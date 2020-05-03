إصابة عنصرين إجراميين في تبادل إطلاق نار مع الشرطة

٠٣ مايو ٢٠٢٠ - ٠٤:٠١ م

قوات الشرطة

فى إطار جهود أجهزة البحث الجنائى بوزارة الداخلية لضبط الهاربين من السجون والعناصر الإجرامية الخطرة المطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا والمحكوم عليهم الهاربين، خاصة فى قضايا الجنايات ومتعددى الأحكام القضائية، وجهت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية حملة أمنية مكبرة برئاسة قطاع الأمن العام وبالاشتراك مع قوات الأمن المركزى استهدفت ضبط شقيقين هاربين من أحكام قضائية متنوعة شكلا خطرا على أمن وسلامة أهالي مركز منية النصر بمحافظة الدقهلية كونهما من أرباب الإجرام.

المتهم الأول مسجل خطر فرض سيطرة، سبق اتهامه في 17 قضية (سرقة بالإكراه، مقاومة سلطات، استعراض قوة، مخدرات) ومطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى 4 أحكام قضائية صادرة ضده فى قضايا (مخدرات، مقاومة سلطات، سرقة، استعمال قوة) بلغ جملة العقوبة فيها السجن 8 سنوات، ومطلوب ضبطه وإحضاره فى قضيتي سرقة، وشقيقه سبق اتهامه

المتهم الأول مسجل خطر فرض سيطرة، سبق اتهامه في 17 قضية (سرقة بالإكراه، مقاومة سلطات، استعراض قوة، مخدرات) ومطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى 4 أحكام قضائية صادرة ضده فى قضايا (مخدرات، مقاومة سلطات، سرقة، استعمال قوة) بلغ جملة العقوبة فيها السجن 8 سنوات، ومطلوب ضبطه وإحضاره فى قضيتي سرقة، وشقيقه سبق اتهامه في 13 قضية (سلاح، مخدرات، ضرب).



حال وصول القوات أطلق المتهمان وابلاً من الأعيرة النارية وبادلتهما القوات إطلاق الأعيرة النارية حتى تمكنت من السيطرة على الموقف، وأسفر ذلك عن إصابة كل منهما بطلق نارى نُقلا على إثرها للمستشفى لتلقى العلاج، وضبط بحوزتهما (بندقية آلية، بندقية خرطوش، 10 كجم بانجو)







