تطبيق Here WeGo بديل خرائط جوجل على هواوي AppGallery

تحرير:أحمد البرماوي ٠٣ مايو ٢٠٢٠ - ٠٥:١٠ م

here we go

أصبح تطبيق "هير وي جو" Here WeGo متاحا للتنزيل عبر متجر تطبيقات هواوي "آب جاليري" Huawei AppGallery، وهو البديل لخدمة خرائط جوجل Google Maps الشهيرة على الهواتف التي تعمل بنظامي أندرويد وآي أو إس، ومتاح "هير وي جو" حاليًا على هواتف هونر وهواوي، وتطبيق Here WeGo ليس تطبيقا جديدا، فهو موجود منذ عام 2013، وهو متاح على متجر جوجل بلاي، حيث تم تنزيله أكثر من 10 مليون مرة، وهو يقدم خدمة مشابهة لخرائط جوجل، بما فيها التجول وتحديثات حركة المرور في وقتها الفعلي ومعلومات النقل العام وحجوزات سيارات الأجرة وغيرها.

وتطبيق Here WeGo متاح في أكثر من 1300 مدينة حول العالم، بما فيها نيويورك وسان فرانسيسكو ولندن وبرلين وباريس وبرشلونة وسيدني وغيرها، كما يقدم خرائط بلا اتصال بالإنترنت متاحة في أكثر من 100 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وكندا وغيرها.ويمثل Here WeGo بديلا