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التموين: نستقبل 3.5 مليون طن قمح خلال الموسم الحالي

تحرير:أحمد البرماوي ٠٣ مايو ٢٠٢٠ - ٠٥:٠٠ م
القمح
القمح
قال وائل عباس، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية للاستثمار واللوجستيات، إن صوامع القمح في مصر تستعد لاستقبال أكثر من 3.5 مليون طن خلال موسم توريد القمح الحالي، لافتًا إلى استقبال مليون طن من الأقماح منذ 15 إبريل الماضي. وأضاف أن معدل التوريد اليومي للقمح بلغ 66 ألف طن، مشيرًا إلى أن الوزارة تحرص على سداد المستحقات المالية للموردين خلال 48 ساعة، وذكر أن محافظتي المنيا والشرقية من أكثر المحافظات الموردة للأقماح في مصر، مستطردًا: «كل المحافظات تقدم موسم توريد عالي، ونقدم منظومة متكاملة تصل إلى توريد القمح إلى المواطنين عبر رغيف الخبز».
وعن الإجراءات الاحترازية المتبعة داخل الصوامع في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، أكد معاون وزير التموين أن الوزارة تحرص على تطبيق التباعد الاجتماعي ما بين العاملين والموردين، ذاكرًا أن العمل يبدأ منذ الثامنة صباحًا وحتى الرابعة مساء، خلال شهر رمضان.وبدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، يوم
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بورصة (2)

البورصة تخسر 15 مليار جنيه في ختام التعاملات

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأحد، على تراجع جماعي لكل المؤشرات مدفوعا بعمليات بيع المستثمرين الأجانب، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 15 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 556.4 مليار جنيه، وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 3.3% ليصل إلى مستوى 10199.8 نقطة، وانخفض مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 3.7% ليصل إلى مستوى 1197.9 نقطة، كما تراجع مؤشر "إيجي إكس 100" بنسبة 2.8% ليصل إلى مستوى 1101.2 نقطة.
هالة السعيد

السعيد: توقعات بانخفاض حجم الاستثمارات 30% تأثرًا بأزمة كورونا

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إنه من المتوقع انخفاض حجم الاستثمارات الخاصة مما سيؤثر بدوره على حجم الاستثمارات الكلية والمقدر بحوالي 740 مليار جنيه خلال العام المالى 20/2021؛ تأثرًا بأزمة فيروس كورونا، وفي حال استمرار الأزمة حتى منتصف العام المالي القادم (2021/20)، من المتوقع انخفاض الاستثمارات بحوالي 30%.
هالة السعيد- وزيرة التخطيط

الحكومة تتوقع انخفاض معدل النمو إلى 2% حال استمرار كورونا

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن هناك سيناريوهان للتعافى من أزمة فيروس كورونا هما احتواء الفيروس بنهاية يونيو 2020 أو بنهاية ديسمبر 2020، وكل منهما له صدمة معينة ستوثر بدرجات متفاوتة في القطاعات المختلفة؛ مشيرًة إلى أنه في حالة التعافي فإن كل القطاعات لا تتعافى بصورة مماثلة، فبعضها سيتعافى سريعًا والبعض الأخر سيتطلب وقتًا أطول للتعافي، إلا أن هناك بعض القطاعات لديها قدر كبير من المرونة والقدرة على تحمل الأزمة والتعافى السريع.
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وزيرة التخطيط: 4.2% معدل نمو متوقع بنهاية عام 2020

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن أغلب المؤسسات العالمية أجمعت على أن الأزمة الحالية هي أشد من الأزمات الاقتصادية السابقة نظرًا للعديد من الأسباب منها؛ أنها أثرت فى جانبي العرض والطلب معًا مع تأثر سلاسل القيمة العالمية، وتوقف نشاط التصنيع في العديد من الدول، وتراجع مستوي الأجور، وتزايد حالات الخوف، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات البطالة وتراجع ثقة المستهلكين، بالإضافة إلى أن الأزمة أثرت في جميع القطاعات في آن واحد.
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وزير-التموين - على المصيلحي (2)

التموين: استلام 180 ألف طن قمح خلال الأسبوع الأول

تلقى الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريرا من غرفة العمليات المركزية لمتابعة التوريد بديوان عام الوزارة، يفيد أنه قد تم استلام 180 ألف طن قمح محلي في الأسبوع الأول منذ فتح باب التوريد في 15 إبريل 2020، وهو ما يعكس إقبال المزارعين على التوريد. وأكد المصيلحي على استمرار عملية توريد القمح المحلي وذلك في كافة لجان ومواقع الاستلام بكافة محافظات الجمهورية، على أن تبدأ اعمال لجان الفرز والاستلام خلال شهر رمضان المعظم من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الرابعة عصرا.
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التموين تعلن مواعيد عمل المخابز خلال شهر رمضان

أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأربعاء، قرارا يحدد عمل المخابز البلدية من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الخامسة عصرا، في شهر رمضان الكريم، ونص القرار أيضا على السماح للمخابز المستثناة بالعمل حتى الساعة التاسعة مساءً، على أن تقوم كل مديرية بتنظيم مواعيد عمل المخابز طبقا لظروف كل منطقة بما يضمن توافر الخبز البلدي طوال اليوم، وذلك تيسيرا للمواطنين في الحصول على احتياجاتهم من الخبز بسهولة ويسر، والإعلان عن ذلك بواجهة المخابز بخط واضح وظاهر للمواطنين.
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توريد 1658 طن قمح لصوامع وشون المنيا

وصلت كمية الأقماح المحلية الموردة لموسم 2020، داخل شون وصوامع محافظة المنيا، 1658 طن و66 كيلو. وتابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الأحد، انتظام عملية توريد محصول القمح للصوامع والشون الحكومية، والمخصصة بنطاق دائرة المحافظة، إذ جرى هذا العام زراعة 249 ألف و400 فدان، من القمح، بزيادة عن العام الماضي قدرها 31 ألف فدان.

وزير المالية: مليار جنيه أسبوعيا لدعم بطاقات التموين

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي أسهم بشكل كبير في تخفيف حدة تداعيات أزمة كورونا، ولذلك تحرص الحكومة على مساندة القطاعات الاقتصادية؛ لضمان استمرار عجلة الإنتاج مع الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.
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