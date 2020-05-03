جريمة

إصابة عنصرين إجراميين في تبادل إطلاق نار مع الشرطة

٠٣ مايو ٢٠٢٠ - ٠٤:٠١ م
قوات الشرطة
قوات الشرطة
فى إطار جهود أجهزة البحث الجنائى بوزارة الداخلية لضبط الهاربين من السجون والعناصر الإجرامية الخطرة المطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا والمحكوم عليهم الهاربين، خاصة فى قضايا الجنايات ومتعددى الأحكام القضائية، وجهت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية حملة أمنية مكبرة برئاسة قطاع الأمن العام وبالاشتراك مع قوات الأمن المركزى استهدفت ضبط شقيقين هاربين من أحكام قضائية متنوعة شكلا خطرا على أمن وسلامة أهالي مركز منية النصر بمحافظة الدقهلية كونهما من أرباب الإجرام.
المتهم الأول مسجل خطر فرض سيطرة، سبق اتهامه في 17 قضية (سرقة بالإكراه، مقاومة سلطات، استعراض قوة، مخدرات) ومطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى 4 أحكام قضائية صادرة ضده فى قضايا (مخدرات، مقاومة سلطات، سرقة، استعمال قوة) بلغ جملة العقوبة فيها السجن 8 سنوات، ومطلوب ضبطه وإحضاره فى قضيتي سرقة، وشقيقه سبق اتهامه
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وحدة-ترخيص-مرور (2)

كيف استعدت وحدات المرور لاستقبال المواطنين؟

بـ"كمامة ومطهر وبوابة تعقيم" استقبلت وحدات المرور، اليوم الأحد، المواطنين الراغبين في تجديد رخص تسيير جميع أنواع المركبات بوحدات المرور على مستوى الجمهورية، وذلك فى ضوء ما تقرر بدء العمل بكافة وحدات المرور على مستوى الجمهورية هذا الأسبوع اعتباراً من اليوم الأحد الموافق 3 الجارى حتى يوم الخميس الموافق 7 الجارى من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 4 مساءً؛ لتجديد رخص تسيير جميع أنواع المركبات، مع اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية التى تضمن سلامة المواطنين.
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (6)

التحريات: 10 مخالفات ارتكبها مسؤولي «قناة العجوزة»

كشفت الأجهزة الأمنية عن مخالفات ارتكبها القائمون على قناة بدون ترخيص مقرها بمنطقة العجوزة وسط محافظة الجيزة، وتمثلت المخالفات في إقامة قناة فضائية خارج مدينة الإنتاج الإعلامى وبدون موافقة الهيئة الوطنية للإعلام، واستخدام برامج مقلدة ومنسوخة منسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية دون إذن أو تصريح من الشركات صاحبة الحقوق المادية والأدبية وعرض عدد من الأفلام العربية القيدمة والحديثة بدون موافقة أصحاب الحقوق واستخدام أجهزة مونتاج دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.
مباحث-مصنفات

«المصنفات» تداهم قناة فضائية مخالفة في العجوزة

معلومات وتحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية كانت طرف الخيط الذي قاد رجال الأمن للكشف عن نشاط أحد الأشخاص يدير مجموعة قنوات فضائية مقرها منطقة العجوزة وسط محافظة الجيزة دون الحصول على التراخيص اللازمة، حيث تم من خلالها بث (أفلام، مسلسلات، برامج) باستخدام أجهزة حاسب آلي محمل عليها برامج مقلدة ومنسوخة لكبرى الشركات العالمية، وعرض مواد فيلمية مصورة بدون إذن أو تصريح أو موافقة أصحاب الحقوق المادية والأدبية لتلك البرامج.
بحيرة-المنزله-في-الدقهليه

مأموريات تستهدف عناصر إجرامية في بحيرة المنزلة

رغم زيادة الأعباء المُلقاة على عاتق جهاز الشرطة في ظل الظروف الراهنة، لم تتوقف جهود الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لتطهير المسطح المائي لبحيرة المنزلة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية التي تركزت على استهداف كل أشكال الخروج على القانون بنطاق المسطح المائي لبحيرة المنزلة نطاق مديرية أمن الدقهلية. واستمرارًا لجهود أجهزة الوزارة في استهداف المسطح المائي لبحيرة المنزلة لضبط كل الأنشطة الإجرامية والخارجين عن القانون والعناصر الإجرامية شديدة الخطورة التي تتخذ من البحيرة مأوى لها.
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بحيرة-المنزله-في-الدقهليه

مأموريات تستهدف عناصر إجرامية في بحيرة المنزلة

رغم زيادة الأعباء المُلقاة على عاتق جهاز الشرطة في ظل الظروف الراهنة، لم تتوقف جهود الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لتطهير المسطح المائي لبحيرة المنزلة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية التي تركزت على استهداف كل أشكال الخروج على القانون بنطاق المسطح المائي لبحيرة المنزلة نطاق مديرية أمن الدقهلية. واستمرارًا لجهود أجهزة الوزارة في استهداف المسطح المائي لبحيرة المنزلة لضبط كل الأنشطة الإجرامية والخارجين عن القانون والعناصر الإجرامية شديدة الخطورة التي تتخذ من البحيرة مأوى لها.
سلاح-ومخدرات (1)

جرينوف وذخيرة ومخدرات.. الشرطة تطارد أرباب الإجرام

"يد تطبق الحظر وأخرى تطارد أرباب الإجرام" تلخص تلك العبارة جهود أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملات أمنية مكبرة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، والتي أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 188 قطعة سلاح نارى بحوزة 155 متهما عبارة عن (رشاش جرينوف، 16 بندقية آلية، 37 بندقية خرطوش، 12 طبنجة، 122 فرد محلى) و203 قطع سلاح أبيض و295 طلقة مختلفة الأعيرة و25 خزينة.
بانجو (3)

تجار الكيف يسقطون في قبضة مباحث الجيزة

خطة أمنية محكمة أعدها اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة تنسيقا مع قطاع الأمن بقيادة مساعد وزير الداخلية اللواء علاء الدين سليم؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية غير المرخص، والحفاظ على عدم تأثير انشغال القوات بتطبيق قراري غلق المحال والمقاهي وحرظ تحرك المواطنين الصادر من مجلس الوزراء برئاسة المهندس مصطفى مدبولي ضمن خطة الدولة الاحترازية والإجراءات الوقائية المتبعة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد.
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (6)

القبض على 22 شخصا حاولوا منع تنفيذ قرارات إزالة

ألقت قوات الشرطة القبض على 22 شخصا حاولوا منع تنفيذ قرارات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية بمركز الخانكة بالقليوبية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وإستكمال أعمال الإزالة، وتؤكد وزارة الداخلية على عدم السماح بأية محاولات لعرقلة تنفيذ إزالة التعديات والتى تتم وفقاً للضوابط القانونية، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالتصدي لمخالفات التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وتطبيق مبدأ الردع العام للخارجين على القانون، وعدم التهاون مع المخالفين وفقا للقانون.
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