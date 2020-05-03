البرلمان يطالب الحكومة بوضع خطة للتقشف في الفترة المقبلة

تحرير:أحمد جاد ٠٣ مايو ٢٠٢٠ - ٠٤:٣٠ م

النواب

طالب نواب البرلمان، الحكومة بضرورة وضع خطة للتقشف في الفترة المقبلة، لاسيما في ظل التزامات إضافية على الدولة بسبب فيروس كورونا.وشدد النواب، خلال الجلسة العامة للبرلمان، بحضور وزير المالية، لمناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة عن العام المالي 2018/2019، على أهمية تحصيل المستحقات الحكومية لدي الغير للمساهمة في خفض العجز في الموازنة.

وطالب أحمد خليل، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النوار، بتفعيل صندوق للطوارئ وتفنيد أوجه انفاق الـ100 مليار التي رصدتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.وشدد مدحت الشريف، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، على الحكومة بضرورة وضع خطة تقشفية واضحة بمعدلات تنفيذ تقدم إلي البرلمان لتنظر بالتزامن مع مناقشة مشروع الموازنة