العجوزة وسط محافظة الجيزة، وتمثلت المخالفات في إقامة قناة فضائية خارج مدينة الإنتاج الإعلامى وبدون موافقة الهيئة الوطنية للإعلام، واستخدام برامج مقلدة ومنسوخة منسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية دون إذن أو تصريح من الشركات صاحبة الحقوق المادية والأدبية وعرض عدد من الأفلام العربية القيدمة والحديثة بدون موافقة أصحاب الحقوق واستخدام أجهزة مونتاج دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.

وشملت المخالفات رفع محتوى إلكترونى عبر شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) وإعادة بثه من الخارج على ترددات لا تخص القمر الصناعى المصرى وعرض وبيع سلع مجهولة المصدر إضافة إلى إدارة منشأة بدون ترخيص. وادهمت قوة من الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية مقر القناة والتقابل مع (مندوب تسويق)