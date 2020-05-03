سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

وزير المالية: ندرس توصيات النواب بشأن حساب الموازنة

تحرير:أحمد جاد ٠٣ مايو ٢٠٢٠ - ٠٥:٢٩ م
وزير المالية
وزير المالية
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الحكومة ستدرس كل التوصيات والملاحظات البرلمانية بشأن الحساب الختامي للموازنة، قائلا: "كل التوصيات والملاحظات التي أبدها النواب ندرسها، ونتعامل بما فيه صالح الوطن، فالحكومة تستجيب، وهي والبرلمان هدفهما في النهاية صالح الوطن، ورفع الكفاءة". جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة وحساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وحساب ختامي الخزانة العامة عن السنة المالية 2018/ 2019.
وقال وزير المالية، إن خسائر الهيئات الاقتصادية في العام الحالي أقل من العام السابق بنسبة 2,8 مليار جنيه، والخسائر محصورة في الهيئة القومية سكة حديد مصر والهيئة الوطنية للإعلام، وتبلغ جملة الخسائر العام الحالي 19,4 مليار جنيه، لافتًا إلى أن الدولة تعمل حاليًّا على تطوير هيئة السكة الحديد وضخ استثمارات
اقرأ المزيد
مجلس-النواب-الجلسة-العامة

البرلمان يطالب الحكومة بوضع خطة للتقشف في الفترة المقبلة

طالب نواب البرلمان، الحكومة بضرورة وضع خطة للتقشف في الفترة المقبلة، لاسيما في ظل التزامات إضافية على الدولة بسبب فيروس كورونا.وشدد النواب، خلال الجلسة العامة للبرلمان، بحضور وزير المالية، لمناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة عن العام المالي 2018/2019، على أهمية تحصيل المستحقات الحكومية لدي الغير للمساهمة في خفض العجز في الموازنة.
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي

رئيس الوزراء: مصر تأثرت بتداعيات وباء كورونا

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء إن حجم التحديات والتداعيات الكبيرة بعد وباء فيروس كورونا الذي اجتاح العالم، يدركها الجميع، وأكد في كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان، أثناء إلقاء بيان الحكومة بفرض حالة الطوارئ، أن مصر تأثرت بتداعيات هذا الوباء وتم وضع الخطط الوقائيةـ مشيرًا إلى أنه بفضل هذه الإجراءات نجت مصر من الأرقام الكبيرة التي شهدتها بعض الدول. ولفت مدبولي، إلى أن مصر عملت أيضا على وضع خطط لمواجهة الآثار المترتبة على الفيروس مثل العمال والمصانع باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتقليل التداعيات.
وظائف-شركة-مياه-الشرب-

بسبب كسر ماسورة.. انقطاع مياه الشرب عن 5 مناطق بالإسكندرية

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب، انقطاع مياه الشرب، بعدد من المناطق الكائنة بشرق محافظة الإسكندرية، اعتبارًا من مساء اليوم الأحد، نظرًا لوجود كسر مفاجئ في خط 1000م أسفل كوبري العوايد، على أن تستمر عملية قطع المياه لحين الانتهاء من استكمال أعمال الصيانة والإصلاح اللازمة. وأوضحت الشركة أن ذلك سيؤدي إلى ضعف وانقطاع المياه بمناطق شرق المدينة، فيما دعت شركة مياه الشرب بالإسكندرية المواطنين إلى ضرورة اتخاذ كل التدابير اللازمة وتخزين المياه اللازمة لحين الانتهاء من عملية التجديد.
الجلسة-العامة-مجلس-النواب-غياب-الاعضاء

«خطة البرلمان» توافق على مشروع قانون رسم تنمية الموارد المالية

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور حسين عيسى، رئيس اللجنة، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (147) لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والذى يتضمن زيادة الرسوم المفروضة على بعض البنود، فضلا عن استحداث وفرض رسوم جديدة مثل عقود اللاعبين الرياضيين والأجهزة الفنية، وتراخيص الشركات الرياضية، وأجهزة المحمول والاكسسوارات.
اقرأ المزيد من الأخبار
مجلس-النواب-الجلسة-العامة

البرلمان يطالب الحكومة بوضع خطة للتقشف في الفترة المقبلة

طالب نواب البرلمان، الحكومة بضرورة وضع خطة للتقشف في الفترة المقبلة، لاسيما في ظل التزامات إضافية على الدولة بسبب فيروس كورونا.وشدد النواب، خلال الجلسة العامة للبرلمان، بحضور وزير المالية، لمناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة عن العام المالي 2018/2019، على أهمية تحصيل المستحقات الحكومية لدي الغير للمساهمة في خفض العجز في الموازنة.
الجلسة-العامة-مجلس-النواب

«نقل النواب» تُقر اتفاقا لإعادة تأهيل الخط الثاني للمترو

وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة هشام عبدالواحد، على قرار رئيس الجمهورية رقم 143 لسنة 2020 بالموافقة على اتفاق التعاون بين جمهورية مصر العربية "الهيئة القومية للأنفاق" وبنك الاستثمار الأوروبي بشأن إعداد دراسة جدوى لإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو الأنفاق الموقع في القاهرة بتاريخ 29 يناير 2020. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، بحضور عدد من ممثلي الحكومة والجهات المعنية، حيث تستهدف الاتفاقية المقدرة بمليون و200 ألف يورو تطوير الخط الثاني لمترو الأنفاق وزيادة الطاقة الاستيعابية لتحسين الخدمة بشكل أفضل لما فيه مصلحة المواطنين.
الجلسة-العامة-مجلس-النواب-وقوف-دقيقة-حداد

البرلمان يوافق على استضافة مصر لمركز الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار

وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنتي الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، برئاسة طارق رضوان ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، خلال اجتماعهم اليوم الأحد على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 120 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الاتفاق بين جمهورية مصر العربية ومفوضية الاتحاد الإفريقي بشأن استضافة مقر مركز الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاع والموقع في أسوان بتاريخ 11 ديمسبر 2019. ويهدف الاتفاق، إلى تنظيم المسائل المتعلقة أو الناشئة عن تأسيس المركز وتفعيله فضلاً عن تنظيم علاقة المركز بجمهورية مصر العربية باعتبارها الدولة المضيفة.
مجلس-النواب-الجلسة-العامة

«خناقة» في لجنة الخطة بسبب قانون رسوم موارد الدولة

نشبت مشادة كلامية بين النائبين فتحى الشرقاوى وهيثم الحريرى، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم الأحد، لمناقشة مشروع تعديل قانون رسوم تنمية موارد الدولة، بحضور وزير المالية الدكتور محمد معيط. وبدأت المشادة، باعتراض النائب فتحى الشرقاوى، على ماذكره النائب هيثم الحريرى، بشأن معرفته مسبقا بأن المجلس سيوافق على ذلك القانون.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]