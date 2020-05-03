كيف استعدت وحدات المرور لاستقبال المواطنين؟

٠٣ مايو ٢٠٢٠ - ٠٤:١٠ م

وحدة مرور

بـ"كمامة ومطهر وبوابة تعقيم" استقبلت وحدات المرور، اليوم الأحد، المواطنين الراغبين في تجديد رخص تسيير جميع أنواع المركبات بوحدات المرور على مستوى الجمهورية، وذلك فى ضوء ما تقرر بدء العمل بكافة وحدات المرور على مستوى الجمهورية هذا الأسبوع اعتباراً من اليوم الأحد الموافق 3 الجارى حتى يوم الخميس الموافق 7 الجارى من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 4 مساءً؛ لتجديد رخص تسيير جميع أنواع المركبات، مع اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية التى تضمن سلامة المواطنين.

وحدات المرور استقبلت المواطنين الراغبين فى تجديد رخص تسيير مركباتهم، اليوم، وشهدت وحدات التراخيص التزام المواطنين بارتداء الكمامات الطبية، والالتزام بالمسافات الآمنة أثناء ترددهم على الوحدات حرصاً على سلامتهم وسلامة العاملين داخل الوحدات. وتم توفير البوابات الخاصة بالتعقيم بعدد من وحدات المرور، وتشهد