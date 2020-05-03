وزير المالية: ندرس توصيات النواب بشأن حساب الموازنة

تحرير:أحمد جاد ٠٣ مايو ٢٠٢٠ - ٠٥:٢٩ م

وزير المالية

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الحكومة ستدرس كل التوصيات والملاحظات البرلمانية بشأن الحساب الختامي للموازنة، قائلا: "كل التوصيات والملاحظات التي أبدها النواب ندرسها، ونتعامل بما فيه صالح الوطن، فالحكومة تستجيب، وهي والبرلمان هدفهما في النهاية صالح الوطن، ورفع الكفاءة". جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة وحساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وحساب ختامي الخزانة العامة عن السنة المالية 2018/ 2019.

وقال وزير المالية، إن خسائر الهيئات الاقتصادية في العام الحالي أقل من العام السابق بنسبة 2,8 مليار جنيه، والخسائر محصورة في الهيئة القومية سكة حديد مصر والهيئة الوطنية للإعلام، وتبلغ جملة الخسائر العام الحالي 19,4 مليار جنيه، لافتًا إلى أن الدولة تعمل حاليًّا على تطوير هيئة السكة الحديد وضخ استثمارات