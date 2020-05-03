كنائس ألمانيا تستقبل المصلين بعد أسابيع من الإغلاق

٠٣ مايو ٢٠٢٠ - ٠٤:٠٥ م

تعقيم للحد من كورونا

تشهد ألمانيا اليوم الأحد إعادة كنائس فتح أبوابها للمصلين وذلك بعد أسابيع من الإغلاق بسبب فيروس كورونا، بحسب بي بي سي. فبعد أسابيع من المفاوضات بين المسؤولين والقيادات الدينية، تم الاتفاق على قواعد صارمة لمنع الإصابة بفيروس كورونا خلال الصلوات. وبمقتضي هذه القواعد سيعاد فتح الكنائس لكن وسط إجراءات مختلفة تماما لم تشهدها الكنيسة من قبل. من بين هذه القواعد أن تقيد الكنائس عدد الحضور، و أن يبقي الناس على مسافة من بعضهم البعض تقدر بنحو مترين على الأقل.

كما أن الغناء، والذي يقول المسؤولون إنه يمكن أن ينشر الفيروس ممنوع تماما، ويستعين على الكهنة ارتداء قناع الوجه خلال القداس. ويقوم رجال الدين اليهود والمسلمون أيضا بتطبيق قواعد النظافة الخاصة في المعابد والمساجد. وكان الزعماء الدينيون قد أيدوا إغلاق الحكومة في مارس آذار الماضي لمنع تفشي كورونا، لكنهم