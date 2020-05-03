التموين: نستقبل 3.5 مليون طن قمح خلال الموسم الحالي

تحرير:أحمد البرماوي ٠٣ مايو ٢٠٢٠ - ٠٥:٠٠ م

القمح

قال وائل عباس، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية للاستثمار واللوجستيات، إن صوامع القمح في مصر تستعد لاستقبال أكثر من 3.5 مليون طن خلال موسم توريد القمح الحالي، لافتًا إلى استقبال مليون طن من الأقماح منذ 15 إبريل الماضي. وأضاف أن معدل التوريد اليومي للقمح بلغ 66 ألف طن، مشيرًا إلى أن الوزارة تحرص على سداد المستحقات المالية للموردين خلال 48 ساعة، وذكر أن محافظتي المنيا والشرقية من أكثر المحافظات الموردة للأقماح في مصر، مستطردًا: «كل المحافظات تقدم موسم توريد عالي، ونقدم منظومة متكاملة تصل إلى توريد القمح إلى المواطنين عبر رغيف الخبز».

وعن الإجراءات الاحترازية المتبعة داخل الصوامع في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، أكد معاون وزير التموين أن الوزارة تحرص على تطبيق التباعد الاجتماعي ما بين العاملين والموردين، ذاكرًا أن العمل يبدأ منذ الثامنة صباحًا وحتى الرابعة مساء، خلال شهر رمضان.وبدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، يوم